Вторник 10 марта

Хор будущего: в Москве состоится премьера шоу "ТехноМесса"

Хор будущего: в Москве состоится премьера шоу "ТехноМесса"

15 марта в Московском театре Эстрады состоится премьера хорового шоу "ТехноМесса" – масштабного проекта PALESTRINA, где академическая традиция встречается с электронной энергией и медиа-артом.

PALESTRINA – уникальный хоровой проект, объединивший лучшие тембры в сопровождении электроники. Это новый взгляд на классику без упрощений и компромиссов: глубина оригинала сохраняется, но форма звучит по-современному – мощно и актуально.

Хор, оркестр, орган и электронный дуэт создают единый пульс, в котором музыкальные произведения обретают новое напряжение. В программе – "Ameno", "O Fortuna", "Dies Irae", Lacrimosa Моцарта, Agnus Dei Барбера и другие культовые темы, а также авторские техно-композиции. Свет и медиа-арт усиливают звук, превращая каждый номер в цельное аудиовизуальное переживание. Это не концерт "под биты", а заново собранная музыкальная форма, где вибрация ощущается буквально кожей.

"Мы не осовремениваем классику ради эффекта. Мы раскрываем ее внутреннюю энергию так, чтобы она звучала на языке сегодняшнего дня", – отмечает главный дирижер проекта Гадель Абдурахманов.

Премьера в театре Эстрады даст старт туру по России: после Москвы "ТехноМесса" отправится в Казань, Самару, Тольятти, Воронеж и Ростов-на-Дону.

Где: Театр Эстрады (Берсеневская наб., 20/2)
Когда: 15 марта в 17:00 и 20:00

Категория 12+

10 марта 2026, 13:26

В КЦ "Меридиан" состоится премьера шоу "Путь огня и воды"

В КЦ "Меридиан" состоится премьера шоу "Путь огня и воды"
В КЦ "Меридиан" 11 марта состоится премьера шоу "Путь огня и воды".

В Кремле подвели итоги премии Марка №1 в России

В Кремле подвели итоги премии Марка №1 в России
Каждый зал, каждый луч света и каждая нота создавали ощущение грандиозного праздника, объединив ведущие отечественные бренды, культовых артистов и миллионы зрителей, для которых народное признание и доверие остаются высшей мерой успеха. 2 декабря Государственный Кремлёвский дворец превратился в сердце культурного торжества страны — здесь прошла торжественная церемония вручения национальной премии «Марка №1 в России».

Русские сказки в 3D, скульптуры из бересты и платье Людмилы Гурченко: главные артефакты выставки "Уникальная Россия" в 2026 году

Русские сказки в 3D, скульптуры из бересты и платье Людмилы Гурченко: главные артефакты выставки "Уникальная Россия" в 2026 году
VI Художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия" пройдет с 23 января по 8 февраля 2026 года в выставочном центре "Гостиный двор". Крупнейшая экспозиция традиционных и современных искусств в стране объединит более 4000 участников из 77 регионов России, которые привезут в Москву свои работы, чтобы очаровать и удивить ценителей искусства, коллекционеров, искусствоведов, исследователей национальных традиций и истории.

"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе": на киностудии "Мосфильм" пройдет ежегодная "Киноелка"

"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе": на киностудии "Мосфильм" пройдет ежегодная "Киноелка"
В год 130-летия российского кинематографа на "Мосфильме" состоится ежегодная "Киноелка" для всей семьи, которая в этом сезоне получила название "К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе". В основе сюжета шоу – межгалактическое приключение помощников Деда Мороза, которым подвластны любые испытания.

В Кремле состоится вручение ежегодной премии "Марка № 1 в России"

В Кремле состоится вручение ежегодной премии "Марка № 1 в России"
12 декабря 2025 года в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественная церемония вручения Ежегодной премии народного доверия Марка №1 в России. Это событие, объединяющее ведущие отечественные бренды, артистов и зрителей, чье признание становится главным критерием успеха. В преддверии церемонии ВЦИОМ и премия Марка №1 в России представили результаты социологического исследования, отражающего музыкальные предпочтения россиян в 2025 году.

