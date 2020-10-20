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Сериалы

"Мы с ним одной группы крови": забывшая прошлые обиды Яковлева нашла общий язык с зятем

Алена Яковлева. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда кино и сериалов отлично ладит с бывшими мужьями. Алена Яковлева нашла общий язык и с новоиспеченным зятем.
прочитано 565 раз

В студенческие годы актриса влюбилась в начинающего артиста Александра Кахуна. Молодой человек красиво ухаживал за Аленой Яковлевой. Артисты сожительствовали почти восемь лет, но до ЗАГСа так и не дошли. По словам Алены Юрьевны, молодой человек изводил ее ревностью.

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Первым официальным мужем знаменитости стал наследник народного артиста России Михаила Козакова, Кирилл. В этих отношениях Алена Яковлева стала мамой. В 1992 году у супругов родилась дочь Мария.

Появление малыша не спасло брак звезд. Кирилл Козаков проявлял агрессию к супруге, бил посуду. Когда Марии было всего несколько месяцев, ее родители разошлись. Козаков долгие годы не принимал участия в воспитании дочери.

Во второй раз Алена Яковлева отправилась под венец с продюсером Кириллом Мозгалевским. Этот брак артистки продлился девять лет. Отношения супругов дали трещину после поездки Мозгалевского во Францию. Продюсер приехал сам не свой и начал, как говорит Яковлева, "пропадать". После развода знаменитости сохранили дружеские отношения.

В свежем интервью Алена Яковлева сообщила, что общается со всеми своими бывшими мужьями. Козаков, по словам артистки, в свое время сделал ей огромный подарок – дочь Машу.

"С годами понимаешь, что не стоит хранить обиды, ведь это ни к чему хорошему не приводит", – заметила Алена Юрьевна.

Не так давно единственная наследница Яковлевой вышла замуж. Зятем актрисы стал коллега по цеху Иван Замотаев. Алена Юрьевна довольна выбором Марии.

По словам артистки, Замотаев подарил ее дочери уверенность в себе. Наследница, как считает знаменитость, мудрее и рассудительнее ее.

"И Ваня мне очень нравится. Мы с ним одной группы крови", - сказала Алена Яковлева, а после добавила, что в жизнь молодых не вмешивается. Впрочем, звезда кино и сериалов не отрицает, что ранее критиковала избранников отпрыска.

Автор: 20 октября 2020, 10:50 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яковлева в Витебске присмотрела себе очаровательного мальчика

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Очень красивая дочка у Алены и сама она ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ И Эффектная актриса!!
1

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