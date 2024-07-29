Аптеки "Будь здоров уходят в прошлое – в Читу приходит федеральная сеть "Здравсити"

Появление Здравсити в Чите не случайно – сеть активно развивается на Дальнем
Востоке и имеет грандиозные планы по работе во всем Дальневосточном регионе.
Уже открыто более 60 аптек, и «Здравсити» на этом не остановит свой
инвестиционный путь. Для Читы и региона в целом такие экономические изменения
только на пользу.
В июле 2024 года в Чите начали работать 30 аптек новой сети. Если вы еще их не встречали, то вот новые локации:
- г. Чита, 1-й микрорайон, д. 31
- г. Чита, 5-й микрорайон, д. 33
- г. Чита, Ангарская улица, д. 42
- г. Чита, Весенняя улица, д. 12
- г. Чита, Кайдаловская улица, д. 15Ас3/4
- г. Чита, Комсомольская улица, д. 105
- г. Чита, микрорайон Северный, д. 51
- г. Чита, микрорайон Северный, д. 73
- г. Чита, микрорайон Сенная Падь, д. 218
- г. Чита, Новобульварная улица, д. 123
- г. Чита, Новобульварная улица, д. 3
- г. Чита, проспект Фадеева, д. 22
- г. Чита, Угданская улица, д. 9
- г. Чита, улица Анохина, д. 120А
- г. Чита, улица Богомягкова, д. 22
Хочется обратить внимание, что аптечные пункты открываются не
только в центре, но и на окраинах, в том числе там, где относительно небольшая
покупательская активность. Это объясняется тем, что «Здравсити» работает не
только оффлайн, но и онлайн. Можно приехать и выбрать нужные лекарства, БАДы, витамины, гигиенические средства, медицинскую технику и
другие сопутствующие товары, есть возможность оформить самовывоз и
заблаговременно забронировать всё необходимое на сайте. Онлайн-сервис оценят
те, кто часто сталкивается с отсутствием нужных лекарств или дозировок в
аптечных пунктах. В случае со «Здравсити» такое будет исключено. Покупатель
бронирует, и данные препараты уже точно остаются в сформированном блок-заказе.
Если посмотреть еще пару плюсов, можно отметить наличие курьерской доставки. Данной услугой можно воспользоваться, если покупатель приобретает безрецептурные лекарственные средства. Есть возможность получить онлайн-консультацию фармацевта. К примеру, если покупатель сомневается в выборе препарата, нужна помощь при подборе средства для облегчения симптоматики при простуде. Консультация фармацевта не обязывает к покупке.