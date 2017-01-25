Бондарчука сняли с другой женщиной

В Москве состоялась долгожданная премьера фильма Федора Бондарчука "Притяжение". Мероприятие посетило множество российских знаменитостей. Интересно, что репортеры сфотографировали режиссера вместе не с его возлюбленной, актрисой Паулиной Андреевой, а ее коллегой Кристиной Пауль.