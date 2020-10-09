"Это мешает быть грязными": Толстоганова призвала наказывать за измену

К такому выводу знаменитость пришла, работая в картине "На дальних рубежах". Ленту показали в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля. 48-летняя Виктория Толстоганова сыграла в фильме главную роль.
Картина режиссера Максима Дашкина рассказывает о жене офицера. Женщина закрутила роман с сослуживцем мужа. Когда об измене узнает весь военный городок, ситуация выходит из-под контроля. В итоге супружеская неверность приводит к трагедии.
Работая над ролью, Виктория Толстоганова пришла к выводу, что измена должна как-то наказываться. Главное разобраться, что считать неверностью.
"Должно быть наказание и за измену!" – сказала артистка.
Толстоганова отметила, что сюжет фильма "На дальних рубежах" разворачивается в меленьком городке в Киргизии. Место действия в данном случае играет важную роль, ведь, например, в Москве подобную историю даже не заметили бы. Виктория подчеркнула, что в некрупных населенных пунктах жизнь людей проходит под лупой. Внимание общественности отнимает свободу.
"Это мешает им быть грязными, как помогает Москва быть грязными нам", – рассудила Виктория Толстоганова.
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