"Все кружится вокруг нее": маленькая дочь вьет веревки из звезды сериала "Эпидемия"

Первой женой звезды сериала "Эпидемия" была артистка Анастасия Медведева. С возлюбленной Кирилл Кяро познакомился во время учебы в театральном училище. Этот брак продлился всего полгода. После развода артист вернулся в родной город Таллин.
В Эстонии знаменитость познакомилась с Юлией Дузь. Кирилл и Юлия вместе уже более десяти лет. Правда, отношения официально пара так и не оформила. В конце 2018 года возлюбленная подарила Кяро дочь, которую назвали Мирой.
В свежем интервью звезда сериала "Эпидемия" сообщила, что маленькая Мира максимум внимания получает от мамы. Из-за работы Кирилл проводит меньше времени с отпрыском, чем его гражданская супруга. Актер восхищен тем, как ловко Юлия управляется с малышкой.
"Дочь растет свободным человеком, независимым и требующим внимания. Мне кажется, она будет интересной личностью", – поделился Кирилла Кяро.
Знаменитость надеется, что Мира не станет эгоисткой. Кирилл признался, что наследница вьет из него веревки. Артист видит дочь не так часто, как хотелось бы, поэтому хочет постоянно баловать ее.
Кирилла Кяро и Юлия Дузь создали для наследницы такой мир, в котором никто не может причинить ей зло. Артист и его избранница ждут, когда их отпрыск достаточно окрепнет, чтобы столкнуться с реальным миром.
"Пока все кружится вокруг нее. Мир для Миры – сказка, где она маленькая принцесса", – сказала звезда сериала "Эпидемия".
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