Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

После неожиданного исчезновения вскрылись неизвестные факты о Кабаевой
"Поздравляю с дочкой!": счастливая Высоцкая показала ребенка
"Тяжело": как живет оставшаяся в одиночестве после смерти Марка Захарова дочь
Сделано заявление о разводе Собчак и Богомолова: Хуже, чем Виторган
партнеры
Вторник
27 октября
Лента новостей
13:23
Перестрелка с полицейскими в Чечне: двое погибших
13:12
В Сети появилось постельное фото ловеласа Верника и звезды сериала "Кухня"
13:11
Стало известно о неутешительном диагнозе сына Собчак
13:08
В мэрии Москвы сделали заявление по поводу ужесточения ограничений из-за COVID-19
12:57
Анна Старшенбаум о разводе: Мы много лет не могли этого сделать
12:53
Предательница Заворотнюк довела мужа до самоубийства
12:53
Пропавшего в Москве иностранного студента нашли мертвым в кустах
12:53
На одной из улиц Манхэттена нарисовали икону Дональда Трампа
12:27
Украине предрекли раздел на "удельные княжества" после местных выборов
12:21
В российском госпитале для больных коронавирусом рухнул потолок
12:14
Названы условия для спада эпидемии коронавируса в России
12:05
Названы признаки прослушки телефона мошенниками
12:00
Дообнималась с мужиками: исповедь инфицированной дочки Гребенщикова
11:56
Известный ведущий на Первом канале объявил об уходе Ольги Бузовой
11:51
Земфире срочно потребовалась помощь врачей
11:46
Известная актриса встала на колени перед Ксенией Собчак
11:38
Ложись и умирай: Кравец забирает к себе загоняемую бесстыжими родственниками в гроб Светличную
11:36
Почему общенациональная забастовка в Белоруссии провалилась: названы две причины
11:10
Популярная актриса лишилась слуха из-за случайности на съемках
11:08
Россиянка продала своего новорожденного ребенка за 25 тысяч рублей
11:04
Роспотребнадзор объявил об ужесточении карантина в России
10:50
Число больных коронавирусом в России выросло на 16 тысяч
10:37
Женщина погибла в ДТП через два часа после похорон убитого сына
10:29
Сенсационная развязка в деле с пропавшим наследством Баталова
10:13
Россиян предупредили о третьей волне коронавируса
10:06
В России вводят всеобщий масочный режим – подробности
10:05
Считавшийся эффективным против коронавируса витамин оказался бесполезным
09:47
"След от удавки?": Стриженова со странной отметиной на шее встревожила народ
09:33
"Глаза бегают и руки нервно трясутся": скандальные подробности близости Конкина с директором
09:24
Неожиданно: вид изменившейся Бабкиной потряс россиян
09:16
"Крепкий оказался мужик": Киркоров о состоянии инфицированного престарелого отца
08:59
Путин поручил кабмину проработать новые выплаты на детей
08:38
Вскрылись данные о новых изменах Тарзана Королевой
08:33
"Ребенок родился с отклонениями": любовница сдала сына от Алибасова в детдом
06:01
Повзрослевшая дочь Порошиной и Куценко поразила народ своей красотой: похожа на папу
02:00
У бесплодной звезды "Дома-2" родился сын
00:04
Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 октября 2020 года
22:20
Распадется на три части: сделано предсказание о будущем Украины
22:12
В Москве горит здание завода "Серп и молот"
22:05
Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года
22:05
Мошенники предлагают больным COVID-19 россиянам справки о здоровье
22:04
Перенесший страшный недуг Янковский сильно изменился
21:59
Эксперт прогнозирует совместную атаку НАТО и Украины на Крым
21:56
На солнечной стороне Луны нашли воду
21:50
Российским регионам разрешили влезть в долги из-за коронавируса
21:36
Эксперт о связи коронавируса и бесплодия: У мальчиков происходит серьезное изменение
21:35
Жительницу Перми с дочерью заперли в турецком отеле
21:17
Слова Эрдогана о Макроне назвали недопустимыми
21:01
Ответит за оскорбления: Разин пообещал раскрыть грязные подробности из прошлого Гордон
20:58
Под Москвой мужчина до смерти забил таксиста за долгое ожидание
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Слышны взрывы: в Белоруссии народ жестко разогнали после ультиматума Тихановской
Тихановская объявила о начале "общенациональной забастовки": Режим теряет власть
В Кремле отказались помочь Лукашенко в подавлении "общенациональной забастовки"
Назван преемник Александра Лукашенко
Политолог оценил вероятность гражданской войны в Белоруссии: Лукашенко рискует каждый день
Ученые раскритиковали власть Белоруссии: Осуждено на деградацию и крах
Сериалы
Известная актриса встала на колени перед Ксенией Собчак

Известная актриса встала на колени перед Ксенией Собчак

Ксения Собчак. Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press/www.globallookpress.com
4 ноября на видеоплатформе START выйдет второй сезон сериала "257 причин, чтобы жить". В новой части появится теледива Ксения Собчак.

Продолжение: Стало известно о неутешительном диагнозе сына Собчак
прочитано 367 раз

В свежих эпизодах зрители увидят продолжение истории Жени Коротковой, роль которой исполняет Полина Максимова. В жизни главной героини объявятся сразу два мужчины: отец, исчезнувший много лет назад, и новый ухажер.

ПО ТЕМЕ

Звезда российского сериала получила приз на фестивале в Каннах

"Переписываю реплики, подгоняю их под себя": Собчак дали роль в сериале "257 причин, чтобы жить"

257 причин, чтобы жить – 1 сезон (сериал)

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Создатели сериала "257 причин, чтобы жить" в новом сезоне уделили внимание сестре центрального персонажа, Соне. Родственница Жени захочет раскрутить собственный блог. Амбициозная девушка выберет теледиву Ксению Собчак в качестве первого гостя. Судя по кадрам трейлера, организовывать интервью со знаменитой журналисткой придется Коротковой-старшей. Женя даже встанет на колени перед Ксенией.

Ранее Ксения Собчак благодарила творческий коллектив сериала "257 причин, чтобы жить". По словам светской львицы, работа сценаристов картины ее приятно удивила. Часто журналистке приходится переписывать реплики своих персонажей, но на это раз теледиве все понравилось. Авторам удалось точно передать характер Собчак.

Как писали "Дни.ру", за роль в сериале "257 причин, чтобы жить" актриса Полина Максимова получила награду на международном фестивале Canneseries. Актриса стала первой в номинации Best performance.

Автор: 27 октября 2020, 11:46 Источник: Vokrug.tv ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет расставшаяся с волосами из-за рака звезда ТНТ

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Украине предрекли раздел на "удельные княжества" после местных выборов
Почему общенациональная забастовка в Белоруссии провалилась: названы две причины
Эксперт прогнозирует совместную атаку НАТО и Украины на Крым
Какие белорусские предприятия подключились к забастовке после игнорируемого ультиматума

Шоу-бизнес

Предательница Заворотнюк довела мужа до самоубийства
Дообнималась с мужиками: исповедь инфицированной дочки Гребенщикова
Известный ведущий на Первом канале объявил об уходе Ольги Бузовой
Земфире срочно потребовалась помощь врачей

Проишествия

Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал
Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

Ложись и умирай: Кравец забирает к себе загоняемую бесстыжими родственниками в гроб Светличную

Светская львица в ужасе от скотского отношения к легенде
Шоу-бизнес

Стало известно о неутешительном диагнозе сына Собчак

У малыша обнаружили COVID-19
Шоу-бизнес

Сенсационная развязка в деле с пропавшим наследством Баталова

Друзей-предателей вдовы и больной дочери актера отпустили домой
Шоу-бизнес

Известный ведущий на Первом канале объявил об уходе Ольги Бузовой

Появилась сенсационная новость

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года
Как пережить ретроградный Меркурий? Советы от Василисы Володиной

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории
"Лукашенко помолодевший": Артема Дзюбу высмеяли за смену имиджа
Загитова предпочла карьеру на телевидении фигурному катанию
Тутберидзе объявила холодную войну Плющенко

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+