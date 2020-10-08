"Я некрасивая. И зеркало у меня есть": популярная актриса Федункив ошарашила заявлением

Звезда сериала "Реальные пацаны" и шоу Comedy Woman пока не научилась любить себя. Марина Федункив собирается проработать этот момент с психологом.

"Я некрасивая. И зеркало у меня есть. Обаятельная – да, но не красивая. Так бывает, что есть красивые люди, а есть – нет. Вот меня накрасят хорошо – симпатичная женщина, а не накрасят – нет", – ошарашила поклонников звезда сериала "Реальные пацаны" в свежем интервью.

Федункив пошутила, что даже уколы красоты вряд ли сделают ее эталоном. Позднее, говоря уже серьезно, знаменитость отметила, что не может позволить себе инъекционные корректирующие и омолаживающие процедуры. Подобные манипуляции лишают лицо мимики, что для актрисы неприемлемо. "Моя мимика – это мой хлеб", - подчеркнула Марина.

Знаменитость высмеяла женщин, которые обычно сидят в первых рядах шоу Comedy Woman. У некоторых зрительниц, по словам Федункив из-за уколов красоты каменные лица. "Она ревет или радуется – не поймешь", – заметила звезда сериала "Реальные пацаны".

Артистка не стала скрывать, что пока не научилась принимать себя такой, какая она есть. Марине Федункив многое в себе не нравится. Между тем актриса никогда не мечтала соответствовать модельным стандартам.

"Мне хочется иногда похудеть. Во-первых, двигаться легче. Но, чтобы 90–60–90, – такого не было. Я за то, чтобы попочка была. Я скоро похудею. Пандемия была. В три горла жрали все. Печь научилась даже", – заметила актриса сериала "Реальные пацаны".

Как писали "Дни.ру", Марина Федункив 13 лет жила с мужем-наркоманом. Часто на съемки артистка приходила со следами побоев.