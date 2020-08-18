МХАТ им. М. Горького готовит премьеру детского спектакля "Холодное Сердце"

27 сентября в МХАТ им. М. Горького состоится премьера детского спектакля "Холодное Сердце". Реконструкция спектакля "Сокровища Петера" предназначена для очень современных детей.

Из всех немецких сказочников Вильгельм Гауф считается самым детским писателем – настолько увлекательны его истории. Но "Холодное сердце" – не только диковинно закрученный сюжет. Это серьезный разговор о смысле жизни, о любви и милосердии. Спектакль рассчитан на очень современных детей: в нем используются новые технологии и элементы старой, давно забытой театральным искусством, сценографии.

Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького:

Нам кажется важным сберечь то, что так мало сейчас осталось в театре. И поместить в новое пространство, где старое зазвучит по-новому, сохраняя при этом свою аутентичность.

Премьера семейного спектакля МХАТ – реконструкция известной постановки "Сокровища Петера". Его воссоздали и обновили музыкой, костюмами и сценографией. Пьеса, однако, будет интересна детям не только современными художественными решениями. Сам Вильгельм Гауф – вне времени, он ориентирован на современность. Казалось бы, странные, в стиле Баженова, персонажи, далекие по характеру от тех героев, к которым привыкли современные дети. Но они живут в нашем мире и своими поступками и чувствами мало чем отличаются от обычных людей: добрый волшебник может быть очень суровым, а главный герой, которому зритель должен сопереживать, проявляет себя завистливым и корыстным. Да и сюжет сказки настолько метафоричен, что можно подумать, будто это не сказка, а быль. Любому ребенку понятна метафора о живом и мраморном сердце: живое сердце – источник огромного количества трудностей и переживаний, но именно оно заставляет нас чувствовать и переживать. И эти переживания и чувства необходимы человеку, чтобы быть счастливым.

Олеся Невмержицкая, режиссер:

Ориентироваться на современных детей – это значит успевать их удивить. Поэтому мы работали в первую очередь не только с темпоритмом и сценографией, но и с главными героями. Герои сказок всегда сложнее и неоднозначные, чем кажутся. И дети к этому очень готовы. Они понимают, что у злодеев могут быть не только плохие, но и хорошие качества. У них могут причины, чтобы совершать плохие поступки.

Изо дня в день вы коптите небо над угольной ямой и развозите на тележке свой маркий товар, а в воскресенье никто не заметит вашу чистую рубашку и нарядные чулки. Ведь вы – бедняк и сын бедняка. Иное дело – богатый дровосек-плотогон. Или владелец стекольного завода. С этими грустными мыслями юный угольщик Петер Мунк отправляется в самую чащу Шварцвальдского леса, чтобы столкнуться там с великаном Михеле-Голландцем и отдать ему свое сердце в обмен на звонкую монету. Но камень в груди не приносит счастья.

Сказочных персонажей сыграет первый состав театра: Кирилл Зайцев, Эльвира Цимбал, Татьяна Шалковская, Николай Коротаев, Сергей Габриэлян, Владимир Халтурин, Артемий Оя, Сергей Галкин.

Композитор: Андрей Комиссаров.

Художник по воссозданию: Михаил Кукушкин.

Автор инсценировки и автор песен: Владимир Щербинин.

Режиссер: Олеся Невмержицкая.

История постановки

"Холодное сердце" называют "Фаустом" для детей. История спектакля необычна. Сначала в студии при Новоспасском монастыре появилась радиопостановка Сергея Харлова по инсценировке Владимира Щербинина. Затем, получив неожиданную поддержку от благотворителей, спектакль оделся в декорации замечательного художника Андрея Квартальнова и вскоре поселился на Малой, а затем и на Большой сценах МХАТ им. М. Горького. Премьера спектакля "Сокровища Петера" в режиссуре народного артиста России Валентина Клементьева, исполнителя роли Михеля-Голландца, состоялась в декабре 2005 года. Сегодня спектакль по сказке Гауфа можно поздравить с новым рождением. Рукотворное волшебство декораций решено украсить видеоартом, а сценическое действие наполнить новой музыкой и энергией молодых актеров.