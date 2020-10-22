Харламов впервые о разводе с Асмус: Дочь до сих пор не знает

Гарик Харламов и Кристина Асмус рассказали о намерении развестись летом этого года. Однако тогда супруги не назвали причину расставания. Они лишь признались, что шли к этому решению целый год. Спустя несколько месяцев резидент Comedy Club все-таки поведал, почему в семье произошел разлад.

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