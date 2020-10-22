Харламов впервые о разводе с Асмус: Дочь до сих пор не знает

После того, как общественность узнала о расставании Гарика Асмус и Кристины Харламова, появились различные слухи. Например, многие связали развод супругов с откровенной сценой фильма "Текст", в которой снялась актриса. Также говорили, что комик встречается с Яной Кошкиной.
Но оказалось, что причина развода весьма банальна. В какой-то момент супруги поняли, что они – разные люди. С годами Кристина и Гарик перестали быть интересными друг для друга. "У меня свой мир, а у нее кардинально другой", – признался Харламов в беседе с Данилой Поперечным.
Комик и актриса боятся сообщить шестилетней дочери о разводе. Они предполагают, что неаккуратно поданная информация может навредить наследнице. "Настя до сих пор не знает. Мы попытаемся сделать так, чтобы не ударить по психике ребенка", – сказал Гарик.
Он не понаслышке знает, как дети тяжело переживают развод родителей. Когда Харламову было девять лет, из семьи ушел его отец. Родитель вновь появился в жизни Гарика только после рождения других детей. Напомним, у комика есть сводный брат Николас и сводная сестра Рошель.
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