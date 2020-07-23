Splat проводит благотворительную акцию "Лучше вместе"

SPLAT запустила масштабный благотворительный проект "Лучше вместе", который призван обеспечить продуктовыми наборами малоимущие семьи в самых разных регионах России. В рамках акции компании удалось выстроить уникальную экосистему взаимопомощи, в которую вовлечены сразу несколько аудиторий: семьи, нуждающиеся в поддержке, малый бизнес и специализированные благотворительные фонды.

Проект "Лучше вместе" объединил 12 городов России: Армавир, Волгоград, Вологду, Казань, Москву, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пензу, Пятигорск, Ростов-на-Дону и Ульяновск. В Москве продуктовые корзины от SPLAT отправились в 30 семей (135 детей), в других областях помощь получили в общей сложности 486 семей.

Адресатов помогли определить организации, работающие с малоимущим семьям на ежедневной основе: фонды "Дари еду", "Дыхание жизни", "Доброе дело", Фонд социальных проектов "Территория милосердия" и Пензенское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд". Еда для продуктовых корзин была закуплена во "ВкусВилл", поскольку философия, миссия и взгляд компании на социальную ответственность созвучны ценностям SPLAT. Кроме того, продукты для акции предоставляли и местные производители, что позволило реализовать уникальный замысел SPLAT: поддержать одновременно не только семьи, но и малый бизнес, совершив закупки у предприятий, оставшихся без стабильной прибыли в условиях кризиса. Так, в Москве партнерами благотворительного проекта SPLAT стали конструктор здоровой и полезной еды "Элементаре", шоколадный бутик Confession и маленькая "Пекарня Журавлевых", а в Омске – небольшая пекарня "Према". Логистика была организована силами волонтеров фонда "Дари Еду": они принимали продукты, собирали из них наборы и развозили по домам – в этом их поддержал проект Яндекса "Помощь рядом": добровольцы могли бесплатно ездить на такси и успевать посетить больше людей.

Миссия SPLAT как социально ответственной компании — формирование здорового и осознанного общества и повышение качества жизни людей, поэтому поддержка значимых инициатив – один из главных принципов стратегии устойчивого развития SPLAT. При этом компания стремится реализовывать благотворительные проекты, направленные на решение наиболее острых проблем и позволяющие ответить на самые актуальные запросы общества – поэтому акция "Лучше вместе" была запущена в тот момент, когда помощь была востребована как никогда. Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в мире начала постепенно выравниваться, именно сегодня последствия пандемии стали проявляться все более отчетливо и ощущаться острее всего. По мере того, как растет финансовая и экономическая нестабильность, ресурсы и накопления у населения, наоборот, истощаются. То же самое происходит и в сфере малого бизнеса: те небольшие предприятия, которым удалось справиться с первой волной кризиса, на сегодняшний день в большинстве своем исчерпали все резервы и запасы прочности. Массовые волонтерские движения и благотворительные кампании, которыми был отмечен первый этап пандемии, проводятся уже не так активно, как несколько месяцев назад, и поэтому акцию "Лучше вместе" SPLAT решила запустить именно в этот непростой для многих россиян период.

Вдохновляющие результаты первого этапа акции "Лучше вместе", в ходе которой SPLAT удалось выстроить систему многоуровневой одновременной помощи и семьям, и малому бизнесу, испытывающему трудности в непростой экономической ситуации, позволяют планировать расширение географии кампании. В дальнейшем реализация благотворительного проекта возможна не только в других городах России, но и в странах СНГ – в первую очередь в Казахстане.