Группа "Пикник" выступит в Крокусе с новой программой
К работе над "Левитацией" подключились лучшие умы кибернетической мысли Петербурга! Все идет к тому, что в полет отправятся не только воображаемые персонажи, но и вполне реальные предметы. Все секреты не раскрываются, но кое-что все-таки известно.
Концерт будет состоять из двух отделений. В первом, среди прочих, в новом прочтении прозвучат "Театр абсурда", "Нет берегов", "Кукла из папье-маше" и "Лакомо и ломко", в которой и предполагается фантастический акт левитации.
Во втором отделении добрая половина времени будет отдана "визитным карточкам" группы. Какой концерт "Пикника" можно представить без таких песен как "У шамана три руки", "Фиолетово-черный", "Египтянин", "Из мышеловки", "Говорит и показывает"?!
Визуальный ряд концерта будет дополнен новой одеждой сцены и специально созданными декорациями, механическими и кибернетическими чудесами. Благодаря новым технологиям и мастерству актеров создается концептуальный видео-арт, где, стирая границу вымышленного мира, воплощенные образы выходят за пределы экранного пространства.
Эдмунд Шклярский, Леонид Кирнос, Марат Корчемный и Станислав Шклярский готовы к новой встрече со своими слушателями.
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