Вика Цыганова выступит с юбилейной программой "30 лет на сцене"

В записи новой пластинки принимает участие великий итальянский аранжировщик Фио Дзанотти, который работал с такими звездами, как Васко Росси, Тото Кутунио, Лучиано Паваротти, Андреа Бочелли и многими другими. В концерте также примут участие специальные гости, ожидаются интересные дуэты со звездами российской эстрады, подробности станут известны чуть позже.

Организаторы концерта сообщают, что концертное шоу пройдет на высшем уровне, над световым оформлением будет работать знаменитый итальянский светохудожник Fabi Crico.

Вика Цыганова – одна из самых популярных певиц, работающих в разных жанрах эстрадной песни. Зрительская любовь к ней поистине безгранична, и это не случайно. Слушая музыку Виктории, каждый человек может взглянуть на самого себя с неожиданной стороны и задуматься о чем-то действительно важном; каждая ее песня – это своеобразный разговор по душам, очень личный и честный. И, как в любом честном разговоре, есть в ее песнях и смех, и слезы, и штиль, и шторм, и внезапная печаль, и настоящая живая радость – радость встречи, радость жизни…

В ее дискографии несколько десятков сольных альбомов, в каждом из которых есть песни, которые знают и любят миллионы людей самых разных поколений в России и за ее пределами. "Приходите в мой дом", "Калина красная", "Любовь и смерть", "Андреевский флаг", "Офицеры России", "Крым", "Синие цветы" – все эти песни подтверждают: для того, чтобы поселиться в душах и сердцах людей, не нужны гламурные телеэфиры.

Концерты Вики Цыгановой отличаются особенной атмосферой: душевностью, доверительностью, яркостью. Это удивительное сочетание различных образов и стилей исполнения: популярные песни, русские романсы, народная классика, патриотические песни. Перед зрителем певица предстает в разных образах, демонстрируя при этом шикарные костюмы, сшитые по ее эскизам. Творчество Виктории – это всегда откровение, камертон, настраивающий сердца зрителей на волнующий и жгучий диалог с музыкой, с настоящей русской песней. И способствует этому профессионализм и талант певицы, а также Искренность, Вера и Любовь.

Традиционно концерт Вики Цыгановой пройдет в сопровождении ее коллектива – группы "Северный ветер". Певица работает с живым составом музыкантов, отрицая исполнение под фонограмму.