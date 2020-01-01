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Сериалы
Гранд – 3 сезон

Гранд – 3 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 1 января 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Дмитрий Грибанов
  • Сценарист: Виталий Шляппо, Василий Куценко, Аслан Гугкаев
  • Продюсер: Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский
  • Количество серий: 21
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: Супер, START
  • Актёры: Мила Алексеевна Сивацкая, Александр Лыков, Константин Белошапка, Ольга Филимонова, Владислав Ветров, Наталья Щукина, Николай Шрайбер, Юрий, Елизавета Кононова, Александра Урсуляк, Марина Кондратьева
  •  
  • Рейтинг Дни.ру: 7.2
  • Рейтинг IMDb: 7.1

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Гранд" 3 сезон

Сериал "Гранд" 3 сезон продолжит историю талантливой барышни из Барнаула Ксении и других персонажей. Льву Федотову пришлось отдать полюбившуюся гостиницу экс-супруге, однако эксцентричный бизнесмен не унывает. Он открывает за городом новый объект и предлагает Ксении вплотную заняться его развитием, благо у девушки накопился большой опыт в гостиничной сфере. Когда-то она была обычной горничной, но теперь ей предстоит управлять солидным отелем и найти подход к Игорю Зуеву, который является партнером по бизнесу ее шефа.

В 3 сезоне зрителей ждет сюрприз: в сериале "Гранд" появляется дочка Льва Федотова. Энергичная и довольно дерзкая барышня сразу же начинает доставлять хлопоты богатому отцу. Многие проблемы бизнеса отходят на второй план. Взбалмошная доченька Маргарита вносит еще больше хаоса в жизнь персонажей телесериала. И ситуация усугубляется, когда она обращает свое внимание на Алексея Зуенка, экс-бойфренда Ксюши.

Что было в прошлых сезонах?

В первых двух частях сериала "Гранд" телезрителям скучать не приходилось. Все началось с переезда молодой и амбициозной девушки Ксении в Москву. В столице она попыталась устроиться на работу портье в бутик-отель, используя связи отца. Но ее быстро уволили с этой должности. Отважная провинциалка не отчаялась и начала свою карьеру с самых низов социальной лестницы, работая обычной прачкой.

Съемочный процесс

Съемки 3 сезона начались 18 сентября 2019 года. Журналистам стало известно об участии в сериале Елизаветы Кононовой, которой предстояло сыграть дочку богатого бизнесмена Федотова. Так же актерский состав пополнили Игорь Хрипунов и Александра Урсуляк. Премьера нового киносезона "Гранд" состоялась в первый день 2020 года. Как обычно, съемочный процесс у группы создателей занял лишь несколько месяцев.

Актеры о сериале

Александр Лыков, играющий в кинопроекте владельца отеля, рассказал о новом 3 сезоне: "У моего персонажа наступают непростые времена – приезжает его дочка Маргарита. Несмотря на то, что у него много детей, именно к Рите он испытывает особые чувства. Хотя девушка, говоря простым языком, является полным отморозком. Сам съемочный процесс меня удивил – складывалось ощущение, что снимается новый фильм, а не продолжение".

Екатерина Кононова, которая и сыграла дочку бизнесмена в третьей части "Гранд", рассказала журналистам: "Внутри персонажа, сыгранного мной, как бы уживаются разу две личности. Первая – эксцентричный человек, умеющий манипулировать окружающими. Вторая личность – искренняя и любящая дочка, которая в силу разных факторов не всегда показывает свои чувства".

Интересные факты сериал "Гранд" 3 сезон

  • Актер Игорь Хрипунов признался, что поначалу отказывался сниматься в телесериале, однако изменить решение ему помогла сокурсница Ксюша Теплова.
  • Сайты, которые предлагают посмотреть все эпизоды многосерийного фильма, постоянно блокируются. Фанаты выразили недовольством тем, что просмотр можно осуществлять только через ТВ.
  • В одной из серий появляются популярный казахстанский актер Сергей Погосян, а также известный интеллектуал Анатолий Вассерман.

Где смотреть сериал "Гранд" 3 сезон

Все эпизоды можно посмотреть по следующим ссылкам:

Когда новые серии

В июне 2020 года начались съемки четвертой части сериала "Гранд". Ранее создатели проекта говорили и о пятом сезоне. Многое зависит от рейтингов текущих эпизодов.

Смотреть сериал Гранд – 3 сезон онлайн

Список серий
1 серия1 января 2020Смотреть онлайн
2 серия1 января 2020Смотреть онлайн
3 серия8 января 2020Смотреть онлайн
4 серия17 января 2020Смотреть онлайн
5 серия24 января 2020Смотреть онлайн
6 серия31 января 2020Смотреть онлайн
7 серия7 февраля 2020Смотреть онлайн
8 серия14 февраля 2020Смотреть онлайн
9 серия21 февраля 2020Смотреть онлайн
10 серия28 февраля 2020Смотреть онлайн
11 серия6 марта 2020Смотреть онлайн
12 серия13 марта 2020Смотреть онлайн
13 серия20 марта 2020Смотреть онлайн
14 серия27 марта 2020Смотреть онлайн
15 серия3 апреля 2020Смотреть онлайн
16 серия10 апреля 2020Смотреть онлайн
17 серия17 апреля 2020Смотреть онлайн
18 серия17 апреля 2020Смотреть онлайн
19 серия17 апреля 2020Смотреть онлайн
20 серия17 апреля 2020Смотреть онлайн
21 серия24 апреля 2020Смотреть онлайн

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