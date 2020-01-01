Гранд – 3 сезон

Трейлеры О сериале Смотреть онлайн

Топ новостей недели

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не ешьте это 19 августа: суровые запреты и тайные ритуалы на Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Гранд – 3 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 1 января 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Дмитрий Грибанов
  • Сценарист: Виталий Шляппо, Василий Куценко, Аслан Гугкаев
  • Продюсер: Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский
  • Количество серий: 21
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: Супер, START
  • Актёры: Мила Алексеевна Сивацкая, Александр Лыков, Константин Белошапка, Ольга Филимонова, Владислав Ветров, Наталья Щукина, Николай Шрайбер, Юрий, Елизавета Кононова, Александра Урсуляк, Марина Кондратьева
  •  
  • Гранд – 3 сезон Гранд – 3 сезон 7.2
    Рейтинг Дни.ру: 7.2
  • Рейтинг IMDb: 7.1

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Гранд" 3 сезон

Сериал "Гранд" 3 сезон продолжит историю талантливой барышни из Барнаула Ксении и других персонажей. Льву Федотову пришлось отдать полюбившуюся гостиницу экс-супруге, однако эксцентричный бизнесмен не унывает. Он открывает за городом новый объект и предлагает Ксении вплотную заняться его развитием, благо у девушки накопился большой опыт в гостиничной сфере. Когда-то она была обычной горничной, но теперь ей предстоит управлять солидным отелем и найти подход к Игорю Зуеву, который является партнером по бизнесу ее шефа.

В 3 сезоне зрителей ждет сюрприз: в сериале "Гранд" появляется дочка Льва Федотова. Энергичная и довольно дерзкая барышня сразу же начинает доставлять хлопоты богатому отцу. Многие проблемы бизнеса отходят на второй план. Взбалмошная доченька Маргарита вносит еще больше хаоса в жизнь персонажей телесериала. И ситуация усугубляется, когда она обращает свое внимание на Алексея Зуенка, экс-бойфренда Ксюши.

Что было в прошлых сезонах?

В первых двух частях сериала "Гранд" телезрителям скучать не приходилось. Все началось с переезда молодой и амбициозной девушки Ксении в Москву. В столице она попыталась устроиться на работу портье в бутик-отель, используя связи отца. Но ее быстро уволили с этой должности. Отважная провинциалка не отчаялась и начала свою карьеру с самых низов социальной лестницы, работая обычной прачкой.

Съемочный процесс

Съемки 3 сезона начались 18 сентября 2019 года. Журналистам стало известно об участии в сериале Елизаветы Кононовой, которой предстояло сыграть дочку богатого бизнесмена Федотова. Так же актерский состав пополнили Игорь Хрипунов и Александра Урсуляк. Премьера нового киносезона "Гранд" состоялась в первый день 2020 года. Как обычно, съемочный процесс у группы создателей занял лишь несколько месяцев.

Актеры о сериале

Александр Лыков, играющий в кинопроекте владельца отеля, рассказал о новом 3 сезоне: "У моего персонажа наступают непростые времена – приезжает его дочка Маргарита. Несмотря на то, что у него много детей, именно к Рите он испытывает особые чувства. Хотя девушка, говоря простым языком, является полным отморозком. Сам съемочный процесс меня удивил – складывалось ощущение, что снимается новый фильм, а не продолжение".

Екатерина Кононова, которая и сыграла дочку бизнесмена в третьей части "Гранд", рассказала журналистам: "Внутри персонажа, сыгранного мной, как бы уживаются разу две личности. Первая – эксцентричный человек, умеющий манипулировать окружающими. Вторая личность – искренняя и любящая дочка, которая в силу разных факторов не всегда показывает свои чувства".

Интересные факты сериал "Гранд" 3 сезон

  • Актер Игорь Хрипунов признался, что поначалу отказывался сниматься в телесериале, однако изменить решение ему помогла сокурсница Ксюша Теплова.
  • Сайты, которые предлагают посмотреть все эпизоды многосерийного фильма, постоянно блокируются. Фанаты выразили недовольством тем, что просмотр можно осуществлять только через ТВ.
  • В одной из серий появляются популярный казахстанский актер Сергей Погосян, а также известный интеллектуал Анатолий Вассерман.

Где смотреть сериал "Гранд" 3 сезон

Все эпизоды можно посмотреть по следующим ссылкам:

Когда новые серии

В июне 2020 года начались съемки четвертой части сериала "Гранд". Ранее создатели проекта говорили и о пятом сезоне. Многое зависит от рейтингов текущих эпизодов.

Смотреть сериал Гранд – 3 сезон онлайн

Список серий
1 серия1 января 2020Смотреть онлайн
2 серия1 января 2020Смотреть онлайн
3 серия8 января 2020Смотреть онлайн
4 серия17 января 2020Смотреть онлайн
5 серия24 января 2020Смотреть онлайн
6 серия31 января 2020Смотреть онлайн
7 серия7 февраля 2020Смотреть онлайн
8 серия14 февраля 2020Смотреть онлайн
9 серия21 февраля 2020Смотреть онлайн
10 серия28 февраля 2020Смотреть онлайн
11 серия6 марта 2020Смотреть онлайн
12 серия13 марта 2020Смотреть онлайн
13 серия20 марта 2020Смотреть онлайн
14 серия27 марта 2020Смотреть онлайн
15 серия3 апреля 2020Смотреть онлайн
16 серия10 апреля 2020Смотреть онлайн
17 серия17 апреля 2020Смотреть онлайн
18 серия17 апреля 2020Смотреть онлайн
19 серия17 апреля 2020Смотреть онлайн
20 серия17 апреля 2020Смотреть онлайн
21 серия24 апреля 2020Смотреть онлайн

В главных ролях

Мила Алексеевна Сивацкая
Мила Алексеевна Сивацкая Ксения Завгородняя

Известному актеру Лыкову не дали воспитывать внуков: Они еще отомстят

Известному актеру Лыкову не дали воспитывать внуков: Они еще отомстят
Звезда поделилась подробностями личной жизни. Звезда сериала "Гранд" Александр Лыков четырежды дедушка.

Актера Лыкова забрали от жены прямо в день рождения

Актера Лыкова забрали от жены прямо в день рождения
Личный праздник звезда сериала "Гранд" провела вдали от близких. Александр Лыков не смог отметить день рождения с семьей. 30 ноября популярному актеру исполнилось 59 лет.

Актер сериалов "Молодежка" и "Гранд" женился

Актер сериалов "Молодежка" и "Гранд" женился
Звезда сериалов "Магомаев", "Молодежка", "Гранд", "257 причин, чтобы жить" больше не холостяк. Актер Александр Соколовский женился. О бракосочетании сообщил сам артист.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения