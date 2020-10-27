Известная актриса встала на колени перед Ксенией Собчак

4 ноября на видеоплатформе START выйдет второй сезон сериала "257 причин, чтобы жить". В новой части появится теледива Ксения Собчак.

В свежих эпизодах зрители увидят продолжение истории Жени Коротковой, роль которой исполняет Полина Максимова. В жизни главной героини объявятся сразу два мужчины: отец, исчезнувший много лет назад, и новый ухажер.

Создатели сериала "257 причин, чтобы жить" в новом сезоне уделили внимание сестре центрального персонажа, Соне. Родственница Жени захочет раскрутить собственный блог. Амбициозная девушка выберет теледиву Ксению Собчак в качестве первого гостя. Судя по кадрам трейлера, организовывать интервью со знаменитой журналисткой придется Коротковой-старшей. Женя даже встанет на колени перед Ксенией.

Ранее Ксения Собчак благодарила творческий коллектив сериала "257 причин, чтобы жить". По словам светской львицы, работа сценаристов картины ее приятно удивила. Часто журналистке приходится переписывать реплики своих персонажей, но на это раз теледиве все понравилось. Авторам удалось точно передать характер Собчак.

Как писали "Дни.ру", за роль в сериале "257 причин, чтобы жить" актриса Полина Максимова получила награду на международном фестивале Canneseries. Актриса стала первой в номинации Best performance.