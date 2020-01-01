Гранд – 3 сезон
- Жанр: Комедии
- Год: 2020
- Дата выхода: 1 января 2020
- Страна: Россия
- Режиссер: Дмитрий Грибанов
- Сценарист: Виталий Шляппо, Василий Куценко, Аслан Гугкаев
- Продюсер: Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский
- Количество серий: 21
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: Супер, START
- Актёры: Мила Алексеевна Сивацкая, Александр Лыков, Константин Белошапка, Ольга Филимонова, Владислав Ветров, Наталья Щукина, Николай Шрайбер, Юрий, Елизавета Кононова, Александра Урсуляк, Марина Кондратьева
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- Рейтинг Дни.ру: 7.2
- Рейтинг IMDb: 7.1
О сериале
Сюжет сериал "Гранд" 3 сезон
Сериал "Гранд" 3 сезон продолжит историю талантливой барышни из Барнаула Ксении и других персонажей. Льву Федотову пришлось отдать полюбившуюся гостиницу экс-супруге, однако эксцентричный бизнесмен не унывает. Он открывает за городом новый объект и предлагает Ксении вплотную заняться его развитием, благо у девушки накопился большой опыт в гостиничной сфере. Когда-то она была обычной горничной, но теперь ей предстоит управлять солидным отелем и найти подход к Игорю Зуеву, который является партнером по бизнесу ее шефа.
В 3 сезоне зрителей ждет сюрприз: в сериале "Гранд" появляется дочка Льва Федотова. Энергичная и довольно дерзкая барышня сразу же начинает доставлять хлопоты богатому отцу. Многие проблемы бизнеса отходят на второй план. Взбалмошная доченька Маргарита вносит еще больше хаоса в жизнь персонажей телесериала. И ситуация усугубляется, когда она обращает свое внимание на Алексея Зуенка, экс-бойфренда Ксюши.
Что было в прошлых сезонах?
В первых двух частях сериала "Гранд" телезрителям скучать не приходилось. Все началось с переезда молодой и амбициозной девушки Ксении в Москву. В столице она попыталась устроиться на работу портье в бутик-отель, используя связи отца. Но ее быстро уволили с этой должности. Отважная провинциалка не отчаялась и начала свою карьеру с самых низов социальной лестницы, работая обычной прачкой.
Съемочный процесс
Съемки 3 сезона начались 18 сентября 2019 года. Журналистам стало известно об участии в сериале Елизаветы Кононовой, которой предстояло сыграть дочку богатого бизнесмена Федотова. Так же актерский состав пополнили Игорь Хрипунов и Александра Урсуляк. Премьера нового киносезона "Гранд" состоялась в первый день 2020 года. Как обычно, съемочный процесс у группы создателей занял лишь несколько месяцев.
Актеры о сериале
Александр Лыков, играющий в кинопроекте владельца отеля, рассказал о новом 3 сезоне: "У моего персонажа наступают непростые времена – приезжает его дочка Маргарита. Несмотря на то, что у него много детей, именно к Рите он испытывает особые чувства. Хотя девушка, говоря простым языком, является полным отморозком. Сам съемочный процесс меня удивил – складывалось ощущение, что снимается новый фильм, а не продолжение".
Екатерина Кононова, которая и сыграла дочку бизнесмена в третьей части "Гранд", рассказала журналистам: "Внутри персонажа, сыгранного мной, как бы уживаются разу две личности. Первая – эксцентричный человек, умеющий манипулировать окружающими. Вторая личность – искренняя и любящая дочка, которая в силу разных факторов не всегда показывает свои чувства".
Интересные факты сериал "Гранд" 3 сезон
- Актер Игорь Хрипунов признался, что поначалу отказывался сниматься в телесериале, однако изменить решение ему помогла сокурсница Ксюша Теплова.
- Сайты, которые предлагают посмотреть все эпизоды многосерийного фильма, постоянно блокируются. Фанаты выразили недовольством тем, что просмотр можно осуществлять только через ТВ.
- В одной из серий появляются популярный казахстанский актер Сергей Погосян, а также известный интеллектуал Анатолий Вассерман.
Где смотреть сериал "Гранд" 3 сезон
Все эпизоды можно посмотреть по следующим ссылкам:
Когда новые серии
В июне 2020 года начались съемки четвертой части сериала "Гранд". Ранее создатели проекта говорили и о пятом сезоне. Многое зависит от рейтингов текущих эпизодов.
Смотреть сериал Гранд – 3 сезон онлайн
|Список серий
|1 серия
|1 января 2020
|Смотреть онлайн
|2 серия
|1 января 2020
|Смотреть онлайн
|3 серия
|8 января 2020
|Смотреть онлайн
|4 серия
|17 января 2020
|Смотреть онлайн
|5 серия
|24 января 2020
|Смотреть онлайн
|6 серия
|31 января 2020
|Смотреть онлайн
|7 серия
|7 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|8 серия
|14 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|9 серия
|21 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|10 серия
|28 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|11 серия
|6 марта 2020
|Смотреть онлайн
|12 серия
|13 марта 2020
|Смотреть онлайн
|13 серия
|20 марта 2020
|Смотреть онлайн
|14 серия
|27 марта 2020
|Смотреть онлайн
|15 серия
|3 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|16 серия
|10 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|17 серия
|17 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|18 серия
|17 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|19 серия
|17 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|20 серия
|17 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|21 серия
|24 апреля 2020
|Смотреть онлайн
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