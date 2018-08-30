В Москве пройдет бесплатный форум для бизнесменов "Трансформация 4"

3 сентября в СК "Олимпийский" при поддержке Правительства Москвы состоится масштабный образовательный бизнес-форум "Трансформация 4". Ожидается, что его участниками станут 15 000 московских предпринимателей. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"В сегменте малого и среднего предпринимательства занято более 2 миллионов жителей Москвы. Форум "Трансформация" ориентирован прежде всего на них. С одной стороны, это бизнес-интенсив для профессионального роста, а с другой – площадка для обмена опытом, деловых переговоров, презентации своих возможностей, поиска инвесторов и единомышленников. Чуть менее чем за год форум завоевал стабильную аудиторию и стал заметным международным событием для бизнеса. Приглашаю предпринимателей принять в нем участие", – сказала Наталья Сергунина.

На "Трансформации 4" выступят знаменитые бизнес-коучи, топ-менеджеры и ведущие эксперты в различных отраслях. Среди спикеров – кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, вице-президент "Сбербанка" Олег Смирнов и многие другие.

Форум включает следующие модули: стратегия и финансы, маркетинг, продажи, упаковка бизнеса, личная эффективность.

Участие в форуме бесплатное, достаточно зарегистрироваться на сайте.