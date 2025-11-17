Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

14:16Вика Газинская рассказала о новой коллекции и роли вдохновения – откровения актуального дизайнера 13:53Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции 13:49Билеты на какие экспериментальные спектакли можно найти в "Мосбилете" 13:14"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе": на киностудии "Мосфильм" пройдет ежегодная "Киноелка" 12:34Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания 11:37Отрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей" 10:14Частный детектив раскрыл настоящий процент измен со стороны неверных супругов 08:53Дибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео 06:29Своевременный визит к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания 03:16Метеоролог поделился с москвичами прогнозом по количеству снега в декабре 00:35Эксперт назвал признаки безопасной искусственной елки 16:53Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" 14:42Высоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке 12:26Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви 10:09Невролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости 06:14Терапевт дал несколько советов на случай хронической усталости 03:21Врач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире 00:25Диетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой 16:15Обнародован точный порядок действий при взломе электронной почты – стоит изучить каждому 14:27Какой шум дома не подпадает под закон о тишине – объяснил юрист 12:04Как готовят борщ в разных регионах России – эксперты составили увлекательную "борщевую карту" 10:13Лещенко заявил, что чувствует себя Волочковой – названа причина странных слов певца 06:45Послал саму Канделаки, а теперь готов работать даром: Шаляпин горько пожалел о своей ошибке 03:09Маска сброшена: Кудрявцева в ужасе от истинного лица Гузеевой 00:50Не открывайте дверь: 4 вещи, которые нельзя выносить из дома 15 ноября 18:56В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие 18:12Юлия Высоцкая впервые откровенно рассказала о состоянии дочери страшной после аварии 16:48Раскрыта причина тотального краха карьеры внука Пугачевой в США 15:51Кадышева отказалась выступать в Новый год за баснословные деньги – названа сумма 13:44Дошутился: Максиму Галкину* светит реальный срок в Израиле 13:26Они назвали ее Соней: Высоцкая раскрыла душераздирающую тайну о приемной дочери 13:26Ученые ошарашены: найден способ заживлять раны быстрее, чем лекарства 12:40Арестованная за 250 миллионов Лерчек беременна четвертым – кто отец? 11:26"Маму видели употребляющей": Борисова слила отчаянный крик о помощи дочери Глюкозы 10:26Доктор Мясников раскрыл самую большую ошибку при приеме таблеток: это не дозировка, а кое-что другое 09:18Вы добрый человек, но вам не везет? Гюго объяснил, почему судьба смеется над вашей совестью 08:20Обнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученых 03:23"Будь готов!": тест для тех, кто носил красный галстук 00:09Выбросьте курицу из холодильника! 5 бытовых запретов на 14 ноября, нарушение которых притягивает нищету 22:37Самойлова в слезах вышла на связь и шокировала заявлением: Моя жизнь мне не принадлежит 21:09Экс-депутата Магомеда Гаджиева обвиняют в организации заказного убийства 18:09Ходченкова впервые откровенно рассказала о причинах неудавшейся карьеры в Голливуде 16:37Эксперт перечислил все скрытые расходы при покупке квартиры 15:44С Бородиной приключился ужасный инцидент – попала на деньги сразу после важной покупки 14:12Овсянка, яйца или йогурт? Назван самый полезный завтрак – ответ вас удивит 12:58"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60 11:43Картошка полезнее авокадо? Неожиданный рейтинг продуктов для борьбы с вечной усталостью 10:15Никому не доверяет: раскрыта тайная причина, по которой Меладзе постоянно возвращается в Россию 09:09Сколько ей заплатили? Лариса Долина унизилась до хита Инстасамки 08:35"Признак мошенничества": ЦБ обозначил самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день
"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе": на киностудии "Мосфильм" пройдет ежегодная "Киноелка"

"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе": на киностудии "Мосфильм" пройдет ежегодная "Киноелка"

В год 130-летия российского кинематографа на "Мосфильме" состоится ежегодная "Киноелка" для всей семьи, которая в этом сезоне получила название "К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе".

В основе сюжета шоу – межгалактическое приключение помощников Деда Мороза, которым подвластны любые испытания. Снеговики и их верные друзья – Кнопка, Соловей, Стрекоза, Пчелка, Пингвины и Муравей отправятся за звездой с небес, исполняющей все детские желания на Земле.

Традиционно в новогоднем представлении примут участие звезды отечественного кино и телевидения, среди которых актер, заслуженный артист России Станислав Дужников, хорошо известный семейной аудитории по ситкому "Воронины", и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Артисты появятся в сказочных кинообразах на больших светодиодных экранах.

"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе" – это мюзикл для всей семьи с авторскими декорациями, оркестровой музыкой, красочными костюмами и спецэффектами. Перед началом представления и по его окончании, юные зрители и их родители смогут посетить рождественскую кинодеревню.

Продолжительность спектакля – 70 минут

Где: киноконцерн "Мосфильм", ул. Мосфильмовская д. 1
Когда: с 20 декабря по 8 января

Категория: 0+

Шоу-бизнес в Telegram

17 ноября 2025, 13:14
Утро.ру✓ Надежный источник

"Секрет Новогодних Игрушек": путешествие в Музыколандию

"Секрет Новогодних Игрушек": путешествие в Музыколандию
Этой зимой, в преддверии новогодних праздников, сцена Live Арены преобразится в сказочный город Музыколандию. С 24 по 27 декабря здесь развернется мультижанровое шоу "Секрет Новогодних игрушек" – новая работа от создателей "Рождества в Музыколандии". Зрителей ожидает нечто большее, чем просто представление: это будет полноценное погружение в мир детских фантазий, где оживут любимые игрушки и начнут происходить настоящие чудеса. В центре сюжета – трогательная история девочки Светы, которая, взрослея, начинает терять интерес к своим куклам.

В Консерватории в 26-й раз пройдет концерт "Новый год с МГАСО"

В Консерватории в 26-й раз пройдет концерт "Новый год с МГАСО"
30 декабря 2025 г. Московский государственный академический симфонический оркестр в 26-ой раз представит традиционный концерт "Новый год с МГАСО" в Большом зале консерватории. Каждый раз оркестр переносит слушателей в чарующий мир праздничной Вены под музыку семейства Штраусов и их современников. За дирижерским пультом впервые в истории новогодних концертов МГАСО – художественный руководитель оркестра, лауреат премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры, лауреат первого международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им.

В Современном Театре Антрепризы состоится премьера комедии "Мафия и нежные чувства"

В Современном Театре Антрепризы состоится премьера комедии "Мафия и нежные чувства"
В Современном Театре Антрепризы 4 ноября состоится премьера спектакля "Мафия и нежные чувства". Это искрометная комедия, которая с юмором исследует парадоксы человеческих отношений и неожиданные повороты судьбы. В центре сюжета – харизматичный Карлос, босс мафии, привыкший решать любые вопросы силовыми методами.

В Современном Театре Антрепризы покажут мюзикл "Парфюмер"

В Современном Театре Антрепризы покажут мюзикл "Парфюмер"
Современный Театр Антрепризы представляет мюзикл "Парфюмер". 26 октября в Театриуме на Серпуховке постановка погрузит зрителя в атмосферу XVIII века и расскажет о приключениях главного героя – парфюмера с невероятным даром улавливать самые тонкие ароматы. В центре сюжета – Жан-Батист Гренуй, талантливый и безжалостный парфюмер, готовый пойти на любые меры ради создания идеального аромата.

Второе рождение мирового наследия: в "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова

Второе рождение мирового наследия: в "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова
24 сентября 2024 года в МКЗ "Зарядье" прошел День Георгия Свиридова. Событие открыло большой праздничный цикл "Время, вперед!", посвященный 110-летию маэстро. Самым ожидаемым событием Дня Георгия Свиридова стала концертная премьера восстановленных произведений великого композитора, однако начался вечер с брифинга для журналистов, главными героями которого стали племянник Георгия Свиридова, музыковед Александр Белоненко и глава музыкального издательства "Панчер", президент Национального Свиридовского фонда Андрей Чеснов.

