"Уже этой осенью": Паулина Андреева поделилась радостной новостью

Личная жизнь Паулины Андреевой покрыта мраком. Переодически всплывают слухи о том, что новый сезон в театре пройдет без ее участия. Многочисленная аудитория связывает долгое молчание актрисы с беременностью. Но никто даже и не подозревает, что артистка "купается" в предложениях сняться в кино, поэтому не находит времени на социальные сети и спектакли. прочитано 777 раз Накануне Паулина сообщила радостную новость для поклонников многосерийного фильма "Метод". Фанаты дождались выхода продолжения психологического триллера. Отметим, что кинокартина вошла в списки лучших российских сериалов. ПО ТЕМЕ Люди рыдают после пронзительной исповеди Паулины Андреевой Паулина Олеговна Андреева актриса Константин Юрьевич Хабенский актер Андреева лично обратилась к своим подписчикам и рассказала о возвращении популярного проекта Быкова. Если верить словам актрисы, то долгожданная премьера состоится этой осенью. Стало известно, что один из главных героев "Метода", которого сыграл Константин Хабенский, снова вернется в проект. Напомним, мужчина был застрелен в конце прошлого сезона. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paulina Andreeva (@_paulina_andreeva_) 1 Окт 2020 в 8:32 PDT Ровно два года назад в одном из интервью Хабенский признался, что в сериале будут использованы сразу несколько уловок, которые позволят вернуть его персонажа. Например, сценаристам удалось придумать развязку, благодаря которой следователя Меглина можно будет "воскресить". Кропотливая работа съемочной команды стоила того, ведь ярые фанаты ждали выхода премьеры около пяти лет. Стоит отметить, что это не последний важный проект Паулины Андреевой. Актриса успела принять участие в спектакле Марины Брусникиной "Поле". Постановка была представлена в театре "Практика". Из-за этой роли Паулина была вынуждена урезать свой график и отказать МХАТу им.Чехова в сотрудничестве. Так и развеялись слухи о неожиданной беременности супруги именитого кинорежиссера.

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