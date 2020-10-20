Потерявшая близкого человека известная актриса сообщила о побеге из России

По словам знаменитости, не так давно у нее умерла свекровь. Кроме того, у супруга артистки была тяжелая пневмония. Сама Анна Невская серьезно повредила колено во время занятий боксом. Теперь звезда сериала "Гости из прошлого" ждет, когда травмированная конечность восстановится.
Также Анну Невскую расстраивает тот факт, что границы между государствами закрыты из-за пандемии коронавируса. Артистка не скрывает, что отдыхать в России не любит. В отпуске знаменитость хочет слышать другую речь, это, как отметила звезда, помогает ей "отключиться".
Актриса сериала "Гости из прошлого" ждет не дождется, когда COVID-19 закончится, и она вновь сможет на время сбежать из России и отправиться в Европу, например. Невская в восторге от Италии. Актриса обожает местную архитектуру. Анне нравится ходить по узким улочкам, разглядывать окружающие ее строения.
"Обожаю музеи, картины разглядывать, особенно шедевры, от которых отойти невозможно", – поведала актриса.
Готова Анна Невская провести отдых на природе. Звезда сериала "Гости из прошлого" грезит о морях, озерах и водопадах. В планах у знаменитости посещение Камбоджи и Перу.
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