Savoy собрал лидеров: как прошла премия "Компания / Персона года"

В Москве прошла церемония вручения ежегодной бизнес-премии "Компания / Персона года" – одного из заметных событий для делового сообщества России. Премия, учрежденная в 1998 году, традиционно отмечает достижения компаний, брендов и отдельных персон, чьи результаты и коммуникации получают общественное признание.

Программа мероприятия включала не только награждение лауреатов, но и показы дизайнерских коллекций. Одним из ярких моментов стал показ весенней линии бренда АММОНИТ – концептуальной одежды вне времени, вдохновлённой природой и архитектурой. Основатель бренда "платьев-историй" Елена Мелякина представила коллекции "Нефть" и "Горный воздух снежных вершин Алтая". В показе приняли участие модели театральной студии "Волшебный мир театра". Собственную коллекцию также продемонстрировала дизайнер и театральный художник Анастасия Кучугова, основатель бренда KUCHUGOVA и владелец собственного производства.

Признание профессионалов получили: Газпром, Россети, МТС, Яндекс, САО "Ресо-Гарантия", ПАО "Московский Кредитный Банк", АО "Тбанк", Cosmos Hotel Group, Единый ЦУПИС (ООО НКО "Мобильная Карта"), Savoy, Прогресс (Фрутоняня), РТК-ЦОД и многие другие.

В номинации "Медиа/персона года" победу одержала главный редактор федерального информационно-аналитического сайта NEWS.ru Ольга Сабурова. Она призналась, что прошедший год был непростым для команды, но, несмотря на это, изданию удалось сохранить позиции среди пятнадцати ведущих новостных сайтов.

В номинации "Медиа" премию получил спортивный портал "Чемпионат". Вячеслав Опахин, главный редактор: "Для нас награда – признание большой работы всей команды. Мы создаем бренд, который каждый день живет в одном ритме со спортом и его болельщиками".

В номинации "Компания года/финансы" премию получило страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия". Игорь Иванов, вице-президент по рекламе, маркетингу и PR в РЕСО-Гарантия отмечает, что цифровизация – не угроза, а новая среда, в которой нужно уметь работать. Сегодня, по словам Иванова, более 65% сборов компании по-прежнему обеспечивают именно агенты. "Мы видим на практике, чем сложнее страховой продукт, тем больше клиенту нужен профессионал. И никакой ИИ не заменит доверие к человеку, который рядом не только в момент покупки, но и в момент страхового случая", – пояснил Игорь Иванов.

В номинации "Платежный сервис для регулируемой индустрии развлечений" премию получил ЕДИНЫЙ ЦУПИС – Центр учёта переводов интерактивных ставок. Елена Шейкина, председатель правления ЕДИНОГО ЦУПИС: "Технологии в ЕДИНОМ ЦУПИС – это не абстрактное будущее, а мощный инструмент развития, который превращает технологии завтрашнего дня в реальность уже сегодня".

В номинации IT-сервис премию получил РТК-ЦОД — ИТ-сервис-провайдер полного цикла. Алексей Забродин, технический директор РТК-ЦОД: "Рынок облачных сервисов устойчиво растет, поскольку в условиях экономической нестабильности и переменчивого спроса на вычислительные ресурсы заказчикам проще и дешевле арендовать облака, чем наращивать собственные инфраструктурные мощности".

В номинации "Услуги и сервис" победил бренд Savoy (предприятия бренда входят в Группу "ГУТА"). Ольга Жигачева, заместитель генерального директора отеля Savoy: "Гостиничный бизнес, я думаю, будет в этом году развиваться хорошо. Гости всегда будут приезжать в отели, всегда отдыхать. Наша задача – подстраиваться под текущие реалии, тренды и запросы. Потому что меняются и гости, и их интересы".

Елена Данилова, генеральный директор и идейный вдохновитель компании AMMONIT, победившей в номинации "Модная индустрия" сделала прогноз: "Женщины, которые стремятся подчеркнуть свой характер, выбирают нашу одежду. В ней они находят баланс, внутреннюю опору и возможность выразить свою женственность и мягкую силу. Поэтому я уверена, что сегмент премиальной одежды в этом году продолжит активно развиваться. Сегодня это уже не тренд, а устойчивая потребность".

В номинации FMCG (Fast‑Moving Consumer Goods) —товары повседневного спроса с высокой скоростью оборота, победила компания "ПРОГРЕСС", представляющая бренд ФРУТОНЯНЯ. Елена Масько, руководитель отдела по внешним коммуникациям "ПРОГРЕСС": "Наши главные ценности: люди, любовь к своему делу и, конечно же, абсолютная честность со своим потребителем".

В номинации "Креативная индустрия" победил бренд LIA MANZONI. Лиа Манзони, основательница дизайнерское бюро LIA MANZONI: "В мире дизайна я формирую собственный культурный код, стараясь не столько вдохновлять людей, сколько учить их не бояться быть открытыми для самых смелых образов. На протяжении 20 лет мой авторский стиль "Экологический элегантный шик", где лейтмотивом выступают все оттенки белого, дарит многим самое простое и понятное человеческое счастье".

29 апреля 2026, 14:39

В КЦ "Меридиан" 11 марта состоится премьера шоу "Путь огня и воды".

15 марта в Московском театре Эстрады состоится премьера хорового шоу "ТехноМесса" – масштабного проекта PALESTRINA, где академическая традиция встречается с электронной энергией и медиа-артом. PALESTRINA – уникальный хоровой проект, объединивший лучшие тембры в сопровождении электроники.

Каждый зал, каждый луч света и каждая нота создавали ощущение грандиозного праздника, объединив ведущие отечественные бренды, культовых артистов и миллионы зрителей, для которых народное признание и доверие остаются высшей мерой успеха. 2 декабря Государственный Кремлёвский дворец превратился в сердце культурного торжества страны — здесь прошла торжественная церемония вручения национальной премии «Марка №1 в России».

VI Художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия" пройдет с 23 января по 8 февраля 2026 года в выставочном центре "Гостиный двор". Крупнейшая экспозиция традиционных и современных искусств в стране объединит более 4000 участников из 77 регионов России, которые привезут в Москву свои работы, чтобы очаровать и удивить ценителей искусства, коллекционеров, искусствоведов, исследователей национальных традиций и истории.

В год 130-летия российского кинематографа на "Мосфильме" состоится ежегодная "Киноелка" для всей семьи, которая в этом сезоне получила название "К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе". В основе сюжета шоу – межгалактическое приключение помощников Деда Мороза, которым подвластны любые испытания.

