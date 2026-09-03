17 октября они встретятся на главной сцене страны

Федеральная премия ПроУспех "МОЯ МАРКА®" объявила лауреатов 2026 года. Финалом большого федерального проекта станет торжественная церемония 17 октября в Государственном Кремлевском Дворце, где на одной сцене встретятся представители российского бизнеса, юные таланты и звезды отечественной эстрады.

"МОЯ МАРКА®" — масштабный федеральный проект, который ежегодно отмечает достижения российской индустрии товаров и услуг, лучшие торговые марки и представителей отечественного бизнеса, получивших признание потребителей.

Особое место в проекте занимает ежегодный Всероссийский творческий слет "Лучшие из Лучших®", который в этом году значительно расширил свои возможности и позволил детским творческим коллективам принять участие в конкурсном отборе в онлайн-формате.

Юные участники от 6 до 17 лет соревновались в номинациях "Вокал", "Хореография", "Художественное чтение" и "Музыкальный театр". Среди участников, финалистов и лауреатов коллективы из Рязани и Санкт-Петербурга, Твери и Тамбова, Омска и Краснодарского края, Астраханской, Ярославской и Новосибирской областей, Воронежа и Хабаровска, Москвы и Красноярска, Перми и Волгограда и других городов России.

17 октября Государственный Кремлевский Дворец станет местом встречи тех, кто уже добился признания, и тех, кому только предстоит покорить большую сцену. Одним из ярких событий вечера станет выступление известных российских артистов. На сцену Кремлевского Дворца выйдут Shaman, группа "Земляне", Согдиана, Игорь Саруханов, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Марфа, Александр Добронравов и другие популярные исполнители.