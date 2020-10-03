Анна Старшенбаум сообщила о пластической операции

О том, что ложилась под нож, 31-летняя знаменитость сообщила в соцсетях. Анна Старшенбаум назвала имя пластического хирурга, который подкорректировал ее внешность.
Знаменитость призналась, что сохранила бы здоровье, нервы и деньги, обратись она именно к этому врачу сразу. Старшенбаум посоветовала поклонникам, консультироваться именно у этого доктора.
Артистка не стала уточнять, какая именно часть ее тела была "доработана". Подписчики не упустили это из виду. Пользователи Сети спросили, что именно требовало вмешательства хирурга.
"Не забывайте, что я девять лет как мамочка", – уклончиво ответила Анна Старшенбаум. Затем артистка добавила: "После опыта материнства некоторые моменты могут требовать коррекции".
Фанаты пришли к выводу, что речь идет о пластике груди. "Вот это неожиданность, думала, у вас свое", – удивилась подписчица. Анна Старшенбаум пояснила, что речь не идет об имплантах.
Как писали "Дни.ру", не так давно звезда кино попала в аварию. Анна Старшенбаум не заметила машину на перекрестке. Авто артистки получило только царапину, а вот транспортное средство, которое встретилось на пути, пострадало куда сильнее.
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