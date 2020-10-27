Анна Старшенбаум о разводе: Мы много лет не могли этого сделать

Актриса рассказала, как складываются ее отношения с бывшим мужем. Актеров Анну Старшенбаум и Алексея Бардукова связывает общий сын.

Анна и Алексей стали мужем и женой в 2009 году. Спустя два года после свадьбы у молодых артистов родился Ванечка. По словам Старшенбаум, знакомство с Бардуковым казалось ей подарком судьбы. Актриса переживала болезненное расставание и именно в объятиях Сергея залечила душевные раны.

А 2014 году появились слухи, что артисты находятся на грани развода. Якобы Старшенбаум и Бардуков больше не живут вместе. Поговаривали, что актриса увлеклась коллегой по цеху Владимиром Яглычем, с которым играла в картине "Семейный бизнес". Спустя время Анна и Алексей вновь сошлись. Официально супруги развелись в 2017 году.

"Развод был для нас важным, осознанным решением. Мы много лет не могли этого сделать", – сказала Анна Старшенбаум в свежем интервью. По словам актрисы, сохранять брак только ради сына – глупая затея. Более того, бывший муж в этом вопросе с ней солидарен. Артисты не хотели быть несчастными.

Тот факт, что родители спят в одной постели, не делает ребенка счастливым, считает Анна. Малышу хорошо, когда мама и папа самодостаточные, реализованные, живут осознанно и уважают друг друга. Чтобы дружить, общаться и заботится об отпрыске необязательно быть любовниками.

По словам артистки, она сумела сохранить хорошие отношения с отцом своего ребенка. "Изначально наши отношения строились не на сумасшедшей страсти или расчете, а на человеческих качествах, совпадениях", – поведала Анна Старшенбаум.