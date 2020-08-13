Много борьбы, много обгонов: B-Tuning Pro Racing Team на этапе СМП РСКГ в Казани

Третий уикенд Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) прошел в минувшие выходные на трассе Казань Ринг в столице Татарстана. Как и двумя неделями раньше, цвета B-Tuning Pro Racing Team защищали четыре пилота в трех категориях. Этап выдался непростым, но команда сумела выжать максимум в сложившихся обстоятельствах и порадовать болельщиков красивой борьбой и большим количеством обгонов.



Андрей Севастьянов получил возможность потренироваться на трассе только в пятницу: виной тому – новое правило, ограничивающее количество тестов в Туринг-Лайт двумя этапами, которые выбирались перед началом сезона. Тем не менее, в тренировках Андрей показал шестой результат. Но квалификация пошла не по плану: на первом быстром круге он повредил подвеску, и стартовать пришлось с последнего места. Но тем интереснее было наблюдать за его борьбой. Темп участников Туринг-Лайта в этом году на удивление близок, и все гонки сезона отличались невероятной плотностью. Этот этап не стал исключением. Включившись в размен позициями с самого старта, весь первый заезд Севастьянов провел в непосредственной близости от других гонщиков и финишировал на девятом месте, всего в каких-то паре сотых секунды от восьмой строчки.

Как рассказал Андрей Севастьянов, главным в первой гонке было сохранить машину: “Я вел корректную борьбу, понимая, что через пару часов будет вторая гонка, и повреждать машину нельзя – времени на ремонт поломок просто не останется. Вдобавок, в первом повороте было разлито масло, поэтому все пилоты старались вести себя в нем аккуратнее. Тем не менее, я боролся на протяжении всего заезда и отыграл несколько позиций. Любой пилот был моим прямым конкурентом.”

Несмотря на улучшение позиции в гонке, начинать второй заезд снова пришлось с последнего места. И на этот раз прорыв получился еще более заметным: по итоговому протоколу Андрей опередил семерых конкурентов и расположился на пятой позиции. “Во второй гонке можно было уже ехать поагрессивнее, поэтому я боролся увереннее и более активно отстаивал позицию, улучшаясь от старта до финиша. В какой-то момент я преследовал Михаила Симонова и понял, что его вел по дистанции Дмитрий Брагин, следивший за гонкой с трибуны. В итоге я переиграл и “радиоуправляемого” гонщика, и его помощника. Мог бы быть еще быстрее, если бы мотор был получше, но в целом этапом очень доволен. В сложившейся ситуации заезды получились интересными, ехал с полной выкладкой.”

Для дебютанта “взрослого” S1600 Александр Буйлов, перешедшего в этот класс из юниорского зачета, уикенд сложился заметно лучше, чем в Санкт-Петербурге. По темпу в квалификации Саша оказался восьмым, но стартовать в обеих гонках ему, как и Андрею Севастьянову, пришлось из самого хвоста пелотона. Зато это дало ему возможность оба раза прошить пол-пелотона и показать, что он готов бороться даже в таких сложных условиях. Восьмое место в первом заезде и десятое во втором – отличный результат в таком массовом классе: на старт обеих гонок выходило по девятнадцать машин. Благодаря этому Саше удалось улучшить и свою позицию в общем зачете. Но, с учетом пропущенного первого этапа и схода в одной из гонок на Игоре, возможностей для улучшения еще много.

В зачете S1600 Юниор пилоты B-Tuning, выступающие под флагом Гоночной академии Антона Захарова, снова претендовали на самые высокие результаты. Но первую гонку Егор Ганин, стартовавший третьим, вынужден был завершить досрочно: после двух кругов технические неполадки отправили его на обочину. Отыгрываться пришлось во втором заезде: начав его с пятой позиции, под финишный флаг Ганин заехал вторым. Несмотря на подиум, Егор считает, что казанский этап прошел не очень хорошо: “Я надеялся показать более хороший результат. Но, к сожалению, из-за технических нестыковок с регламентом в квалификации я потерял вторую позицию, став третьим. После старта первой гонки мы ехали втроем бок-о-бок с ребятами, и в каком-то месте из-за контактов у меня повредилась тяга, которая спустя круг лопнула на спуске в штопоре. Я проехал прямо, так и не завершив гонку. Второй заезд начался неплохо: я начал отыгрывать позиции, в итоге доехал до третьей, и так получилось, что автомобиль под номером 12 не рассчитал точку торможения после длинной прямой и пролетел поворот, зацепив меня. К счастью, машина не пострадала, я поехал дальше, но потерял несколько позиций. Пришлось снова отыгрываться. Когда я атаковал Артемия Першина, перегрел колеса, и в медленной шпильке пропустил точку торможения и попал в гравий, опять потеряв несколько позиций, которые снова пришлось отыгрывать. В итоге мы боролись с Егором Фокиным. Пройти его сразу не получилось, но я держался за ним, мы доехали до Никиты Дубинина и на прямой, когда они боролись, я по внешней обогнал Никиту, но до Егора уже не доехал.”

Дмитрий Галицын провел две очень напряженных гонки. В субботу борьба за подиум велась от начала до конца заезда, и после плотных сражений Дима оказался на финише пятым. “В первой гонке я приехал пятым из-за своей несобранности”, – рассказал пилот. “Делал ошибки в одном и том же месте, и вскоре мне это аукнулось потерянными позициями. У меня было много борьбы с пилотом под номером 12, который, как мне показалось, ехал довольно грубо. В итоге он приехал выше меня.” Большую часть второй гонки Дмитрий Галицын оборонял вторую позицию от атак Артемия Першина, но в конечном счете к финишу был вынужден пропустить нескольких конкурентов, опять завершив гонку на пятой строчке. “После старта я смог какое-то время лидировать, но из-за плотной борьбы у меня не получалось отъехать от преследующей группы пилотов. Мои шансы на попадание в тройку лидеров пропали тогда, когда ехавшая впереди машина резко остановилась. Я попытался избежать столкновения и повернул влево, но это меня не спасло, и я врезался в ее задний бампер. После этого мой бампер треснул и разлетелся на огромные куски, которые раскидало во всей трассе. К счастью, это столкновение не сильно повредило тяги и радиатор, и я смог добраться до финиша. Я недоволен результатом, так как были шансы побороться за лидерство. Буду и дальше усердно стараться, чтобы вскоре попасть в тройку лидеров.”