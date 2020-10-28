Перебинтованный Стоянов на каталке напугал россиян

В Сети появилось фото 63-летнего Юрия Стоянова, которое перепугало поклонников. Ясность внесла актриса Елена Валюшкина.

На днях Елена Валюшкина опубликовала фото со съемок очередного фильма, в котором также появится Юрий Стоянов. Актриса запечатлела, как звезда программы "Городок" сидит на медицинской каталке и задумчиво смотрит вдаль. Локоть Юрия Николаевича перебинтован, пишет Пятый канал.

Пользователи Сети заметили, что Стоянов поседел, а на его лице прибавились морщины. "Постарел", – констатировала подписчица. "Интересно, кто с годами молодеет?", – задала риторический вопрос Валюшкина. Другая поклонница Елены поинтересовалась, что за повязка на локте артиста. Актриса не стала ничего раскрывать, отметив, что зрители все узнают в феврале на премьере фильма.

Это не первый проект, в котором принимали участие Стоянов и Валюшкина. Они также вместе работали над скетчами шоу "100ЯНОВ" и фильмом Елены Хазановой "Любовницы".

Напомним, недавно стало известно, что Юрий Николаевич заменит Михаила Ефремова, в сентябре осужденного за смертельное ДТП, в сериале "Вампиры средней полосы". Стоянов изначально должен был принять участие в съемках этого проекта, но роль отдали его другу.