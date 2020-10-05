44-летняя звезда "Клона" показала идеальный пресс

Звезда сериала "Клон" опубликовала фото с пляжа. 44-летняя Джованна Антонелли показала идеальный пресс.

Знаменитость запечатлена вместе с дочками – близняшками Софией и Антонией. Звезда сериала "Клон" облачена в бикини оранжевого цвета. Джованна Антонелли и ее наследницы позируют на живописном побережье.

Подписчики были восхищены подтянутым телом звезды "Клона". Артистку засыпали комплиментами.

Отметим, что 44-летняя Джованна Антонелли частый гость в спортивном зале. Артистка много тренируется, чтобы оставаться стройной. Между тем, много лет назад, во время съемок в сериале "Клон", заставить Джованну делать упражнения было невозможно. "Я не люблю зарядку, терпеть не могу шейпинг, я жутко ленивая, но танцы мне всегда нравились", – говорила знаменитость тогда. Судя по всему, с возрастом отношение звезды к тренировкам в зале поменялось.

В прошлом актриса занималась балетом. Танцам артистка посвятила десять лет. Мать Джованна Антонелли была профессиональной балериной. Родительница звезды "Клона" работала в Государственном театре Рио и труппе "Глобо". Между тем, как призналась Джованна в одном из интервью, пойти по стопам матери она никогда не мечтала. "Это была единственная физическая нагрузка, вид спорта, который мне нравился", – говорила актриса.