На арт-ярмарке Happy Market проведут "Ревизию гардероба"
Каждый посетитель ярмарки сможет бесплатно получить персональную экспресс-консультацию от опытных стилистов, которые разберут гардероб и помогут подобрать привлекательные аксессуары. В течение двух дней будет работать бьюти-корнер Европейской академии имиджа – ведущей в России школы по имиджу и стилю, эксперты которой проведут бесплатные консультации по цветотипированию для каждого желающего.
Участники арт-ярмарки будут иметь уникальную возможность сразу же применить всю полученную информацию самостоятельно на практике – обновить гардероб в зоне маркета: приобрести уникальные товары ручной работы, дизайнерскую одежду и украшения, эксклюзивные броши и ювелирные изделия, оригинальные аксессуары и многое другое.
Также будет организована деловая программа "Ревизия гардероба" в формате лекций и мастер-классов от стилистов, имиджмейкеров и визажистов.
Среди спикеров:
· Татьяна Хворостовская – персональный шопер, стилист телеканала СТС "Рогов24", телеканала ТНТ "Такое кино", раскроет секреты удачного шоппинга;
· Анна Московцева
– стилист, оформитель витрин Zara, Uterque,
основатель Бюро по разбору гардероба и шопингу, расскажет, как разобрать гардероб без стилиста;
· Тамара Руцкая – блогер, фэшн-журналист, главный редактор онлайн-издания "Designers From Russia", проведет лекцию "Суть PR в модной индустрии: что сказать и сделать, чтобы твой бренд стал желанным?" и другие.
Вход на ярмарку свободный, участие в мастер-классах – бесплатное!
Время работы: 23-24 февраля с 12:00 до 20:00
Место проведения: Дизайн-завод "Флакон", пространство "КУБ"
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