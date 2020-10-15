Звезда российского сериала получила приз на фестивале в Каннах

Полина Максимова стала первой в номинации Best performance. В сериале "257 причин, чтобы жить" актриса сыграла 30-летнюю Женю Короткову. Героиня излечивается от онкологии и начинает новую жизнь. Девушка создает список желаний, который во что бы то ни стало собирается осуществить.
Премьера первого сезона сериала "257 причин, чтобы жить" состоялась в марте 2020 года. Второй сезон картины стартует на экранах 4 ноября.
Как писали "Дни.ру" в телепроекте Полина Максимова снималась с возлюбленным Егором Корешковым. Роман знаменитостей начался именно на съемках сериала "257 причин, чтобы жить".
Не так давно знаменитости спровоцировали слухи о тайной женитьбе. В личном микроблоге Полина Максимова опубликовала кадры с романтической прогулки. Внимательные фанаты обнаружили, что Полина и Егор теперь носят на безымянных пальцах украшения. Кольца напоминают обручальные. Сплетни о секретном бракосочетании знаменитости комментировать отказались. Влюбленные не любят делиться подробностями личной жизни.
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