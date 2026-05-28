Опубликовано исследование "ТОП-10 лучших архитектурных проектов и ЖК для жизни"

Московский Бизнес Клуб и премия "Рекорды Рынка Недвижимости" провели исследование, основанное на данных анализа звонков отделов продаж и поисковых запросов, опросе 274 экспертов, аналитиков и топ-менеджеров рынка недвижимости. Цель – выявить, какие проекты лучше других отвечают изменившимся запросам покупателей. Учитывалась реальная способность ЖК обеспечить комфорт: преимущества самого проекта, преимущества его локации, транспортная доступность, обеспеченность инфраструктурой (социальной, спортивной, городской, детской и тд.) и продуманной средой. Участники исследования не конкурируют друг с другом, а демонстрируют уникальные преимущества, которые делают их лидерами.
В ТОП-10 лучших архитектурных проектов и ЖК для жизни вошли:
ЖК "Симоновский вал". ГК ФСК
Дом класса бизнес плюс, где атмосфера закрытой территории встречается с современными стандартами премиального инжиниринга и историческим наследием района в 16 минутах от Кремля. Архитектура стихий, гранд-лобби 4,5 м, панорамное остекление 2,3 м, придомовая территория без машин с геопластикой и 5-метровым водопадом.
Москва, ЮВАО, Южнопортовый район
Приватность в центре – ЖК в тихом квартале, 600 квартир.
Закрытая территория с ландшафтным парком, 5-метровым водопадом. Амфитеатр, уличный коворкинг, 4 детские зоны, спортплощадка.
ЖК "АДМИРАЛ". "Галс-Девелопмент"
Семейный жилой комплекс бизнес-класса "Адмирал" от "Галс-Девелопмент" расположен в амбициозной локации кластера "Южный порт" – втором Сити Москвы. Проект с самодостаточной средой, в котором будет три жилых квартала с закрытыми дворами, зеленым бульваром, школой, детским садом и БЦ.
Москва, ЮВАО, кластер "Южный порт"
Инфраструктура – школа и сад на 875 мест, ретейл, БЦ класса А.
Расположение во втором Сити – 300 метров м. "Печатники" (БКЛ, метро, МЦД-2).
64% территории под благоустройство – пешеходный бульвар с велодорожками, 15 мин до набережной Москвы-реки и трех парков.
ЖК "СЕЗАР СИЛИКА". SEZAR GROUP
Новая архитектурная доминанта в стиле эмо-тек на Карамышевской набережной в районе Хорошево-Мневники "Большого Сити". Образ зданий раскрывается через идейную метафору сияющих у воды природных кристаллов. Яркая премьера, которая войдет в историю самых стильных высотных зданий мира.
Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники
"Большой Сити": место, где встречаются 2 артерии города – "Москва-Сити" и Москва-река.
Эксклюзивные форматы: двухуровневые квартиры со скай-террасами, пентхаусы-обсерватории со вторым светом, ванные с панорамным видом на мегаполис.
"САДОВНИЧЕСКАЯ 69". БАЛЧУГ ДЕВЕЛОПМЕНТ
"Садовническая 69" —клубный квартал на острове Балчуг, в центре Москвы. Он расположен на первой линии Садовнической набережной – в месте, где вода, архитектура и тишина формируют редкий для центра сценарий жизни. Проект сочетает камерность исторического района с инфраструктурой класса делюкс. Каждая деталь продумана и тщательно выверена для максимального комфорта резидентов.
Москва, ЦАО, о. Балчуг
Расположение – 2 км от Кремля, 1 мин до Садового кольца, рядом м. Павелецкая и Новокузнецкая.
Клубный формат – квартиры с террасами и патио, пентхаусы, городские виллы, приватный двор-парк, дизайн от бюро Олега Клодта.
ЖК "ЛИТЕРАТУРНЫЙ КВАРТАЛ". ГК "САМОЛЕТ"
"Литературный Квартал" – новый жилой комплекс на западе Москвы с уникальным балансом городского ритма и природного окружения. С одной стороны квартал окружает жилой район с магазинами, школами и детскими садами, с другой – благоустроенный лесопарк площадью 8,3 га. Захватывающие виды на сосновый лес открываются с балконов и панорамных террас.
Москва, НАО, район Внуково
Прямой выход в сосновый лес со двора. 80% квартир с видом на парк.
Инфраструктура – своя школа на 600 мест, фитнес-клуб с бассейном и спа. Соседский центр и деловой центр с офисами;
Транспорт – м. "Рассказовка" и "Пыхтино" в 15–20 мин.
ЖК "Петровский парк II". "РГ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Комплекс "Петровский парк-II" располагает к жизни в размеренном темпе. Просторные гранд-лобби с высокими потолками от дизайнерского бюро Синтаксис, внутренний двор в духе императорских садов и панорамные виды на столицу из окон квартир.
Москва, САО, Савеловский район
Внутренний двор с работой Церетели – ландшафтный дизайн в духе императорских садов с скульптурой Екатерины II.
Все рядом – 10 мин до м. Динамо и Петровский парк, 15 мин до Красной площади. Свой детский сад, рядом ВТБ-Арена, "Мегаспорт", Центральный ипподром.
ЖК "СЕЗАР СИТИ". SEZAR GROUP
В настоящий момент на стадии строительства две высотные башни-доминанты на 35 этажей и 51 этаж и расположенные каскадом по периметру 2 дома переменной этажности от 7 до 28 этажей и от 11 до 16 этажей (1 очередь). Два подземных уровня отведены под паркинг и келлеры для жителей жилого комплекса, первый этаж – под стрит-ретейл.
Локация: Москва, САО, Хорошевский район
Концепция "бизнес-класс без компромиссов": архитектура ар-деко, приватный двор, авторский дизайн лобби, подземный паркинг.
Выгодное местоположение, примыкающее к ЦАО и ММДЦ "Москва-Сити".
Образовательный кластер – школа на 700 мест, детский сад на 300 мест.
"АЙС ТАУЭРС". "Град Девелопмент"
"АЙС ТАУЭРС" – премиальный жилой комплекс с выдающейся архитектурой от KAMEN ARCHITECS на западе столицы. Для резидентов создана собственная инфраструктура внутри комплекса – все для комфортной жизни и отдыха.
Москва, ЗАО, Проспект Вернадского
Природный заказник на пороге – 2 прямых выхода в "Лес на реке Самородинке" (96 га). ЖК окружен ООПТ, без производств и застройки.
Премиум-инфраструктура – фитнес Encore 3600 м² с бассейном 25 м и СПА 24/7. Рестораны Кофемания и Novikov group.
Элитное окружение и транспорт – стык ЗАО и ЮЗАО, рядом МГУ, МГИМО, РАНХиГС. 15 мин пешком до м. Новаторская, 5 мин до ТТК.
"ЛЕСТОРИЯ". ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДЕВЕЛОПЕР "НЕОМЕТРИЯ"
ЛЕСТОРИЯ – мультиформатный жилой комплекс бизнес-класса в Сочи (Кудепста), расположенный на берегу реки в окружении национального парка, в 7 мин от моря. Комплекс состоит из шести корпусов 15–17 этажей с закрытым двором-парком 4,5 га, велнес-средой и собственной набережной. Отличается премиальным консьерж-сервисом 24/7 и энергоэффективными решениями.
Сочи, Хостинский район
Курорт у дома – круглый год теплые бассейны, сауна, пул-бар и скай-лаунжи на крышах.
Социальный кластер ЮФО – детский сад на 550 мест, школа на 2000 мест. 15 мин до ж/д вокзала, 18 мин до аэропорта, новая дорога к Красной Поляне.
ЖК "СЕЗАР БУДУЩЕЕ". SEZAR GROUP
Ультрасовременный архитектурный проект премиум-класса у "Москва-Сити". Архитектура, вдохновленная будущим. Выразительная геометрия и новаторская пластика фасадов создают жилую среду, в которой приятно находиться и которой можно гордиться.
Москва, САО, Хорошевский район
Современная премиум-архитектура: комбинация высотных доминант и приватных малоэтажных корпусов, "парящие" окна с живописными видами.
"Большой Сити": выгодное местоположение рядом ЦАО и ММДЦ "Москва-Сити".
Инфраструктура: школа на 700 мест, детский сад на 300 мест, фуд-молл, БЦ.