В Кремле покажут гала-концерт звезд балета "Майя Плисецкая. Посвящение"

27 ноября 2018 года на главной сцене страны – в Государственном Кремлевском Дворце – зрители увидят гала-концерт звезд балета "Майя Плисецкая. Посвящение". Народный артист России Андрис Лиепа представляет второй вечер в рамках своего нового проекта "Автографы и имиджи".

Майя Михайловна Плисецкая – легенда мирового балета, величайшая актриса современности, внесшая своим творчеством и самой неординарной жизнью огромный вклад не только во всемирную историю балета, но и в кинематограф, моду, литературу – словом, в русское и мировое искусство, культуру и общественную жизнь XX и XXI веков.

Почтить память великой актрисы соберутся самые яркие звезды мирового балета, солисты крупнейших театров мира.

В программу войдут балетные партии, ставшие визитной карточкой Майи Плисецкой, в которых с особенной яркостью воплотилась невероятная харизма, артистизм, индивидуальность русской балерины. Фрагменты из балетов классического репертуара Большого театра будут соседствовать с шедеврами хореографии XX века, созданными специально для Майи Михайловны.

Андрис Лиепа является постоянным организатором и режиссером-постановщиком грандиозных гала-концертов, посвященных Майе Плисецкой, в Москве, Париже, Лондоне, Мадриде.

"Я счастлив, что в 2004 году Майя Михайловна оказала мне честь и пригласила стать режиссером ее вечеров. Я счастлив, что жил в одно время с такой великой балериной. Ее выступления двадцатилетней давности до сих пор смотрятся современно. Это настоящая загадка. Ведь сейчас балет другой, шаг больше и выворот стопы круче. Но какая у нее энергетика! Такой прыжок не делает до сих пор никто. Не знаю другой балерины ХХ века, на которую бы ставили все великие хореографы столетия: Ролан Пети, Морис Бежар, Юрий Григорович. Бежар называл ее бунтаркой и говорил: "Второй Майи не будет никогда!"

Во время вечера будут показаны редкие документальные кадры из жизни великой артистки.

Гала-концерт мировых звезд балета "Майя Плисецкая. Посвящение" станет следующим этапом ежегодного проекта Андриса Лиепы "АВТОГРАФЫ и ИМИДЖИ", в рамках которого широкую зрительскую аудиторию знакомят с творчеством выдающихся артистов XX века, чьи имена навсегда вошли в историю. Первый вечер проекта был приурочен к 80-летию Рудольфа Нуреева, как дань памяти гениальному танцовщику и балетмейстеру. В концерте приняли участие лучшие представители мужского классического танца наших дней: Иван Васильев (Михайловский театр), Семен Чудин (Большой театр России), Вадим Мунтагиров (Ковент-Гарден), Денис Родькин (Большой театр), Леонид Сарафанов (Михайловский театр), Ксандер Париш (Мариинский театр), Якопо Тисси (Большой театр), Бахтияр Адамжан (Astana Opera).