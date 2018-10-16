InterCHARM отмечает юбилей

В течение четырех дней в рамках уникальной программы InterCHARM тысячи профессионалов развивают свои навыки, открывают новейшие тренды и делятся опытом в атмосфере 100% красоты.

Осенний InterCHARM представляет в основной экспозиции продукты и услуги ключевых сегментов индустрии красоты: парфюмерия и косметика, парикмахерское дело, ногтевой сервис, косметология, оборудование, инструменты и услуги для салонов красоты, спа.

Легендарный проект InterCHARM – это:

Четверть века влияния в индустрии красоты

В пятёрке крупнейших парфюмерно-косметических выставок мира

С 2018 года 5 залов в Крокус Экспо – лидирующей выставочной площадке в России

5000+ парфюмерно-косметических брендов из 54 стран мира

400+ новых брендов

23 полноценных профессиональных и бизнес-мероприятий на площадке

сотни мастер-классов на стендах

70 000+ уникальных посетителей

1174 компании-участницы из 37 стран в 2017 году

Специальные секции выставки посвящены натуральной и органической косметике (секция "Зеленая долина", партнером которой выступает система добровольной сертификации натуральной и органической парфюмерно-косметической продукции BIORUS), нишевой косметики и парфюмерии (секция La Niche), красоте и здоровью (Farma+Beauty), всему спектру декоративной косметики и аксессуарам для визажа (InterCHARMvisage) а также сырью и ингредиентам (FormulAction), упаковке и этикетке (InterCHARMpack), косметике для дома (InterCHARMhome), ароматическим товарам (InterCHARMarome) и аксессуарам (Garderobe) ,NEW! устройства для ухода в домашних условиях (секция "Бьюти-Гаджеты"), косметические решения для красоты улыбки (секция Smile).

В юбилейный год для всех категорий посетителей будет еще более насыщенная и интересная программа. Для профессионалов отрасли пройдет Косметологический конгресс InterCHARM Med – это серия конференций, посвященных современным методам в косметологии и эстетической медицине, которые будут проходить в течение 3-х дней. Также состоится Международный Саммит поставщиков и ритейлеров Retail Connect, бизнес-форум "Как создать бьюти-бренд", круглый стол "Закулисы Натуральной Косметики", дискуссии с редакторами глянцевых изданий и знаменитостями на InterCHARM Beauty Talks, мастер-класс от ANNA ESHWOOD Art Team, специальное мероприятие Команда Красоты и многое другое.

Эффективные переговоры – залог успеха InterCHARM

В третий раз 24 и 25 октября состоится ежегодное ключевое бизнес-мероприятие Международный Саммит поставщиков и ритейлеров Retail Connect – уникальное сочетание актуальной конференционной программы и высокотехнологичных инструментов, созданных для продуктивных личных переговоров о поставках косметики, парфюмерии, товаров личной гигиены и бытовой химии между производителями и ритейлерами (сетями) в рамках единого бизнес-пространства крупнейшей в стране парфюмерно-косметической выставки InterCHARM.

Саммит сочетает в себе три компонента:

эксклюзивно разработанную для проекта онлайн-систему планирования

уникальную конференционную часть с самой актуальной информацией о косметическом рынке, трендах, спросе и предложении в сфере красоты

серию двухсторонних встреч между лицами, принимающими решения



Ежегодно в Саммите принимают участие более 30 ритейлеров из ТОП-100 сетей России.

Эксклюзивная механика планирования и назначения встреч до выставки позволит участникам проекта создать максимально удобное расписание коротких встреч, а также представить друг другу свои первичные предложения еще до непосредственной встречи. Таким образом, к открытию выставки каждый из участников имеет при себе список из "горячих" контактов для обсуждения деталей в заранее назначенное время.

Серию двухсторонних встреч дополнит конференционная часть по самым актуальным вопросам парфюмерно-косметического бизнеса: рынка парфюмерно-косметического ритейла, дизайна упаковки косметических товаров и бытовой химии, рекламного рынка косметических товаров, потребительского спроса на рынке красоты и ухода за собой, а также спроса на парфюмерно-косметическую продукцию в парадигме смены поколений и вопрос актуальных трендов.

Среди подтвердившихся спикеров: представители мирового лидера в предоставлении комплексной информации и маркетинговых исследований Mediascope, крупнейших исследовательских компаний Ipsos Comcon и GFK Rus, брендингового агентства Depot WPF, СТМ "Л'Этуаль", Google (Россия) и Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены и Российской парфюмерно-косметической ассоциации. Подробнее о спикерах конференции

Секреты создания бьюти-бренда

24-25 октября в рамках юбилейной выставки InterCHARM звезды маркетинга из лидирующих компаний индустрии красоты расскажут о стратегиях создания и продвижения брендов парфюмерии и косметики на российском и зарубежном рынках на бизнес-форуме "Как создать бьюти-бренд: поколение X".

В рамках четырех сессий спикеры и делегаты обсудят:

• медиарынок бьюти-индустрии,

• каналы распространения косметики и контент: может ли работать одно без другого,

• что такое позиционирование бренда и ядро целевой аудитории,

• как должна выглядеть стратегия развития бренда,

• динамику спроса и предпочтения покупателей,

• как оценить конкурентоспособность бренда через Instagram,

• маркетинг влияния в социальных сетях,

• работу с аудиторией Z,

• какими ценностями должен обладать бренд, чтобы завоевать доверие миллениумов,

• новые механизмы удержания и привлечения покупателей.

Спикерами мероприятия выступят президент Mediaplus Group Олег Волкош, исполнительный директор

Ассоциации маркетинга в ритейле POPAI Анна Лебедева, эксперт по стратегическому маркетингу в бьюти-индустрии, экс-директор по маркетингу в Yohji Yamamoto Parfums, экс-директор по маркетингу Собственной Торговой Марки в сети Л'Этуаль Анна Шерер, исследователь и аналитик Euromonitor International Ирина Кузасева и другие эксперты. Подробнее о спикерах форума.

Для участия необходимо зарегистрироваться и выбрать билет категории CONGRESS BRAND, которая включает участие в форуме, посещение выставки 26 октября и одного любого дополнительного дня выставки, включая все бесплатные мероприятия на стендах и подиумах, диплом участника форума, пакет с материалами, а также обед и кофе-брейки.

Также, 26 октября пройдет Первая российская конференция о франшизах в индустрии красоты, в рамках которой эксперты расскажут как выбрать место для салона, где и как искать персонал, как удерживать сотрудников и не терять клиентов после ухода мастера, где искать клиентов, плюсы и минусы франшизы и собственного бренда, а также как защитить свой бренд.

NEW! Диагностика любого салона красоты за 7 часов

Юбилейная выставка InterCHARM богата на премьеры. Впервые 26 октября состоится Конференция "Бизнес-кейсы для руководителей салонов: Диагностика бизнеса". В рамках мероприятия состоится серия дискуссий на разные насущные темы: финансы (налоги, зарплата, экономика предприятия), персонал (мотивация, развитие, построение команды), продвижение (бренд салона и руководителя, соцсети, блогеры), услуги (подбор и ввод, спрос) и сервис (лояльность клиентов).

Свое участие уже подтвердили: Марина Попова, президент Группы Компаний "Прядки в порядке", Люк Джонс, партнер рекрутинговой компании Antal Russia, Юрий Логинов, руководитель студии AABA – architects, автор рубрики "Стиль жизни" в Forbes Россия, Алина Швец, основатель парикмахерской Noir, Алексей Локонцев, основатель и генеральный директор сети TOPGUN, Максим Боровиков, руководитель аналитической группы РБК Исследования рынков, Мария Иващенко, директор по маркетингу федерсальной сети салонов маникюра и педикюра "Пальчики", Элеонора Стародубцева, руководитель проекта "Арника", Василий Михайлов, генеральный директор, основатель и соучредитель Colba color bar и "Супермен-мужские стрижки" и другие эксперты отрасли.

NEW! Профессионалы о современных методах в косметологии

Впервые на InterCHARM состоится Косметологический конгресс InterCHARM Med – это серия конференций, посвященных современным методам в косметологии и эстетической медицине, которые будут проходить в течение 3-х дней. Основная миссия конгресса предоставить врачам-косметологам новейшую, объективную и практически полезную информацию о передовых технологиях инъекционной и терапевтической косметологии.

Программа InterCHARM Med разработана с учетом наиболее актуальных тем и адресована начинающим врачам – косметологам и специалистам, которым интересны ответы на самые сложные вопросы инъекционной и терапевтической косметологии.

24 октября состоится конференция "Актуальные вопросы инъекционной косметологии. Базовая теория", где эксперты обсудят вопросы произошедший в области изменений за последние 20 лет, стереотипы о ботулиническом нейропротеине и инъекционные препараты на основе гиалуроновой кислоты.

25 октября пройдет конференция "Практическая инъекционная косметология. Фармакология и актуальные методики", где будут обсуждаться особенности обращения медицинских изделий для применения в эстетической медицине, корейские технологии в инъекционной косметологии, клинический опыт применения японских филлеров с замедленной скоростью биодеградации, практический опыт применения аппаратного комплекса "СПЕКТО-Р" в anti age терапии, эстетической косметологии, пластической хирургии, гибридные комплексы гиалурона Profhilo, коллагенотерапия и ее роль в омолаживающих программах, плацентарная терапия в практике врача-косметолога.

26 октября будет интересно посетить конференцию "Дерматология и космецевтика в практике врача-косметолога". Обсуждение будет касаться тенденций в органической и натуральной космецевтике, гиперпигментации и способов ее косметологической коррекции, неинъекционных методов омоложения страны восходящего солнца, эволюции технологий в российской космецевтике, использования современных научно-технологических достижений в профессиональной французской космецевтике, а также современных тенденций в корейской космецевтике.

Вся правда о ЭКО-продукции

27 октября пройдет "ЭкоДЕНЬ", в рамках которого состоится круглый стол "Закулисы Натуральной Косметики", конференции "Халяль косметика и уход: влияние религиозных практик на появление новых рынков. Перспективные процедуры и направления в салоне для и spa для мусульман" и "ЭкоТРЕНДЫ в салонном бизнесе: как идти в ногу со временем, привлечь клиентов и повысить доходы", а также насыщенная лекционная программа и конкурс Green Valley Awards. Партнером мероприятия выступает инфопортал для профессионалов отрасли эко/био/органик Look.Bio.

Круглый стол "Закулисы Натуральной Косметики" состоится 27 октября и поднимет самые острые вопросы, касающиеся производства "натуральной" косметики.

На повестке дня:

Натуральная косметика – сложность определения понятия.

Что скрывает этикетка? Закулисы косметического производства

Какие сертификаты подтверждают натуральность?

Что подлежит обязательной проверке, кроме составов?

Рынок органических ингредиентов – какие сложности выбора?

Какие перспективы развития рынка органических ингредиентов в России?

InterCHARM собирает команду лучших

С августа по октябрь 2018 года проходит всероссийский конкурс Команда Красоты.РФ – собственный проект площадки InterCHARM о тех, кто своими руками творит красоту, кто своими творческими решениями и неожиданными подходами делает внешность – образом. Главный герои Команды Красоты – стилисты, визажисты и нейл-мастера со всей России.

В 2017 году в конкурсе приняли участие более 370 мастеров из 120 городов России. Конкурсанты собрали более 25 000 голосов. В этом году ожидается еще больше участников, а работы мастеров будут оценивать не только их коллеги индустрии, но и профессиональные бьюти-эксперты, которые подведут итоги конкурса и вручат награды в каждой заявленной проектом категории на сценах InterCHARM: официальный визажист L’Oréal Paris Мила Клименко, международный арт-директор TONI&GUY Ольга Нестерова, основатель и идейный вдохновитель школы маникюра, дизайна и художественной росписи VSEYA RUSI NAIL ART Татьяна Кашляева, основатель бренда Anna Eshwood LTD и методики обучения Matrix9 Анна Эшвуд, а также makeup artist и основатель школы современного макияжа Chilly Dash Дарья Холодных, звездный визажист и совладелец салонов красоты премиум-класса Prive 7 Ирина Митрошкина и автор инновационного метода окрашивания волос #Airtouch Владимир Сарбашев.

24 октября в рамках мероприятия на подиуме в зале 18 мастер-классы покажут профессионалы ногтевого сервиса и визажа – официальный визажист L’Oreal Paris, судья проекта "Мейкаперы", призер премий Fashion Awards и блогер Мила Клименко, которая расскажет, как создать яркий и креативный макияж Color Make Up, а преподаватель и топ-визажист Prive7 Academy Дарья Комарова продемонстрирует как трансформировать "макияж без макияжа" в smokey eyes.

Бьющие все рекорды по количеству просмотров в социальных сетях невероятные воплощения нейл-дизайна покажет Наталья Баранова, мастер студии Nail Sunny, которая взорвала 9GAG и мировое сообщество, на примере глаз в цветах палетки HUDA BEAUTY #3, а как создать все пять образов юбилейной выставки InterCHARM 2018 расскажет и покажет основатель и идейный вдохновитель школы маникюра, дизайна и художественной росписи VSEYA RUSI NAIL ART Татьяна Кашляева.

Парикмахерам и стилистам будет интересно посетить мастер-классы 27 октября в зале 18, ведь перед ними выступят мастера парикмахерского искусства с мировым именем. На главной сцене выступит Анна Эшвуд, основатель бренда Anna Eshwood Ltd. и методики обучения Matrix9, и Anna Eshwood Art Team, которые представят вашему вниманию три demo-показа фундаментальных правил построения дизайна из волос, как из строительного материала. Только качество, только честные знания, только грамотное построение формы.

Также у посетителей будет возможность увидеть мастер-класс международного арт-директора и ведущего преподавателя Академии TONI&GUY Moscow Ольги Нестеровой, которая подробно расскажет о тенденциях будущего в форме и цвете, а также покажет, как создаются окрашивания и стрижки из прогрессивной коллекции TONI&GUY, и автора инновационного метода окрашивания волос #Airtouch Владимира Сарбашева, на котором Владимир представит авторский метод создания и коррекции текстурных и нетекстурных градиентов, а также исправления неудачных окрашиваний, не имеющий аналогов.

Партнерами конкурса выступят Академия TONI&GUY, школа маникюра, дизайна и художественной росписи VSEYA RUSI NAIL ART, Школа красоты Prive 7 Academy, звездный визажист Алена Лапина, кому свой макияж доверяют Светлана Бондарчук, Юлия Снигирь, Пелагея и другие звездные клиенты, французский премиальный бренд Beautix, представитель профессионального кольцевого света Professional led light COLOR, официальный онлайн магазин бренда POSH, лаборатория nail-инноваций nano-professional, бренд декоративной косметики звездного визажиста Ольги Романовой Romanovamakeup, производитель оптической техники RICOH IMAGING COMPANY, ведущий поставщик профессиональных парикмахерских ножниц "Гинко".

NEW! О красоте с редакторами глянца и блогерами на Beauty Talks

На открытой площадке выставки при поддержке официального водного партнера, бренда "Святой Источник", пройдет новое для InterCHARM мероприятие Beauty Talks,где главные и бьюти-редакторы глянцевых изданий и онлайн-ресурсов, посвященных косметике, красоте, стилю и моде, вместе со знаменитостями и блогерами обсудят животрепещущие вопросы здорового образа жизни и полезных привычек, принятия себя и женского самоутверждения, актуальных трендов в мире fashion, изменения тенденций под влиянием людей и каким должен быть популярный блог. Популярные блогеры расскажут, как с помощью косметика, ухода и полезных привычек поддержать красоту снаружи, а "Святой Источник" благодаря водному балансу и питьевому режиму обеспечит красоту изнутри.

Свое участие уже подтвердили: бьюти-блогер Андрей Петров, главный редактор приложения anti-age для газеты "КоммерсантЪ" Елена Эбади, официальный визажист L’Oréal Paris Мила Клименко, популярный блогер Мария Мельникова, ведущая программы "Перезагрузка" на ТНТ Лина Дембикова, чемпионка России по художественной гимнастике Самира Мустафаева, руководитель программы #Iamremarkable (Google) в России Юлия Ицикзонайте, совладелица салона красоты Prive 7 Сузанна Карпова и ведущая телеканала "Пятница" Полина Кирова.

C заботой от поколения к поколению

Премьера 2018 года - программа поддержки молодых профессионалов индустрии красоты InterCHARM-Mentorship. Специализированный тур по выставке будет организован для выпускников медицинских учебных заведений 2018 года или абитуриентов 2019 года, прошедших или обучающихся в авторизованных в программе учебных заведений и центров под руководством медицинского консультанта. Среди авторизированных центров: Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения РФ, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, Ростовский государственный медицинский университет. Все дни выставки будет работать специальная зона отдыха с ограниченным доступом только для участников программы, которые получат на выставке свои персональные экземпляры каталога.

В рамках тура под руководством эксперта InterCHARM участники познакомятся с основными компаниями российского рынка косметологии, специфическими особенностями ассортимента косметических и инъекционных препаратов, ежедневно необходимых врачу-косметологу, а также с последними тенденциями в косметологии и эстетической медицины, новыми препаратами и процедурами. Продолжительность тура: 60 минут. Участие бесплатно и возможно исключительно для участников программы.

Стань частью InterCHARM на выгодных условиях уже сейчас

Помимо существующих категорий STANDARD 1 и STANDARD 2, которые в этом году включают в себя не только посещение стендов, а возможность присутствия на InterCHARM Beauty Talks, мастер-классах проекта "Команда Красоты", мастер-классе Anna Eshwood Art Team, а также семинаре "Эргономика в массаже", если выбранный день посещения совпадает с днем проведения данных мероприятий (для желающих не выбирать между днями с насыщенной программой рекомендуем приобрести билет категории STANDARD 2, дающий право посещения выставки в любые два дня!), также есть категории BUSINESS и CONGRESS. Впервые на выставке доступны категории билетов VIP, которые дают право прохода через отдельные входы в выставочные залы и доступ в VIP-зону InterCHARM. Подробнее о каждой категории билетов