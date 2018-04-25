Кейт Миддлтон родила сына ММКФ Эксклюзив Конфликт в Сирии Дом-2

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Пресс-релизы

На Красной площади пройдет грандиозный гала-концерт

Фото: pixabay.com
13 июня 2018 года состоится грандиозный гала-концерт звезд мировой сцены, посвященный Чемпионату мира по футболу.  Денис Мацуев, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Роберто Аланья, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова выступят на Красной площади в Москве. Гала-концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра, дирижер – маэстро Валерий Гергиев. 
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Артисты соберутся вместе, чтобы посвятить свое выступление Чемпионату мира по футболу, ведь музыка и спорт – это универсальные языки, на которых говорят люди самых разных национальностей. Музыка и спорт усиливают друг друга, объединяя людей, вне зависимости от их возраста и пола, профессии и достатка, политических взглядов и религиозных убеждений. Именно поэтому так популярна традиция открывать крупнейшие спортивные соревнования знаменательными гала-концертами, на которых собираются лучшие исполнители со всего мира.

Фото: Пресс-служба

Примечательно то, что чаще всего спортивные состязания открывают именно оперные звезды, потому что классическая музыка – это универсальный код, понятный жителям всех стран. Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас, открывавшие Олимпиаду в Барселоне, задали высокую исполнительскую планку, которую спустя несколько лет поддержал Лучано Паваротти, прославивший на весь мир арию "Nessun Dorma" на Зимних Олимпийских играх в Турине.

Фото: Пресс-служба

Высокий уровень мастерства продемонстрируют и российские артисты, живущие сегодня в разных странах мира и выступающие в лучших оперных театрах. Они известны своим талантом и виртуозностью, трудолюбием и уникальным отношением к жизни. Именно они представляют Россию на мировой культурной арене сегодня, и именно они специально приедут поздравить хозяйку Чемпионата 2018 года с открытием грандиозного спортивного праздника. Звезды мировой сцены исполнят лучшие произведения классического репертуара.

Фото: Пресс-служба

Специальный гость концерта – легендарный французский тенор итальянского происхождения Роберто Аланья. Накануне своего визита в Россию он поделился своими ожиданиями: "Я очень счастлив, что смогу принять участие в этом знаменательном концерте на Красной площади. Это знаковое мероприятие не только для России, но и для всего мира. Я буду выступать со своими друзьями на одной сцене, в самом сердце вашей страны, и все мы действительно очень горды тем, что нам выпала честь быть частью этого грандиозного события".

Начало концерта в 20.00. 

25 апреля 2018, 16:39
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