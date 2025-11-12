Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Четверг 20 ноября

21:12Названная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег
В Кремле состоится вручение ежегодной премии "Марка № 1 в России"

В Кремле состоится вручение ежегодной премии "Марка № 1 в России"

12 декабря 2025 года в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественная церемония вручения Ежегодной премии народного доверия Марка №1 в России. Это событие, объединяющее ведущие отечественные бренды, артистов и зрителей, чье признание становится главным критерием успеха.

В преддверии церемонии ВЦИОМ и премия Марка №1 в России представили результаты социологического исследования, отражающего музыкальные предпочтения россиян в 2025 году.

Согласно данным опроса:

Певец года – SHAMAN (28%), далее — Олег Газманов (16%) и Сергей Лазарев (11%)
Певица года – Полина Гагарина (17%), второе место — Валерия (11%), третье — Лариса Долина (8%)
Музыкальный сервис года – "Яндекс Музыка" (31%), на втором месте — ВК Музыка (17%).

По результатам исследования россияне проявляют интерес к музыке, в которой звучат национальные мотивы, современные мелодии и искренние эмоции.

12 декабря на Главной сцене страны выступят любимые исполнители: SHAMAN, Татьяна Куртукова, Согдиана, Этери Бериашвили, Макс Лидов, Маша Шейх, Лёша Янгер, Бьянка, Руслан Алехно, группа "Сентябрь", Александр Добронравов, Лариса Гордъера, Александр Шалунов, Дэя, Никита Осин и другие.

Премия Марка №1 в России на протяжении многих лет остаётся символом народного доверия и признания. "Сегодня, когда люди все чаще обращаются к подлинным человеческим ценностям и честным эмоциям, важно поддерживать тех, кто создаёт настоящее — будь то музыка, культура или качественные российские бренды. Премия Марка №1 в России – это голос миллионов, и он всегда звучит искренне", — отметила генеральный директор и продюсер премии Елена Лапик.

Когда: 12 декабря 2025 года, 19:00
Где: Государственный Кремлевский дворец

Категория 6+

12 ноября 2025, 12:02
Фото: пресс-служба
"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе": на киностудии "Мосфильм" пройдет ежегодная "Киноелка"

"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе": на киностудии "Мосфильм" пройдет ежегодная "Киноелка"
В год 130-летия российского кинематографа на "Мосфильме" состоится ежегодная "Киноелка" для всей семьи, которая в этом сезоне получила название "К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе". В основе сюжета шоу – межгалактическое приключение помощников Деда Мороза, которым подвластны любые испытания.

Названы лауреаты премии "Марка № 1 в России"

Названы лауреаты премии "Марка № 1 в России"
Подведены итоги национальной премии "Марка № 1 в России". Традиционно премия отражает мнение потребителей, живущих в разных уголках страны и принимающих активное участие в открытом голосовании. Люди определяют бренды, товары и услуги, в качестве которых уверены на 100%.

"Секрет Новогодних Игрушек": путешествие в Музыколандию

"Секрет Новогодних Игрушек": путешествие в Музыколандию
Этой зимой, в преддверии новогодних праздников, сцена Live Арены преобразится в сказочный город Музыколандию. С 24 по 27 декабря здесь развернется мультижанровое шоу "Секрет Новогодних игрушек" – новая работа от создателей "Рождества в Музыколандии". Зрителей ожидает нечто большее, чем просто представление: это будет полноценное погружение в мир детских фантазий, где оживут любимые игрушки и начнут происходить настоящие чудеса. В центре сюжета – трогательная история девочки Светы, которая, взрослея, начинает терять интерес к своим куклам.

В Консерватории в 26-й раз пройдет концерт "Новый год с МГАСО"

В Консерватории в 26-й раз пройдет концерт "Новый год с МГАСО"
30 декабря 2025 г. Московский государственный академический симфонический оркестр в 26-ой раз представит традиционный концерт "Новый год с МГАСО" в Большом зале консерватории. Каждый раз оркестр переносит слушателей в чарующий мир праздничной Вены под музыку семейства Штраусов и их современников. За дирижерским пультом впервые в истории новогодних концертов МГАСО – художественный руководитель оркестра, лауреат премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры, лауреат первого международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им.

В Современном Театре Антрепризы состоится премьера комедии "Мафия и нежные чувства"

В Современном Театре Антрепризы состоится премьера комедии "Мафия и нежные чувства"
В Современном Театре Антрепризы 4 ноября состоится премьера спектакля "Мафия и нежные чувства". Это искрометная комедия, которая с юмором исследует парадоксы человеческих отношений и неожиданные повороты судьбы. В центре сюжета – харизматичный Карлос, босс мафии, привыкший решать любые вопросы силовыми методами.

