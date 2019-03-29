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В Кремле покажут гала-шоу "К 130-летию Нижинского"

Фото: пресс-служба
18 апреля в Государственном Кремлевском Дворце состоится грандиозное балетное шоу – посвящение великому танцовщику и хореографу XX века Вацлаву Нижинскому в рамках проекта "Автографы и имиджи".
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В 2019 году отмечаются сразу две памятные балетные даты. 110 лет назад, в мае 1909 года в Париже на сцене театра Шатле был проведен первый показ знаменитых "Русских сезонов" Сергея Дягилева, который стал настоящим триумфом русского балетного искусства в Европе. В нем приняли участие балетмейстер Михаил Фокин и артисты императорского балета, в их числе – Анна Павлова, Тамара Карсавина и Вацлав Нижинский. Кроме того, 12 марта 2019 года исполнилось 130 лет со дня рождения Вацлава Нижинского – великого танцовщика и хореографа начала XX века, звезды "Русских сезонов". В истории мирового балета не найдётся, пожалуй, ни одного имени, способного конкурировать с Нижинским по значимости и известности. Современники называли Нижинского восьмым чудом света, "богом танца", "человеком-птицей".

На сцене в Кремле будут представлены сразу три легендарных балета "Русских сезонов" Сергея Дягилева в один вечер. Зрители увидят "Видение розы", "Послеполуденный отдых фавна" и восстановленную Андрисом Лиепой "Шехеразаду" в исполнении лучших танцовщиков мира. Ведущий и режиссер вечера – народный артист России АНДРИС ЛИЕПА. Он расскажет публике о жизни и творчестве Нижинского, а также о "Русских сезонах", перевернувших представление о России и русском искусстве на Западе.

Премьер Королевского театра Ковент-Гарден Вадим Мунтагиров и Дарья Климентова исполнят миниатюру "Видение розы". Об этом спектакле современники Нижинского слагали легенды, а финальный прыжок артиста, когда он с места пролетал полсцены, зависал в воздухе и исчезал, вызывал у зрителей экстаз.

Фото: пресс-служба

Скандальный шедевр Нижинского-хореографа "Послеполуденный отдых фавна", с которого, как считается, началась вся современная хореография, исполнит Патрик де Бана. Всемирно известный танцовщик и хореограф, экс-премьер труппы Мориса Бежара выступит в этой партии вместе с Илзе Лиепа.

Впервые в Москву приедет балет Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" под руководством народной артистки РФ Алтынай Асылмуратовой, который представит пленительную восточную сказку "Шехеразада". Специально для этого балета были восстановлены легендарные декорации и костюмы Льва Бакста.  Партию Золотого раба исполнит молодой виртуоз, победитель XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве Бахтияр Адамжан. Балетная критика и публика по всему миру в полной мере оценили "роскошные полеты премьера "Астана Опера", который в самых невероятных прыжках сохраняет образцовую академичность формы". В партии Зобеиды – молодая солистка театра, утонченная восточная красавица Анастасия Заклинская.

В этот вечер на кремлевскую сцену также выйдут самые яркие звезды мирового балета: Юлия Махалина (Мариинский театр), Татьяна Мельник (Государственный Венгерский оперный театр), Элеонора Севенард (Большой театр), Бруклин Мак (Вашингтонский балет), Ксандер Париш (Мариинский театр), Денис Родькин (Большой театр России). Артисты исполнят фрагменты из балетов "Весна священная", "Петрушка", "Спящая красавица", "Жизель", "Талисман" и др.

Красочное мультимедийное оформление вечера на основе изысканной живописи Л. Бакста, А. Бенуа, Н. Рериха и редких документальных кадров, перенесет зрителей в атмосферу Парижа начала 20 века, когда вся Европа сходила с ума от "Русских Сезонов" и яркой звезды - Вацлава Нижинского.

Вечер проходит в рамках ежегодного проекта Андриса Лиепы "Автографы и имиджи". Ведущий и режиссер вечера Народный артист России Андрис Лиепа расскажет публике о жизни и творчестве Нижинского, а также о "Русских сезонах", перевернувших представление о России и русском искусстве на Западе. 

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