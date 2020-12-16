Splat исполнилось 20 лет: история развития компании и ее главные принципы

SPLAT – это глобальный холдинг, в основе которого лежат доверие, искренность и ответственность перед покупателями, поставщиками и командой. SPLAT сегодня – это 1000 смелых, ярких и открытых людей, увлеченных мечтателей, которые искренне верят, что могут изменить мир к лучшему.



Научный подход к заботе о здоровье как ответ на понимание потребностей покупателей – основа для крепкой эмоциональной связи потребителя с брендом. Гарантия высочайшего качества, доказанный комплексный результат и экологичность для людей и планеты – главные принципы SPLAT, где ценность выше, чем цена. Социальная ответственность компании – это формирование здорового, благополучного и сознательного общества.



SPLAT имеет собственный R&D-центр и научную лабораторию, которые занимаются разработкой новых продуктов, среди которых зубные пасты, щетки и ополаскиватели, а также моющие средства для уборки и стирки. Исследования проводятся в ведущих лабораториях, а также исследовательских центрах России, Бельгии, Швейцарии.

Эффективность и безопасность всех продуктов компании подтверждена в ходе лабораторных и клинических исследований. Компания имеет более 30 патентов на 20 изобретений в 23 странах, среди которых Германия, Италия, Франция, Великобритания, Испания, Польша, Канада, Индия, Япония, Китай, Сингапур, Турция, Россия и др.

Представительские офисы открыты в Китае, Турции, Великобритании, Германии, Латвии, Украине, Республике Беларусь, в Казахстане и Азербайджанской Республике.

РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ

В 2002 году, спустя 2 года с момента основания, учредители компании, Евгений и Алена Демины, принимают непростое решение поменять фокус компании и отказаться от дистрибьюторского функционала. Начинаются разработка и производство собственной зубной пасты. К 2020 году SPLAT – ведущий разработчик и производитель профессиональных решений в категориях ухода за полостью рта, бытовой "не химии" и детской косметики. Специализация SPLAT – создание качественных продуктов, не имеющих аналогов в мире.

На сегодняшний день 66 % производственного объема компании представляет собой производство зубной пасты под брендами SPLAT, Biomed, INNOVA. Оставшаяся доля распределяется между щетками, ополаскивателями, нитями, а также бытовой "не химией" экобренда BioMio. В России товары представлены в 82 тысячах торговых точек.

По данным Nielsen, SPLAT занимает 18,2 % российского рынка в категории ухода за полостью рта (ноябрь, 2020 год).

Продукция компании SPLAT экспортируется в 67 стран мира.

"Каждый путь, большой или маленький, начинается с первого шага – даже если он сделан не очень уверенно, он все равно будет самым главным! Это относится не только к людям, но и к компаниям. За 20 лет мы проделали хороший путь, мы многое прошли, но все еще в начале своего пути. Мы стали лучше понимать "дорогу" и четче видеть наши перспективы, правильно рассчитывать силы и лучше ориентироваться.

Вместе с каждым нашим новым покупателем мы учимся чему-то новому, вместе придумываем, изобретаем и создаем. Как и 20 лет назад, нами движут: взаимное доверие, открытость и искренность в работе – от идеи до ее воплощения. Только при таком – бережном и уважительном – отношении к себе, к людям, к тому месту, где мы живем, можно достичь чего-то действительно стоящего. И быть по-настоящему счастливыми", – сказал генеральный директор Евгений Демин.

ПРОИЗВОДСТВО

Продукция oral care компании SPLAT изготавливается из качественных компонентов ведущих мировых производителей на собственной современной экофабрике "Organic Pharmaceuticals", расположенной в экологически чистом районе Валдая. На сегодняшний день на фабрике работают 466 сотрудников.

Производство BioMio распределяется между собственной экофабрикой в России и контрактным производством в Дании.

ЭКОЛОГИЯ

SPLAT – одно из первых в России CO2-нейтральное производство, компенсирующее выбросы углекислого газа посадкой десятков тысяч деревьев, которые создают нейтральный CO2-баланс: совместно с нашими партнерами ежегодно высаживаем несколько десятков тысяч деревьев по всему миру. За 11 лет поддержки программы мы высадили 200 000 единиц деревьев.

Фабрика SPLAT имеет сертификат ISO 14001, ISO 9001, GMP Cosmetics, OHSAS 18001, что означает – система менеджмента фабрики соответствует международным стандартам качества по воздействию на окружающую среду, а также управлению охраной труда и производственной безопасностью.

На фабрике раздельно собирают и отправляют на вторичную переработку более 90 % производственных отходов.

ПОРТФЕЛЬ КОМПАНИИ

SPLAT Professional – серия средств для эффективного профессионального ухода за полостью рта в домашних условиях. Каждое средство направлено на решение конкретной задачи. Все продукты SPLAT PROFESSIONAL разрабатывают ученые (биологи, стоматологи и биохимики).

SPLAT Special – инновационная серия средств oral care нестандартных рецептов и сочетаний. Эмоциональная серия зубных паст с уникальными компонентами.

SPLAT для детей – разнообразная продукция oral care для детей разных возрастных групп 0–3, 2–6, 6–11. Формула SPLAT KIDS разработана вместе с микробиологами и педиатрами.

INNOVA Sensitive "Жидкая пломба" – средства для чувствительных зубов по укреплению и восстановлению эмали. Пасты с терапевтической эффективностью.

Biomed – продукты для ухода за полостью рта, созданные по инновационным технологиям из компонентов натурального происхождения (до 98 %). Противовоспалительный эффект зубных паст и ополаскивателей Biomed был подтвержден исследованиями in vitro в Швейцарии.

BioMio – средства бытовой "не химии". Безопасные*, инновационные и эффективные средства для уборки BioMio на 90 % и выше состоят из компонентов натурального происхождения. BioMio предлагает экологичные средства для стирки, уборки дома и средств личной гигиены. Средства BioMio созданы с заботой об окружающей среде на экологичных фабриках Дании и России.

*При соблюдении рекомендаций по применению и мер предосторожности.

SPLAT 20 лет. ФАКТЫ

· 2000 – организация семейного бизнеса. Учредители ставят перед собой задачу вывести на российский рынок экологичный, максимально натуральный продукт с высокой эффективностью и адекватной себестоимостью. Выбрана ниша oral care.

· 2002 – оборот SPLAT составил 60 млн рублей, а рентабельность – 5–7 %.

· 2004 – основатель и руководитель SPLAT Евгений Демин запускает новый тренд – письма-вложения в каждый продукт бренда. Это личные рассказы-обращения руководителя к покупателю, обсуждение вопросов и потребностей целевой аудитории. Этот искренний и нестандартный ход выводит фигуру покупателя на уровень активного соучастника разработки продукции. За первый же месяц компания собрала порядка 100 писем покупателей. Ответ был отправлен на каждое.

· 2005 – оборот компании вырос на 200 %.

· 2009 – добровольная сертификация СО2-нейтрального производства. По данным AC Nielsen, SPLAT стал российским брендом № 1 по товарообороту на рынке средств гигиены полости рта.

· 2010 – открыта собственная современная экологичная производственная площадка SPLAT – Organic Pharmaceuticals в экологически чистом районе Валдая. SPLAT – № 3 на российском рынке по товарообороту зубных паст среди всех игроков категории, по данным AC Nielsen.

· 2011 – SPLAT в топ-30 самых быстрорастущих брендов в мире, по данным Стэндфордского университета. Продукция SPLAT экспортируется в 18 стран мира. Производственная база компании – одна из самых современных в России, разработками занимаются собственная научная лаборатория и R&D-центр.

· 2012 – премия "Золотой Меркурий" в номинации "Лучшее предприятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции". Евгений Демин – "предприниматель года", по версии E&Y.

· 2013 – продукцию SPLAT можно купить в Германии, Венгрии, Италии, Македонии, Туркмении, Китае и даже на Нидерландских Антильских островах. Производственная площадка SPLAT – Organic Pharmaceuticals получает сертификат "Халяль", который является контролем производства товара в соответствии с требованиями и канонами ислама. В рамках программы CO2-нейтрального производства высажено более 7,5 га деревьев по всему миру.

· 2014 – SPLAT № 2 – по доле рынка товарооборота в категории oral care, по данным AC Nielsen, и "Компания года", по версии проекта "Сноб – Сделано в России". Черная отбеливающая зубная паста SPLAT Blackwood – хит продаж на Amazon.de. Зубная паста INNOVA – победитель номинации "Продукт года" международной премии "Инновационный продукт". На рынок вышла серия экологичных средств для ухода за домом BioMio.

· 2015–2016 – вывод на российский рынок линейки средств по уходу за полостью рта для всей семьи Biomed с высоким процентом (до 98 %) содержания ингредиентов натурального происхождения.

· 2017 – продукция SPLAT экспортируется уже в 67 стран. Компания запустила линейку паст JUNIOR для детей в возрасте от 6 до 11 лет.

· 2019 – активное освоение интернет-пространства и выход в е-commerсe.

· 2020 – увеличение доли е-commerce до 6 % от общего товарооборота компании. Если в 2019 году только 2 % продаж приходились на е-сommerce, то в 2020 – уже 6 %. SPLAT занял 6-е место среди ТОП-50 работодателей России по рейтингу Forbes.

ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 2020

Пандемия заставила компанию пересмотреть оригинальные бюджетные планы и стратегию. Сотрудники компании были переведены на удаленный режим работы за 1 день. При этом заработная плата сохранилась прежней и ни одна штатная единица не была сокращена.

Приросты против 2019 года были скорректированы в основном из-за стран экспорта в связи с полным lockdown некоторых регионов. Стоп-отгрузок на территории CIS не происходило, мы продолжали поставлять продукцию во все регионы дистрибуции. CIS продолжает расти, перевыполняя бюджетные показатели (Latest Estimation Net Net Sales – 23,5 % vs previous year; Budget Net Net Sales – 14,5 % vs previous year). По Net Net Sales – незначительный рост доли связан с пандемией в первую очередь.

Экспортные рынки (в основном EMEA) пострадали в большей степени, нежели Россия. Это связано с ограниченной дистрибуцией и сильной зависимостью от ключевых клиентов в экспортных странах.

Кризис помог обратить внимание на е-сommerce в Китае. Сейчас большая часть планов – в том числе стратегических – лежит в канале оnline. В странах ЕМЕА также активно идет подключение оnline клиентов.

ГОД ТЕРРИТОРИЯ 2019 2020 РФ 73,26 % 73,71 % Экспорт 26,74 % 26,29 %

Приросты за последние 5 лет по выручке (Net Sales)