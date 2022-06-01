5 популярных площадок для продажи товаров и услуг в Рунете

Самые популярные маркетплейсы в России: Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет. Помимо маркетплейсов спросом пользуются такие интернет-площадки, как Avito и ВКонтакте, а также товары активно продают через мессенджеры и сайты.
Рассмотрим преимущества и недостатки данных каналов электронной торговли.
Маркетплейсы: достоинства и недостатки
Есть мнение, что продавать через маркетплейсы просто и невероятно прибыльно. С одной стороны, это действительно так. Площадки берут на себя доставку, хранение товаров на складах, логистику и прием платежей. По факту, вам нужен только товар, который имеет спрос. Площадки также обеспечивают непрерывный большой трафик и обширную географию сбыта. В отличие от собственного интернет-магазина, который требует затрат на создание, наполнение, привлечение покупателей и доставку.
Но есть и другая сторона работы с маркетплейсами:
- Очень большая конкуренция среди продавцов. На площадках представлено много продавцов с похожими товарами, которые постоянно борются за внимание покупателей. Алгоритмы маркетплейсов показывают сначала наиболее популярные товары, которые покупают часто, и товары с наименьшей стоимостью в нише. Продавцы вынуждены угадывать, как работают алгоритмы, то на них влияет, постоянно оптимизировать карточки товаров.
- Маркетплейсы берут комиссию за свою работу, которая по разным причинам может достигать 50%, а это большие финансовые издержки для продавцов.
- Маркетплейсы не несут ответственность за порчу товаров при доставке, возврат товаров в ненадлежащем состоянии и их утерю на складах, что также несет за собой лишние траты.
- Маркетплейсы часто обязывают продавцов делать большие скидки на товары. А если продавец отказывается, то карточки товаров могут убрать из выдачи и не показывать посетителям площадки.
Получается, что маркетплейсы дают быстрый старт, но за всей простотой скрывается множество неприятных нюансов.
Продажа товаров через Avito
Авито — российский сервис для размещения объявлений. Изначально он создавался для частных объявлений о продаже услуг и б/у товаров. Но спустя время на площадке начали появляться розничные компании, и сейчас Avito также стал полноценным маркетплейсом и серьезным игроком на рынке ecomm.
Открыть свой магазин на интернет-площадке могут как частные лица, так и компании. Получить статус “компания” довольно просто, нужно только заполнить данные в личном кабинете и оплатить подходящий тариф. Авито также помогает с доставкой товаров.
Для приобретения товара на Avito покупателю необходимо связаться с продавцом в личных сообщения или по телефону. Это может стать проблемой для компании, так как сообщений поступает много, и сотрудники не успевают отвечать вовремя. Клиенты уходят, а владелец теряет прибыль.
Чтобы минимизировать такие риски, нужно вести учет и обрабатывать все сообщения централизованно. Например, коммуникационная платформа Umnico собирает все сообщения не только из Авито, но из мессенджеров и социальных сетей в одном окне, сортирует их и помогает структурировать. Таким образом, ни одно сообщения не останется без внимания.
Umnico также позволяет использовать шаблоны и горячие клавиши, чтобы сократить скорость ответа и оптимизировать работу сотрудников.
Продажа товаров через мессенджеры и социальные сети
Еще один популярный способ продажи товаров – социальные сети и мессенджеры, такие как ВКонтакте.
Компании могут создать в VK группу и разместить там карточки товары. Можно также подключить прием платежей внутри платформы, что дает возможность не создавать собственный сайт или использовать группу как дополнительный канал продаж.
Упростить работу с входящими сообщениями поможет Umnico. Агрегатор мессенджеров и социальных сетей собирает не только личные сообщения, но и комментарии под постами, товарами, фотографиями и видео. Это позволит быстро реагировать на любые обращения и обратную связь.
Продажа товаров через сайт
Как уже упоминалось ранее, создание собственного интернет-магазина достаточно затратно, но дает полную свободу действий и независимость от постоянно изменяющихся условий других площадок электронной торговли.
Для успешной работы интернет-магазина необходимо подготовить сайт, например, с помощью готовых шаблонов в конструкторах сайтов. Важно подключить чат на сайте, чтобы посетители могли быстро получить ответ на любой вопрос о товаре. Минимизировать затраты можно с помощью бесплатного онлайн-чата для сайта — Umnico Live Chat.
Отдельно придется позаботиться о продвижении сайта с помощью платной рекламы, SEO, контента и блогеров.
Будущее электронной торговли
Пандемия приучила нас совершать покупки онлайн, и теперь интернет-площадки только продолжат наращивать объемы сделок и прибыли. Основные тренды на ближайшие несколько лет: использование мессенджеров и социальных сетей как дополнительных каналов продажи и коммуникации с клиентами, омниканальный подход, то есть единая бесшовная система общения с покупателями, персонализация предложения, использование чат-ботов, оптимизация доставки и покупки через голосовых помощников.
Внедрять в работу новые тренды нужно уже сегодня, чтобы не остаться за бортом завтра. А оптимизировать коммуникацию и выстроить омниканальность помогут коммуникационные платформы, такие как Umnico.