Перебинтованный Стоянов на каталке напугал россиян

На днях Елена Валюшкина опубликовала фото со съемок очередного фильма, в котором также появится Юрий Стоянов. Актриса запечатлела, как звезда программы "Городок" сидит на медицинской каталке и задумчиво смотрит вдаль. Локоть Юрия Николаевича перебинтован, пишет Пятый канал.
Пользователи Сети заметили, что Стоянов поседел, а на его лице прибавились морщины. "Постарел", – констатировала подписчица. "Интересно, кто с годами молодеет?", – задала риторический вопрос Валюшкина. Другая поклонница Елены поинтересовалась, что за повязка на локте артиста. Актриса не стала ничего раскрывать, отметив, что зрители все узнают в феврале на премьере фильма.
Это не первый проект, в котором принимали участие Стоянов и Валюшкина. Они также вместе работали над скетчами шоу "100ЯНОВ" и фильмом Елены Хазановой "Любовницы".
Напомним, недавно стало известно, что Юрий Николаевич заменит Михаила Ефремова, в сентябре осужденного за смертельное ДТП, в сериале "Вампиры средней полосы". Стоянов изначально должен был принять участие в съемках этого проекта, но роль отдали его другу.
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