"Это была великая проза!": Иван Охлобыстин рассказал о тоске по "Интернам"

В свежем интервью знаменитость поведала, что тоскует по "Интернам". Иван Охлобыстин уточнил, что речь в данном случае идет не о самом сериале, а о шести годах работы в проекте. По словам артиста, на съемках ситкома о медиках его окружали замечательные люди, профессионалы своего дела.
"В нашем мире это объединяется под прозаическим названием "цех", но это была великая проза! Общие победы и общая усталость, общие надежды и разочарования", – сказал Охлобыстин, а после добавил, что именно из этого складывался успех сериала "Интерны".
Картина, как отметил Охлобыстин, создавалась на эмоциональном подъеме. За вымышленными ситуациями в "Интернах" кипела настоящая жизнь, и зритель это чувствовал. Иван подчеркнул, что теленовеллу все еще любит аудитория. Артист сам обожает ситком со своим участием.
Ранее Иван Охлобыстин высказался о возвращении сериала "Интерны" на экраны. По словам звезды, снимать продолжение никто не будет. Лента закончилась в нужный момент, ведь двигать сюжет было уже некуда.
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