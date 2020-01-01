О сериале

Сюжет сериал "Гранд" 3 сезон

Сериал "Гранд" 3 сезон продолжит историю талантливой барышни из Барнаула Ксении и других персонажей. Льву Федотову пришлось отдать полюбившуюся гостиницу экс-супруге, однако эксцентричный бизнесмен не унывает. Он открывает за городом новый объект и предлагает Ксении вплотную заняться его развитием, благо у девушки накопился большой опыт в гостиничной сфере. Когда-то она была обычной горничной, но теперь ей предстоит управлять солидным отелем и найти подход к Игорю Зуеву, который является партнером по бизнесу ее шефа.

В 3 сезоне зрителей ждет сюрприз: в сериале "Гранд" появляется дочка Льва Федотова. Энергичная и довольно дерзкая барышня сразу же начинает доставлять хлопоты богатому отцу. Многие проблемы бизнеса отходят на второй план. Взбалмошная доченька Маргарита вносит еще больше хаоса в жизнь персонажей телесериала. И ситуация усугубляется, когда она обращает свое внимание на Алексея Зуенка, экс-бойфренда Ксюши.

Что было в прошлых сезонах?

В первых двух частях сериала "Гранд" телезрителям скучать не приходилось. Все началось с переезда молодой и амбициозной девушки Ксении в Москву. В столице она попыталась устроиться на работу портье в бутик-отель, используя связи отца. Но ее быстро уволили с этой должности. Отважная провинциалка не отчаялась и начала свою карьеру с самых низов социальной лестницы, работая обычной прачкой.

Съемочный процесс

Съемки 3 сезона начались 18 сентября 2019 года. Журналистам стало известно об участии в сериале Елизаветы Кононовой, которой предстояло сыграть дочку богатого бизнесмена Федотова. Так же актерский состав пополнили Игорь Хрипунов и Александра Урсуляк. Премьера нового киносезона "Гранд" состоялась в первый день 2020 года. Как обычно, съемочный процесс у группы создателей занял лишь несколько месяцев.

Актеры о сериале

Александр Лыков, играющий в кинопроекте владельца отеля, рассказал о новом 3 сезоне: "У моего персонажа наступают непростые времена – приезжает его дочка Маргарита. Несмотря на то, что у него много детей, именно к Рите он испытывает особые чувства. Хотя девушка, говоря простым языком, является полным отморозком. Сам съемочный процесс меня удивил – складывалось ощущение, что снимается новый фильм, а не продолжение".

Екатерина Кононова, которая и сыграла дочку бизнесмена в третьей части "Гранд", рассказала журналистам: "Внутри персонажа, сыгранного мной, как бы уживаются разу две личности. Первая – эксцентричный человек, умеющий манипулировать окружающими. Вторая личность – искренняя и любящая дочка, которая в силу разных факторов не всегда показывает свои чувства".

Интересные факты сериал "Гранд" 3 сезон

Актер Игорь Хрипунов признался, что поначалу отказывался сниматься в телесериале, однако изменить решение ему помогла сокурсница Ксюша Теплова.

Сайты, которые предлагают посмотреть все эпизоды многосерийного фильма, постоянно блокируются. Фанаты выразили недовольством тем, что просмотр можно осуществлять только через ТВ.

В одной из серий появляются популярный казахстанский актер Сергей Погосян, а также известный интеллектуал Анатолий Вассерман.

Где смотреть сериал "Гранд" 3 сезон

Все эпизоды можно посмотреть по следующим ссылкам:

Когда новые серии

В июне 2020 года начались съемки четвертой части сериала "Гранд". Ранее создатели проекта говорили и о пятом сезоне. Многое зависит от рейтингов текущих эпизодов.