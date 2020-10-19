Без согласия: находящейся под наркозом Старшенбаум поставили увесистые импланты в грудь

Знаменитость поведала, что природа наградила ее выразительными формами, которые потеряли привлекательность после родов и периода грудного вскармливания. В прошлом, в 2019 году, Анна Старшенбаум решила сделать подтяжку груди.
К сожалению, артистка попала в руки плохого врача. Доктор уговорил Анну использовать импланты, дескать, без них сделать красивый бюст нельзя. Артистка согласилась на небольшие силиконовые вставки, но в процессе операции медик поставил находящейся под наркозом Старшенбаум импланты большего объема.
"Решили заменить на достаточно увесистые не посоветовавшись со мной", – поведала актриса.
После пластики звезда кино и сериалов столкнулась с рядом проблем. У артистки начался сильный иммунный ответ на импланты. Анна постоянно ощущала слабость, чувство интоксикации не отпускало знаменитость. Старшенбаум страдала от проблем с кожей, желудочно-кишечным трактом, от болей в спине и бессонницы. Анна целый год не могла заниматься в спортивном зале – у артистки не было сил.
Анне пришлось вновь обращаться к медикам. На этот раз знаменитость тщательно выбирала доктора. Новый врач исправил ошибки предыдущего.
Сейчас Анна Старшенбаум чувствует себя лучше. Актриса счастлива и ощущает себя подростком с аккуратным подтянутым бюстом.
Популярные темы форума
Двадцатник
Справедливость есть ?
Мой ник
Лидия Федосеева-Шукшина отсудила свою квартиру. Что будет дальше?
Короновирус и обояние
Подмышки
Никто не хочет нас обслуживать бесплатно
Не могу смотреть « Ледниковый период» из-за Загитовой
Вы верите в ретроградный Меркурий?
Бизнесмен это призвание ?