Актер сериалов "Молодежка" и "Гранд" женился

Звезда сериалов "Магомаев", "Молодежка", "Гранд", "257 причин, чтобы жить" больше не холостяк. Актер Александр Соколовский женился.

О бракосочетании сообщил сам артист. Он опубликовал в личном микроблоге несколько трогательных снимков свадебной фотосессии. Александр Соколовский и его избранница красивы и счастливы.

Пара устроила съемку на природе. Локацией влюбленным послужил "Изумрудный лес". "Часто задают вопрос о счастливых моментах жизни. Теперь я знаю, что отвечать", – подписала фотографии звезда.

По словам Соколовского, счастье – это смотреть в полные слез радости глаза любимой, чувствовать, как ее руки дрожат от волнения, целовать лучшую женщину на Земле в окружении самых близких. Александр поблагодарил избранницу, которая подарила ему эти невероятные моменты.

О новоиспеченной жене звезды сериалов мало что известно. Красавицу зовут Светлана. Девушка любит путешествия и мотоциклы. В соцсетях она призналась, что пошла к алтарю с лучшим мужчиной, с которым собирается провести всю жизнь.

Отметим, ранее в интервью Александр Соколовский рассказывал, какими качествами должна обладать девушка, чтобы завоевать его сердце. Интеллект и эрудированность – вот на что обращал внимание Александр. Артист признался тогда, что его очень легко покорить: он не может устоять перед вкусной едой, заботой и домашним уютом.