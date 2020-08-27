Куликова представила публике повзрослевшего сына: Похититель женских сердец

На селфи с мальчиком актриса изображена в кепке, слегка сдвинутой набок. Ваня с улыбкой смотрит в кадр, прижавшись к маме. Многие поклонники тут же отметили, что ребенок заметно вырос, а также похвалили его модную стрижку.
Мария Куликова рассказала, что приступила к озвучке новых эпизодов сериала "Склифосовский". Звезда добавила, что внимательные зрители могут заметить на селфи и Максима Аверина. "Возможно, впервые в жизни он вышел на второй план", – пошутила актриса.
"Ванек такой взрослый уже стал, будущий похититель женских сердец!) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие вы все крутые и красивые😍 Очень ждем "Склифосовский 8", Ой, как Вы с Ванечкой становитесь похожи!", "Ванька повзрослел так за летооооо! Красаааавчииик!" – написали в комментариях.
Мария Куликова в недавнем интервью рассказывала, как они с сыном жили на карантине. Артистка пошутила, что настали невероятные времена, ведь дети сами просятся в школу. Оказывается, Иван почти каждый день спрашивал, когда уже можно пойти на учебу. По словам звезды, за время "дистанционки" ей удалось подтянуть ребенка по нескольким предметам.
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