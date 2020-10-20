Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

"Оклемалась?": раскрыт корыстный мотив звонившей Малахову Заворотнюк
Отправившая особенную дочь за границу Бондарчук родит детей новому мужу
"Мордой в унитаз": вдова Этуша плюнула в бездарную певицу Славу и ее дочку
Отношения с женатым слухи о детях: почему Кабаева не появляется на публике
партнеры
Вторник
20 октября
Лента новостей
17:00
"Совсем мальчишка!": народ ахнул от молодости и красоты Петросяна
16:41
Муж Бородиной заговорил о разводе
16:32
Посетители петербургского кафе устроили стрельбу
16:27
Вызов судьбы: Виктория Лопырева меняет элитный курорт на Коми
16:21
Потерявшая близкого человека известная актриса сообщила о побеге из России
16:06
Недвижимость и бриллианты: Ирина Скобцева оставила многомиллионное наследство
16:01
Вирусолог заявил о необходимости ввести нерабочие дни в России из-за COVID-19
15:59
Военный эксперт: Армения терпит полное поражение в Карабахе
15:48
"Недетский взгляд": 10-летняя дочь Деревянко поразила красотой
15:47
Сафронов в шоке от хамства Киркорова: Обо мне говоришь гадости!
15:39
"Просто добивают": врач откровенно о состоянии парализованного Моисеева
15:32
В Екатеринбурге нашли труп пропавшего пилота
15:15
"Зачем так уродовать ребенка?": Айза шокировала новой внешностью сына
15:09
"С годами начинаешь понимать, кто есть кто": Дружинина бросилась к цветущему Добронравову
14:53
У Лозы могут отобрать построенный на арестованной земле дом
14:49
"Останется в наших сердцах навсегда": Бондарчук и Андрееву объединила общая беда
14:35
Сильно изменившийся Ефремов вернулся в суд: подробности
14:32
Под Москвой шестеро грабителей обнесли дом бизнесмена
14:29
Новый ультиматум Тихановской: политик выдвинула требование к силовикам
14:13
В общежитии МАИ найден мертвый студент
14:11
Крик души Наташи Королевой в адрес телешоу получил поддержку
14:01
Зеленский помечтал об украинском флаге над Донецком и Севастополем
13:57
Артистка Фатеева оказалась втянута в скандал с пропавшим наследством Баталова
13:52
Авербух объяснил приостановку проекта "Ледниковый период"
13:50
В Москве от укуса осы скончалась известный эколог
13:42
"Был пик боли и обиды": доведенная звезда сериала "Чики" совершила большую ошибку
13:34
В реку под Вологдой упал вертолет
13:33
Коронавирус поставил в России новый рекорд: за сутки выявили более 16 тысяч случаев заражения
13:14
Ефремова доставили в суд
13:09
Почему известные артисты отказались от сотрудничества с Константином Меладзе
13:01
Освобождение политзаключенных в Белоруссии назвали подачкой обществу
12:59
Побившая Анджелину Джоли актриса разделась догола
12:58
"У меня другая фамилия!": почему красавец-сын скрывает родство с Аленой Свиридовой
12:58
Сколько белорусов поддерживают присоединение к России
12:52
Брошенный слепой ребенок: что скрывает директор Владимира Конкина
12:28
Годовалый сын Тодоренко покорил россиян своими данными: Строгий подход
12:22
"Мутантка какая-то": народ в шоке от пикантного снимка 39-летней звезды сериалов
11:49
"Стыдно из-за этой ситуации": 21-летняя дочь перестала сидеть на шее у Гулькиной
11:36
Фанаты молятся: у звезды голливудского кино обнаружили рак
11:19
В семье Федора Бондарчука страшное горе
11:18
Лукашенко своими неадекватными действиями спровоцировал выход людей на улицу – политолог
10:57
"Киркоров передал эстафету": Галкин вспомнил начало отношений с Пугачевой
10:54
Сергей Лазарев показал обручальное кольцо
10:50
"Мы с ним одной группы крови": забывшая прошлые обиды Яковлева нашла общий язык с зятем
10:39
Страшное ДТП в Петрозаводске сняли на видео
10:20
Миллионы: озвучена астрономическая стоимость памятников Захарова и Караченцова
10:17
Стало известно отношение Путина к повторному введению карантина в России
10:10
Заявление МВД Белоруссии о применении боевого оружия на протестах назвали блефом
10:01
У Розы Сябитовой произошли необратимые изменения в организме после операции
09:44
Вся Тува осталась без электричества
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Время Лукашенко истекает: политолог пророчит отступление президента
Как изменится Белоруссия после конституционной реформы Лукашенко
Отправившая особенную дочь за границу Бондарчук родит детей новому мужу
Политолог объяснил, кто стоит за ультиматумом Тихановской
Довела себя: во время тренировки у Бузовой отнялась рука
"Оклемалась?": раскрыт корыстный мотив звонившей Малахову Заворотнюк
Сериалы
Потерявшая близкого человека известная актриса сообщила о побеге из России

Потерявшая близкого человека известная актриса сообщила о побеге из России

Анна Невская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериалов "Склифосовский", "257 причин, чтобы жить", "Дылды" и "Гости из прошлого" призналась, что 2020 год принес ее семье много плохих моментов. Актриса Анна Невская потеряла близкого человека.
прочитано 239 раз

По словам знаменитости, не так давно у нее умерла свекровь. Кроме того, у супруга артистки была тяжелая пневмония. Сама Анна Невская серьезно повредила колено во время занятий боксом. Теперь звезда сериала "Гости из прошлого" ждет, когда травмированная конечность восстановится.

ПО ТЕМЕ

Актриса Анна Невская рассказала об ужасных последствиях уколов красоты

Лучшие российские сериалы 2019

Также Анну Невскую расстраивает тот факт, что границы между государствами закрыты из-за пандемии коронавируса. Артистка не скрывает, что отдыхать в России не любит. В отпуске знаменитость хочет слышать другую речь, это, как отметила звезда, помогает ей "отключиться".

Актриса сериала "Гости из прошлого" ждет не дождется, когда COVID-19 закончится, и она вновь сможет на время сбежать из России и отправиться в Европу, например. Невская в восторге от Италии. Актриса обожает местную архитектуру. Анне нравится ходить по узким улочкам, разглядывать окружающие ее строения.

"Обожаю музеи, картины разглядывать, особенно шедевры, от которых отойти невозможно", – поведала актриса.

Готова Анна Невская провести отдых на природе. Звезда сериала "Гости из прошлого" грезит о морях, озерах и водопадах. В планах у знаменитости посещение Камбоджи и Перу.

Автор: 20 октября 2020, 16:21 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

55-летняя Зудина произвела фурор на красной дорожке ММКФ

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Новый ультиматум Тихановской: политик выдвинула требование к силовикам
Зеленский помечтал об украинском флаге над Донецком и Севастополем
Освобождение политзаключенных в Белоруссии назвали подачкой обществу
Сколько белорусов поддерживают присоединение к России

Шоу-бизнес

Вызов судьбы: Виктория Лопырева меняет элитный курорт на Коми
Недвижимость и бриллианты: Ирина Скобцева оставила многомиллионное наследство
Сафронов в шоке от хамства Киркорова: Обо мне говоришь гадости!
"Просто добивают": врач откровенно о состоянии парализованного Моисеева

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

У Розы Сябитовой произошли необратимые изменения в организме после операции

О состоянии свахи рассказала ее дочь
Шоу-бизнес

"Это нетактично и неправильно": Пугачева окончательно порвала с Киркоровым

Между артистами пробежала черная кошка
Шоу-бизнес

"Стыдно из-за этой ситуации": 21-летняя дочь перестала сидеть на шее у Гулькиной

Звезда откровенно семейном бюджете
Шоу-бизнес

Почему известные артисты отказались от сотрудничества с Константином Меладзе

Игорь Матвиенко назвал причину

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Тутберидзе объявила холодную войну Плющенко
Врачи говорят об операции: фигуристке Медведевой поставили страшный диагноз
"Инвалид-фигурист": Ягудин распластался на полу в церкви
Народ набросился на Плющенко и Рудковскую: Захапали чужую заслугу

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+