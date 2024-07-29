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Понедельник 29 июля

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Аптеки "Будь здоров уходят в прошлое – в Читу приходит федеральная сеть "Здравсити"

Аптеки "Будь здоров уходят в прошлое – в Читу приходит федеральная сеть "Здравсити"

В Читу приходит федеральная сеть "Здравсити". Но то не означает, что количество аптек в городе резко возрастет. Новые аптечные пункты открываются в точках расположения точек "Будь здоров". Внимательные горожане уже отметили изменения – во многих локациях уже заменены вывески.

Появление Здравсити в Чите не случайно – сеть активно развивается на Дальнем Востоке и имеет грандиозные планы по работе во всем Дальневосточном регионе. Уже открыто более 60 аптек, и «Здравсити» на этом не остановит свой инвестиционный путь. Для Читы и региона в целом такие экономические изменения только на пользу.

В июле 2024 года в Чите начали работать 30 аптек новой сети. Если вы еще их не встречали, то вот новые локации:

  • г. Чита, 1-й микрорайон, д. 31
  • г. Чита, 5-й микрорайон, д. 33
  • г. Чита, Ангарская улица, д. 42
  • г. Чита, Весенняя улица, д. 12
  • г. Чита, Кайдаловская улица, д. 15Ас3/4
  • г. Чита, Комсомольская улица, д. 105
  • г. Чита, микрорайон Северный, д. 51
  • г. Чита, микрорайон Северный, д. 73
  • г. Чита, микрорайон Сенная Падь, д. 218
  • г. Чита, Новобульварная улица, д. 123
  • г. Чита, Новобульварная улица, д. 3
  • г. Чита, проспект Фадеева, д. 22
  • г. Чита, Угданская улица, д. 9
  • г. Чита, улица Анохина, д. 120А
  • г. Чита, улица Богомягкова, д. 22

Хочется обратить внимание, что аптечные пункты открываются не только в центре, но и на окраинах, в том числе там, где относительно небольшая покупательская активность. Это объясняется тем, что «Здравсити» работает не только оффлайн, но и онлайн. Можно приехать и выбрать нужные лекарства, БАДы, витамины, гигиенические средства, медицинскую технику и другие сопутствующие товары, есть возможность оформить самовывоз и заблаговременно забронировать всё необходимое на сайте. Онлайн-сервис оценят те, кто часто сталкивается с отсутствием нужных лекарств или дозировок в аптечных пунктах. В случае со «Здравсити» такое будет исключено. Покупатель бронирует, и данные препараты уже точно остаются в сформированном блок-заказе.

Если посмотреть еще пару плюсов, можно отметить наличие курьерской доставки. Данной услугой можно воспользоваться, если покупатель приобретает безрецептурные лекарственные средства. Есть возможность получить онлайн-консультацию фармацевта. К примеру, если покупатель сомневается в выборе препарата, нужна помощь при подборе средства для облегчения симптоматики при простуде. Консультация фармацевта не обязывает к покупке.

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29 июля 2024, 16:59
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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