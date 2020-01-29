В Геликон-опере состоится премьера уникального оперного спецпроекта

Необычный день 02.02.2020 (это дата-палиндром, которая читается одинаково в любую сторону), в "Геликон-опере" решили отметить не менее необычным способом. 2 февраля 2020 года пройдет премьера уникального спектакля "Туда и обратно". Это совместный проект "Геликон-оперы" и московского независимого Театра-студии "15", в котором все происходит ровно так, как написано в названии.



Режиссер-постановщик Дмитрий Бикбаев называет спектакль "оперным киноколлажем в стиле буффа-нуар". Созданный под впечатлением от одноименного произведения Пауля Хиндемита, спектакль-коллаж "Туда и обратно" расскажет об удивительной и реальной истории, произошедшей с Чарли Чаплиным. Что ждет зрителя и при чем тут Хиндемит?

"Это спектакль-эксперимент. Он создается на контрастах, действие известных опер происходит в прямом и обратном порядке, поэтому мы решили его в соответствующем жанре. Буффа-нуар – это синтез двух противоположных понятий: "буффа" – оперного определения чего-то забавно и шутовского и "нуара" – кинотермина, обозначающего сложный, запутанный сюжет и гнетущую атмосферу. Более того, во время спектакля ведется съемка и зрители могут видеть все в режиме реального времени", – говорит автор проекта и режиссер-постановщик Дмитрий Бикбаев.

Согласно сюжету, Чарли Чаплин в исполнении известного тележурналиста, актера и лауреата премии "ТЭФИ" Сергея Майорова, попытается "переснять" сюжеты величайших оперных произведений, чтобы не допустить уже известных всем меломанам "трагических финалов". Вместе с ним на съемочной площадке окажется Малыш, которого Чаплин научит всему, что знает сам. Однако, как бы Малышу этого ни хотелось, изменить ход вещей невозможно и все, что остается – это изменить к ним свое отношение.

Оригинальный сюжет, нестандартные композиционные ходы, а так же использование современных медиа-технологий не оставят равнодушным ценителей как музыкального, так и драматического театра. В спектакле прозвучит музыка из опер "Туда и обратно" (1927) П. Хиндемита, "Тоска" (1898) Дж. Пуччини, "Капулетти и Монтекки" (1830) В. Беллини, "Дидона и Эней" (1688) Г. Персёлла.

В качестве музыкального руководителя над постановкой работал молодой композитор Арсений Черниченко. Арсений – основатель волонтерского проекта Первая Московская Студенческая Филармония и руководитель оркестра "Harmonia mundi". "Скетч Хиндемита "Туда и обратно" вдохновил нас на то, чтобы перевернуть остальные оперы. В художественных целях я несколько месяцев перерабатывал музыкальный материал. Мы также нарушили хронологический порядок музыкальных эпох, двигаясь от неоклассицизма и экспрессионизма к барокко. Это очень амбициозная идея и я надеюсь, зрители и слушатели получат удовольствие от показа", – говорит музыкальный руководитель проекта Арсений Черниченко.

Дирижер-постановщик проекта — лауреат Международных конкурсов и участник XVIII Международного зимнего фестиваля "Площадь искусств" Филипп Селиванов прибыл на постановку из Санкт-Петербурга, где с 2017 по 2019 года был приглашенным дирижером Михайловского театра.

"Туда и обратно" – мой дебют в "Геликон-опере". Я очень рад возможности принимать участие в творческом процессе: работать с оркестром и солистами, и с молодой командой постановщиков. Это очень интересный проект для меня как для дирижера и для музыкантов, так как за короткое время спектакля мы играем не одно произведение в его понятном стиле, а несколько очень разных. Моя основная задача – сделать так, чтобы оркестр играл по-разному, демонстрируя свое мастерство, равно как и солисты демонстрируют разные принципы и техники звукоизвлечения, при этом чтобы все звучало в едином гармоничном стиле". – говорит дирижер-постановщик Филипп Селиванов.

Над спектаклем также работали художник Ростислав Протасов и художник цифровых декораций Михаил Ершов. В основе сценографии – съемочная площадка, со своей командой (роли исполняют артисты хора) и техникой. Прямо во время спектакля происходит съемка, так что зрители все смогут разглядеть все детали на больших экранах. Однако, не стоит опасаться чрезмерного упоминания мультимедиа-технологий, режиссер уверяет – подлинное искусство вечно.

За пластическое решение спектакля отвечает хореограф-постановщик Кирилл Ермоленко – заслуженный артист Российской Федерации, режиссер, премьер Кремлевского балета и "Teatrul de Balet Sibiu" (Румыния), автор новой для России техники балета "Progressing ballet technique". Автор либретто (спектакль исполняется на русском языке) – поэт, либреттист и драматург Антон Аносов.

