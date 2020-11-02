"Невыносимо тяжело!": Стоянов не может смириться с большой потерей

По словам Стоянова, его творческий путь с Олейниковым начался еще в 90-е. Первым детищем артистов была программа "Адамово яблоко". Тогда Юрий Николаевич видел в коллеге по цеху старшего, более опытного товарища.
"Про него я сразу понял: вот с этим мужиком – все, не пропаду", – заметил Юрий Стоянов.
Создавая шоу, артисты баловались и куражились. Возможность самореализации дарила Стоянову и Олейникову невероятное счастье.
В 1993 году актеры придумали сатирическую программу "Городок". Проект выходил на экраны десять лет. Как заметил Юрий Николаевич, он и его друг придумали профессию – артист телевидения. Стоянов и Олейников были первыми, кто догадался использовать ТВ не как средство пиара, а как возможность заработка.
В 2012 году у Ильи Львовича обнаружили рак легкого. Актер прошел курс химиотерапии. К сожалению, менее чем через год звезда сатирического шоу скончалась, подхватив пневмонию. После смерти Олейникова "Городок" закрыли.
Юрий Николаевич не скрывает, что Илья Львович играл очень важную роль в его судьбе. Актеры были друг другу как родственники.
Пережить кончину близкого человека Юрий Стоянов так и не смог. "Невыносимо тяжело! Боль притупляется, но масштаб потери, наоборот, только увеличивается", – сказал артист. Звезда "Городка" мысленно возвращается в прошлое. Актер жалеет о том, как иногда вел себя с другом. Стоянов считает, что должен был быть снисходительнее и добрее к Олейникову.
Скоро на экранах появится сериал "Вампиры средней полосы". В картине Юрий Стоянов играет главную роль.
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