Аптеки "Будь здоров уходят в прошлое – в Читу приходит федеральная сеть "Здравсити"

В Читу приходит федеральная сеть "Здравсити". Но то не означает, что количество аптек в городе резко возрастет. Новые аптечные пункты открываются в точках расположения точек "Будь здоров". Внимательные горожане уже отметили изменения – во многих локациях уже заменены вывески.



Появление Здравсити в Чите не случайно – сеть активно развивается на Дальнем Востоке и имеет грандиозные планы по работе во всем Дальневосточном регионе. Уже открыто более 60 аптек, и «Здравсити» на этом не остановит свой инвестиционный путь. Для Читы и региона в целом такие экономические изменения только на пользу.



В июле 2024 года в Чите начали работать 30 аптек новой сети. Если вы еще их не встречали, то вот новые локации:

г. Чита, 1-й микрорайон, д. 31

г. Чита, 5-й микрорайон, д. 33

г. Чита, Ангарская улица, д. 42

г. Чита, Весенняя улица, д. 12

г. Чита, Кайдаловская улица, д. 15Ас3/4

г. Чита, Комсомольская улица, д. 105

г. Чита, микрорайон Северный, д. 51

г. Чита, микрорайон Северный, д. 73

г. Чита, микрорайон Сенная Падь, д. 218

г. Чита, Новобульварная улица, д. 123

г. Чита, Новобульварная улица, д. 3

г. Чита, проспект Фадеева, д. 22

г. Чита, Угданская улица, д. 9

г. Чита, улица Анохина, д. 120А

г. Чита, улица Богомягкова, д. 22

Хочется обратить внимание, что аптечные пункты открываются не только в центре, но и на окраинах, в том числе там, где относительно небольшая покупательская активность. Это объясняется тем, что «Здравсити» работает не только оффлайн, но и онлайн. Можно приехать и выбрать нужные лекарства, БАДы, витамины, гигиенические средства, медицинскую технику и другие сопутствующие товары, есть возможность оформить самовывоз и заблаговременно забронировать всё необходимое на сайте. Онлайн-сервис оценят те, кто часто сталкивается с отсутствием нужных лекарств или дозировок в аптечных пунктах. В случае со «Здравсити» такое будет исключено. Покупатель бронирует, и данные препараты уже точно остаются в сформированном блок-заказе.



Если посмотреть еще пару плюсов, можно отметить наличие курьерской доставки. Данной услугой можно воспользоваться, если покупатель приобретает безрецептурные лекарственные средства. Есть возможность получить онлайн-консультацию фармацевта. К примеру, если покупатель сомневается в выборе препарата, нужна помощь при подборе средства для облегчения симптоматики при простуде. Консультация фармацевта не обязывает к покупке.