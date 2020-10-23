"Повалила на землю и боролась с ним": Кристина Асмус подралась с грабителем

По словам знаменитости, на момент происшествия ей было всего 18 лет. Артистка шла в школу, чтобы играть в спектакле. Возле учебного заведения дорогу Кристине Асмус перегородил незнакомец.
Мужчина попытался отобрать у будущей знаменитости красный кнопочный мобильный телефон. Асмус очень дорожила гаджетом и не хотела с ним расставаться.
"Повалила дурного дядю на землю и боролась с ним", – вспомнила хрупкая звезда сериала "Интерны" в личном микроблоге.
Злоумышленник, естественно, был сильнее. Он вырвал мобильный из рук Кристины и сбежал.
Асмус долго отходила от произошедшего. Как заметила звезда, у нее был "дичайший шок". От испуга девушка долго рыдала. Выйти на сцену Кристина в тот день не смогла.
Также звезда сериала "Интерны" сообщила, что никогда не становилась жертвой телефонных мошенников. Кристина Асмус никогда не берет трубку, если номер звонящего ей не знаком.
Ранее знаменитость рассказывала, что в детстве и юности отличалась организованностью и самостоятельностью. Кристина занималась спортивной гимнастикой. Асмус даже заработала звание кандидата в мастера спорта. С ранних лет актриса ездила на тренировки из Королева в Москву.
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