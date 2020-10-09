"Комплексует": почему молодая жена отказывает Цекало

Цекало – основатель и генеральный продюсер компании „Среда“, которая существует с 2008 года. Организация занимается производством сериалов и программ. Детище Александра создает контент для российских, украинских и белорусских каналов.
Дарина Эрвин на 30 лет моложе Александра Цекало, поэтому многие считают, что девушка использует этот брак для продвижения в карьере. Между тем, как сообщили друзья пары, Дарина никогда не просила Александра дать ей роль. Как оказалось, жена медиаменеджера стесняется неидеального произношения.
"Она комплексует из-за своего акцента – девушка редко говорит по-русски", – поведал журналистам источник. Эрвин предпочитает работать в иностранных проектах. У девушки есть агент, который занимается ее карьерой.
Александр Цекало очень хочет, чтобы супруга снялась в одном из его сериалов. Уговорить жену, судя по всему, продюсер пока не смог. Эрвин отказывает Цекало.
Дарина Эрвин с ранних лет живет в США. Супруга российской знаменитости получила американское образование. За плечами девушки актерские курсы. У Эрвин уже есть опыт съемок, правда, преимущественно в массовке.
Впрочем, в последнее время жена Александра Цекало участвует в создании сценариев. Супруги вместе разрабатывают контент для американской аудитории.
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