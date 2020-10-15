Виторган и Охлобыстин обеспокоены состоянием внезапно слегшей Асмус

Артистка сделала тест на COVID-19. Результат оказался положительным. Три дня у Кристины Асмус держалась высокая температура – 39 градусов. Жар не спадал даже после приема медикаментов.
Звезда сериала "Интерны" страдает от ломоты в теле, кашля и боли в горле. К знаменитости дважды приезжала бригада медиков. В скором времени Асмус еще раз навестит врач.
По словам Кристины, у нее все еще держится температура. Градусник стабильно показывает 37,9.
В личном микроблоге актриса обратилась к поклонникам. Кристина Асмус напомнила о том, как важно носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.
Подписчики пожелали знаменитости скорейшего выздоровления. Поддержали Кристину Асмус обеспокоенные коллеги по цеху. Звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин написал артистке трогательное сообщение: "Держись, моя девочка! Все, что не убивает нас, делает нас сильнее!".
Отреагировал на сообщение Кристины Асмус актер Максим Виторган. "Ровно по моему пути идешь. У меня точно так же было в феврале. Еще никаких тестов не было. Записали двусторонней пневмонией. Выздоравливай!".
"Дорогая, держись! Постарайся расслабиться и ни о чем не думать, и все пройдет быстро-быстро", – отозвалась звезда фильма "Холоп" Ольга Дибцева.
Отметим, что Театр имени Ермоловой, в котором играет Кристина Асмус, закрыли на карантин. Несколько работников заведения подхватили коронавирус.
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