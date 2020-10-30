За право экранизировать книгу известного писателя Лукьяненко заплатили 1 рубль

По словам Сергея Лукьяненко, он последовал примеру заокеанского коллеги Стивена Кинга. Ранее американский фантаст продал школьнице из Томска права на экранизацию своего рассказа "Женщина в палате" всего за один доллар. В этом году девочка закончит монтаж короткометражки.
Лукьяненко добавил, что прямо сейчас снимается новый многосерийный фильм. Основой для сценария стала книга литературного деятеля "Осенние визиты". Картина создается во Владивостоке.
"Я продал права за один рубль", – заметил Сергей. Автор романов надеется, что сериал получится не хуже, чем экранизации произведений американского короля ужасов. Сергей Лукьяненко рад, что, несмотря на пандемию коронавируса, в России идут культурные и творческие процессы.
Кроме того, популярный писатель сообщил, что вспышка коронавируса обнажила проблемы российской медицины. Особенно остро вопрос стоит в регионах.
Напомним, Сергея Лукьяненко – русский писатель-фантаст. Он считается одним из самых популярных современных деятелей литературы в России. На работы писателя часто обращают внимание кинематографисты. По серии романов Сергея Лукьяненко популярный режиссер Тимур Бекмамбетов снял фильмы "Ночной Дозор" и "Дневной Дозор".
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