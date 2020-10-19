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Без согласия: находящейся под наркозом Старшенбаум поставили увесистые импланты в грудь

Без согласия: находящейся под наркозом Старшенбаум поставили увесистые импланты в грудь

Анна Старшенбаум. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда кино и сериалов несколько недель назад перенесла операцию. По словам Анны Старшенбаум, доктор устранил неудачные последствия пластики.
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Знаменитость поведала, что природа наградила ее выразительными формами, которые потеряли привлекательность после родов и периода грудного вскармливания. В прошлом, в 2019 году, Анна Старшенбаум решила сделать подтяжку груди.

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К сожалению, артистка попала в руки плохого врача. Доктор уговорил Анну использовать импланты, дескать, без них сделать красивый бюст нельзя. Артистка согласилась на небольшие силиконовые вставки, но в процессе операции медик поставил находящейся под наркозом Старшенбаум импланты большего объема.

"Решили заменить на достаточно увесистые не посоветовавшись со мной", – поведала актриса.

После пластики звезда кино и сериалов столкнулась с рядом проблем. У артистки начался сильный иммунный ответ на импланты. Анна постоянно ощущала слабость, чувство интоксикации не отпускало знаменитость. Старшенбаум страдала от проблем с кожей, желудочно-кишечным трактом, от болей в спине и бессонницы. Анна целый год не могла заниматься в спортивном зале – у артистки не было сил.

Анне пришлось вновь обращаться к медикам. На этот раз знаменитость тщательно выбирала доктора. Новый врач исправил ошибки предыдущего.

Сейчас Анна Старшенбаум чувствует себя лучше. Актриса счастлива и ощущает себя подростком с аккуратным подтянутым бюстом.

Автор: 19 октября 2020, 11:30 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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