Русские сказки в 3D, скульптуры из бересты и платье Людмилы Гурченко: главные артефакты выставки "Уникальная Россия" в 2026 году

Долину выселили из квартиры в Хамаовниках Тесты Асмус показала лицо нового спутника Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Вторник 20 января

17:24Уделите этому 150 минут в неделю: ваш мозг станет моложе на 7 месяцев без таблеток и операций 16:27Русские сказки в 3D, скульптуры из бересты и платье Людмилы Гурченко: главные артефакты выставки "Уникальная Россия" в 2026 году 16:12"Я бы так не поступила": Анита Цой сделала неожиданное заявление о скандале с квартирой Долиной 15:32Вышедший на связь в преддверии важного события муж Пугачевой шокировал поклонников 14:48Тест: как изначально должны были называться эти шедевры кино СССР? 13:47У 40-летней звезды "Интернов" Ильи Глинникова родился первенец 12:40Реставрация дома Крашенинниковых в Даниловском районе завершена 12:34Педиатр опровергла популярный миф о связи простуды с холодной погодой 11:52Как Москва готовится отметить День российского студенчества 11:35Ледяной драйв: в феврале Москву охватит хоккейная лихорадка 11:33Боня вышла на связь после заявления об увеличении ягодиц: Обсудим мой целлюлит? 11:09Предприниматели из Зеленограда наладили отправку гуманитарной помощи бойцам СВО 10:33В Отрадном ожидается большое новоселье: 400 москвичей выбирают новые квартиры в родном районе 10:11Капремонт домов на Волгоградском проспекте выполнили по современным технологиям 10:11Молодая девушка раскрыла преимущества отношений с мужчиной старше нее на 22 года 09:12Уставшая от потребительского отношения к себе Волочкова отмечает юбилей без дочери 08:55Борисовский пруд ждет масштабная очистка 06:52Эксперт назвал лучшую недвижимость для инвестиций в России 03:41Психолог назвала указывающие на онлайн-зависимость признаки 00:09Синоптик предсказал пик похолодания в Москве – морозы станут особенно крепкими 21:06ТЕСТ: угадайте советский фильм по одному кадру с поездом, автобусом или самолетом 20:22Новый вирус, который переносят мошки, уже на Кубе: доктор Мясников рассказал, стоит ли россиянам бояться каждого укуса 19:23"Вещи перевозить не будет": новая хозяйка квартиры Долиной озвучила свои планы на жилье 18:22Взялся за старое: Никита Кологривый снова довел девушку до истерики после истории с официанткой 17:06Доктор Мясников обратился ко всем, кто купался в проруби с неожиданным призывом и важным предупреждением 16:31С оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное 15:23Зимние забавы на западе Москвы: афиша праздничных событий до 31 января 15:19Смыть грехи в проруби не получится: главная ошибка на Крещение, которую совершают миллионы верующих 15:07Дыхание подо льдом: как в Москве спасают жителей открытых водоемов зимой 14:47Тест: угадайте советский фильм по кадру с героиней и псом 14:43Спорт без преград: Москва организует соревнования для атлетов с ОВЗ 14:09Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе пищеварения после новогодних праздников 14:00От ремонта до обучения: чем уникально электродепо "Аминьевское" 13:07В доме Еропкина восстановили чугунные полы XVIII века 12:11Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках 11:20Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет 11:10Юных горожан приглашают на зимнюю смену в творческий лагерь "Молодежь Москвы" 11:00Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения 10:36Меткость, выносливость, глазомер: москвичи могут бесплатно освоить теннис и дартс 10:11Где теперь ехать быстрее: новые мосты и развязки Москвы 10:04Джиган решил оспорить брачный договор с Самойловой – документы вызвали массу вопросов 09:47В Денисовском переулке реставрируют дом купца Крупенникова 08:55"Роковой год": Диброва хотела развестись с мужем еще 10 лет назад 06:52Вентилятор у батареи может заменить обогреватель в морозы – эколог 03:44Кардиолог в эфире Первого канала назвал продукт для снижения давления 00:31Юрист назвал россиянам необязательные для оплаты коммунальные услуги 16:47Известный продюсер назвал самого богатого певца России 15:55Новый мост над МКАД: как изменится транспортно-пешеходная доступность в Коммунарке 14:32Уехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника 12:21Как советская мелодрама "Мужики!" по сей день учит зритей принимать все трудности жизни
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Русские сказки в 3D, скульптуры из бересты и платье Людмилы Гурченко: главные артефакты выставки "Уникальная Россия" в 2026 году

Русские сказки в 3D, скульптуры из бересты и платье Людмилы Гурченко: главные артефакты выставки "Уникальная Россия" в 2026 году

VI Художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия" пройдет с 23 января по 8 февраля 2026 года в выставочном центре "Гостиный двор".

Крупнейшая экспозиция традиционных и современных искусств в стране объединит более 4000 участников из 77 регионов России, которые привезут в Москву свои работы, чтобы очаровать и удивить ценителей искусства, коллекционеров, искусствоведов, исследователей национальных традиций и истории.

В числе экспонатов выставки:

  • не имеющие аналогов в мире скульптуры из бересты художника Григория Мишина;
  • миниатюры художника Александра Мухина-Чебоксарского, которые можно рассмотреть только в лупу – размером 0,5×0,5 см;
  • интерактивный стенд "Русские сказки: от традиций к современности", включающий в себя объёмный 3D-объект, выполненный в технике цифрового моделирования;
  • спецпроект "Людмила Гурченко – легенда кино", представляющий личные вещи из музея звезды советского кино (к 70-летию фильма "Карнавальная ночь");
  • реконструкция легендарного платья "Россия", созданного к международному фестивалю моды 1967 года и ставшего символом страны за рубежом;
  • детальная карта Крыма, созданная 26 мастерами из разных городов полуострова вручную, с использованием десяти профессиональных техник – от бисероплетения до фриволите
  • работы победителей III Всероссийского конкурса авторских работ народных художественных промыслов, мастеров, дизайнеров и художников декоративно-прикладного искусства "Уникальные мастера России", в том числе – в номинации "Женский образ России в произведениях мастеров ДПИ".

На выставке "Уникальная Россия" посетители смогут увидеть и приобрести выдающиеся изделия народных художественных промыслов, неповторимые работы художников, мастеров декоративно-прикладного искусства – керамистов, эмальеров, кожевников, кузнецов, скульпторов, дизайнеров одежды; познакомятся с современными видами искусства, использующими инновационные технологии.

В числе экспонатов – множество необычных изделий, таких как картины из кожи, украшения из кости мамонта и даже "одуванчиков".

Художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия" сегодня – это живое наследие России, пространство для презентации лучших проектов страны.

Шоу-бизнес в Telegram

20 января 2026, 16:27
Фото: пресс-служба
Клео.ру✓ Надежный источник

"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе": на киностудии "Мосфильм" пройдет ежегодная "Киноелка"

"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе": на киностудии "Мосфильм" пройдет ежегодная "Киноелка"
В год 130-летия российского кинематографа на "Мосфильме" состоится ежегодная "Киноелка" для всей семьи, которая в этом сезоне получила название "К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе". В основе сюжета шоу – межгалактическое приключение помощников Деда Мороза, которым подвластны любые испытания.

В Кремле состоится вручение ежегодной премии "Марка № 1 в России"

В Кремле состоится вручение ежегодной премии "Марка № 1 в России"
12 декабря 2025 года в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественная церемония вручения Ежегодной премии народного доверия Марка №1 в России. Это событие, объединяющее ведущие отечественные бренды, артистов и зрителей, чье признание становится главным критерием успеха. В преддверии церемонии ВЦИОМ и премия Марка №1 в России представили результаты социологического исследования, отражающего музыкальные предпочтения россиян в 2025 году.

Названы лауреаты премии "Марка № 1 в России"

Названы лауреаты премии "Марка № 1 в России"
Подведены итоги национальной премии "Марка № 1 в России". Традиционно премия отражает мнение потребителей, живущих в разных уголках страны и принимающих активное участие в открытом голосовании. Люди определяют бренды, товары и услуги, в качестве которых уверены на 100%.

"Секрет Новогодних Игрушек": путешествие в Музыколандию

"Секрет Новогодних Игрушек": путешествие в Музыколандию
Этой зимой, в преддверии новогодних праздников, сцена Live Арены преобразится в сказочный город Музыколандию. С 24 по 27 декабря здесь развернется мультижанровое шоу "Секрет Новогодних игрушек" – новая работа от создателей "Рождества в Музыколандии". Зрителей ожидает нечто большее, чем просто представление: это будет полноценное погружение в мир детских фантазий, где оживут любимые игрушки и начнут происходить настоящие чудеса. В центре сюжета – трогательная история девочки Светы, которая, взрослея, начинает терять интерес к своим куклам.

В Консерватории в 26-й раз пройдет концерт "Новый год с МГАСО"

В Консерватории в 26-й раз пройдет концерт "Новый год с МГАСО"
30 декабря 2025 г. Московский государственный академический симфонический оркестр в 26-ой раз представит традиционный концерт "Новый год с МГАСО" в Большом зале консерватории. Каждый раз оркестр переносит слушателей в чарующий мир праздничной Вены под музыку семейства Штраусов и их современников. За дирижерским пультом впервые в истории новогодних концертов МГАСО – художественный руководитель оркестра, лауреат премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры, лауреат первого международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им.

Выбор читателей

19/01ПндС оказавшейся вдали от дома Кристиной Орбакайте случилось страшное 19/01Пнд"Вещи перевозить не будет": новая хозяйка квартиры Долиной озвучила свои планы на жилье 19/01ПндПриставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках 19/01ПндДоктор Мясников обратился ко всем, кто купался в проруби с неожиданным призывом и важным предупреждением 19/01Пнд"Роковой год": Диброва хотела развестись с мужем еще 10 лет назад 19/01ПндЮрист назвал россиянам необязательные для оплаты коммунальные услуги