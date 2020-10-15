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Сериалы
Звезда российского сериала получила приз на фестивале в Каннах

Звезда российского сериала получила приз на фестивале в Каннах

Полина Максимова. Фото: Central Partnership/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российская актриса Полина Максимова одержала победу международном фестивале Canneseries, который проходит в Каннах. Приз актрисе принесла главная роль в сериале "257 причин, чтобы жить".
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Полина Максимова стала первой в номинации Best performance. В сериале "257 причин, чтобы жить" актриса сыграла 30-летнюю Женю Короткову. Героиня излечивается от онкологии и начинает новую жизнь. Девушка создает список желаний, который во что бы то ни стало собирается осуществить.

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257 причин, чтобы жить – 1 сезон (сериал)

Премьера первого сезона сериала "257 причин, чтобы жить" состоялась в марте 2020 года. Второй сезон картины стартует на экранах 4 ноября.

Как писали "Дни.ру" в телепроекте Полина Максимова снималась с возлюбленным Егором Корешковым. Роман знаменитостей начался именно на съемках сериала "257 причин, чтобы жить".

Не так давно знаменитости спровоцировали слухи о тайной женитьбе. В личном микроблоге Полина Максимова опубликовала кадры с романтической прогулки. Внимательные фанаты обнаружили, что Полина и Егор теперь носят на безымянных пальцах украшения. Кольца напоминают обручальные. Сплетни о секретном бракосочетании знаменитости комментировать отказались. Влюбленные не любят делиться подробностями личной жизни.

Автор: 15 октября 2020, 12:01 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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