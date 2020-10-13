"Это была великая проза!": Иван Охлобыстин рассказал о тоске по "Интернам"

Актер признался, что скучает по сериалу "Интерны". По словам Ивана Охлобыстина, лента создавалась потрясающей командой.

В свежем интервью знаменитость поведала, что тоскует по "Интернам". Иван Охлобыстин уточнил, что речь в данном случае идет не о самом сериале, а о шести годах работы в проекте. По словам артиста, на съемках ситкома о медиках его окружали замечательные люди, профессионалы своего дела.

"В нашем мире это объединяется под прозаическим названием "цех", но это была великая проза! Общие победы и общая усталость, общие надежды и разочарования", – сказал Охлобыстин, а после добавил, что именно из этого складывался успех сериала "Интерны".

Картина, как отметил Охлобыстин, создавалась на эмоциональном подъеме. За вымышленными ситуациями в "Интернах" кипела настоящая жизнь, и зритель это чувствовал. Иван подчеркнул, что теленовеллу все еще любит аудитория. Артист сам обожает ситком со своим участием.

Ранее Иван Охлобыстин высказался о возвращении сериала "Интерны" на экраны. По словам звезды, снимать продолжение никто не будет. Лента закончилась в нужный момент, ведь двигать сюжет было уже некуда.