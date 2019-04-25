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В Москве пройдет Второй Парусный Фестиваль

Фото: пресс-служба
12 мая 2019 на Останкинском пруду состоится Второй Парусный Фестиваль в рамках Традиционной Останкинской детской парусной регаты, посвященной празднованию Дня Победы. Мероприятие проводится Московской Федерацией парусного спорта при поддержке Правительства Москвы.  
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Посетители фестиваля смогут погрузиться в атмосферу самого красивого и романтичного вида спорта. Гостей ждет регата на яхтах, концертная программа от российских артистов и детских ансамблей, мастер-классы, лекции и другие спортивно-культурные площадки фестиваля.

Федерация парусного спорта Москвы в своих проектах ставит такие социально-значимые задачи, как: популяризация парусного спорта и здорового образа жизни среди детей, подростков и взрослых.

В 11:00 на главной сцене состоится официальное открытие мероприятия, в котором примут участие представители Правительства Москвы и Префектуры СВАО, Президенты Федераций, чемпионы и призеры и парусных соревнований.

Фото: пресс-служба

Главным событием мероприятия станет ХХ юбилейная Традиционная Останкинская детская парусная регата с гонками флота и эстафетами, которая проводится уже в 20-тый раз с 1974 года и посвящена Дню Победы 9 мая 1945, памяти воинов ВОВ и тружеников тыла. Около 100 детей-спортсменов, их родители, представители яхт-школ примут участие в соревнованиях. Гонка старшей группы пройдет под девизом "Никто не забыт и ничто не забыто", и будет посвящена маленьким героям большой войны. Гонка младшей группы пройдет под девизом "Быстрее, выше, сильнее". Также юные спортсмены примут участие в маршрутной гонке. Победителей и призеров наградят профессиональные яхтсмены и члены Федераций парусного спорта.

После завершения парусной регаты гости фестиваля смогут совершить свой первый выход на яхте и попробовать свои силы в SUP-серфинге под руководством профессиональных инструкторов. Для тех, кто будет не готов выйти на воду, вдоль Останкинского пруда весь день будет проходить выставка яхт Олимпийского класса и яхт для командных гонок.

Фото: пресс-служба

На праздничном концерте посетителей ждут выступления приглашенных российских артистов, детских творческих коллективов. Со своей уникальной программой на фестиваль приедет детский парусный клуб "Гардемарины". Воспитанники клуба в форме торжественным маршем пройдут по набережной Останкинского пруда. Ребята расскажут о парусах и своей школе, обучат вязать морские узлы всех желающих и выступят со своим ансамблем духовых инструментов на главной сцене Фестиваля.

В течение всего дня посетителей ждет развлекательно-обучающая программа: зарядка с Олимпийской чемпионкой, показательные мастер-классы на яхте класса "Звездный" от заслуженного мастера спорта СССР, Чемпиона Мира и Европы Георгия Шайдуко, показательные выступления по SUP-серфингу, фотовыставка о парусном спорте, интересные лекции от Чемпионов и призеров парусных соревнований, возможность сфотографироваться с Петром I в тематической фотозоне.

Также будут проводится мастер-классы по морской тематике от различных творческих школ. Гости фестиваля смогут развить свои навыки рисования красками и песком, лепки, оригами и т.д. Для детей будет организована площадка для росписи деревянных маяков и парусников высотой в 1,5 метра.
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