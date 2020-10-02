"Уже этой осенью": Паулина Андреева поделилась радостной новостью

Накануне Паулина сообщила радостную новость для поклонников многосерийного фильма "Метод". Фанаты дождались выхода продолжения психологического триллера. Отметим, что кинокартина вошла в списки лучших российских сериалов.
Андреева лично обратилась к своим подписчикам и рассказала о возвращении популярного проекта Быкова. Если верить словам актрисы, то долгожданная премьера состоится этой осенью.
Стало известно, что один из главных героев "Метода", которого сыграл Константин Хабенский, снова вернется в проект. Напомним, мужчина был застрелен в конце прошлого сезона.
Ровно два года назад в одном из интервью Хабенский признался, что в сериале будут использованы сразу несколько уловок, которые позволят вернуть его персонажа.
Например, сценаристам удалось придумать развязку, благодаря которой следователя Меглина можно будет "воскресить". Кропотливая работа съемочной команды стоила того, ведь ярые фанаты ждали выхода премьеры около пяти лет.
Стоит отметить, что это не последний важный проект Паулины Андреевой. Актриса успела принять участие в спектакле Марины Брусникиной "Поле". Постановка была представлена в театре "Практика".
Из-за этой роли Паулина была вынуждена урезать свой график и отказать МХАТу им.Чехова в сотрудничестве. Так и развеялись слухи о неожиданной беременности супруги именитого кинорежиссера.
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