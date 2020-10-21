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Попавшая в секту звезда

Попавшая в секту звезда "Интернов" лишила сына крыши над головой

Юлия Назаренко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сын звезды сериала "Интерны" обратился за помощью. Николай Назаренко сообщил, что его мать, актриса Юлия Назаренко-Благая состоит в секте и лишила его жилья.
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По словам Николая, его родительница является членом некого объединения. Участники этой организации поклоняются женщине по имени Софья, которая в прошлом жила на Украине и работала продавцом обуви.

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Будучи ребенком, Николай Назаренко участвовал в обрядах, которые проводит секта. Однажды члены общества жестоко избили юношу за то, что он отказался быть частью оккультных ритуалов.

Юлия Назаренко-Благая уже год не общается с наследником. Ранее женщина вынудила отпрыска отказаться от собственности. Звезда сериала "Интерны" попросту обманула сына.

Артистка и ее отпрыск в равных долях владели квартирой в городе Иваново. Актриса решила продать жилплощадь. Звезда "Интернов" уговорила Никиту написать на нее доверенность на время оформления сделки.

Часть вырученных средств Назаренко-Благая потратила на комнату в общежитии якобы для сына. Эту недвижимость Юлия оформила на себя. Кому сейчас принадлежит комната, наследник актрисы не знает. В квитанциях на оплату коммунальных услуг указаны фамилии чужих ему людей. За недвижимостью числится долг за электричество и воду в размере 70 тысяч рублей. У Юлии и Николая есть еще одна квартира. Там долг перед управляющей компанией составляет 319 тысяч рублей.

Мать не позволяет Николаю Назаренко жить на их общей жилплощади. Молодой мужчина вынужден скитаться.

Звезда сериала "Интерны" Светлана Пермякова частично подтвердила слова Николая Назаренко. Однажды актриса приезжала в дом, где собираются единомышленники Назаренко-Благой. Пермякова сразу поняла, что попала в секту и порвала все связи с ее участниками. По словам Светланы, Юлия сейчас проживает в съемной квартире с третьим мужем. Звезда сериала "Интерны" обитает в ужасных условиях. Пермякова не знала, что у ее коллеги есть недвижимость.

Автор: 21 октября 2020, 12:00 Источник: Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым ✓ Надежный источник
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Звезда "Интернов" пострашнела после разрыва с Тарасовой

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