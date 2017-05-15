Обнародована программа XIV фестиваля "Усадьба Jazz"

1 июля 2017 года на территории Музея-усадьбы "Архангельское" пройдет четырнадцатый фестиваль Усадьба Jazz. На весь день усадьба князей Юсуповых вновь наполнится музыкой и энергией – на четырех сценах выступят 18 коллективов из России, США, Великобритании, Израиля, Грузии, Норвегии. В этом году Усадьба Jazz пройдет в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже и Сочи.

Программа

Сцена "Партер"

Ключевым событием фестиваля станет первое в России выступление израильской актрисы и певицы эфиопского происхождения Эстер Рада (Ester Rada). В ее творчестве смешались джаз, r’n’b, соул, фанк и колдовской вокал в лучших традициях Нины Симон и Эллы Фицджеральд. Специальный сет также отыграет талисман Усадьбы Jazz Нино Катамадзе & Insight – грузинская исполнительница выступала на фестивале в Москве рекордные 10 раз. Особую программу представит гостям фестиваля певец и телеведущий Алексей Чумаков.

Сцена "Аристократ"

Главными звездами самой утонченной площадки станут норвежский ню-джазовый трубач Нильс Петтер Мольвер (Nils Petter Molvær) и нью-йоркский соул-певец и гитарист Рауль Мидон (Raul Midon). Мидон, слепой от рождения, был провозглашен новой звездой джаза после дебютного выступления в шоу Дэвида Леттермана и прославился сотрудничеством с Шакирой, Хулио Иглесиасом и Херби Хенкоком. Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова представит программу "Джаз в бабочках", а легендарный саксофонист Алексей Козлов выступит со своей группой "Арсенал".

Сцена "Индикатор"

На сцене выступят молодые артисты: Manizha, чей дебютный альбом Manuscript в этом сезоне взлетел на первую строчку российского iTunes, екатеринбургская группа "Обе две" и москвичи "Цветочный 15". К ним присоединится российско-американская группа Pompeya – резиденты музыкальных фестивалей в Техасе и в Нью-Йорке, и британцы Ezra Collective.

"Усадьба Jazz kids"

Сцена Усадьба Jazz kids представит программу для детей всех возрастов. Музыканты проведут интерактивные мастер-классы, где доступно расскажут о путешествиях джазовых ритмов – из Центральной Африки в Новый Орлеан, от танцевальных клубов Бразилии до цыганских таборов юга Франции. Уличные оркестры станут проводниками в мир ритма для всех желающих, а на сцене выступят финалисты детского музыкального конкурса фестиваля.

Гений времени и места

В XIX веке усадьба князя Юсупова в Архангельском была местом притяжения изысканной публики: здесь бывали Пушкин, Карамзин, Серов и Стравинский. Эпоха российских имений закончилась 100 лет назад, ей на смену пришла "эпоха джаза". Впервые слово jazz употребил обозреватель спортивной колонки Los Angeles Times, назвав мяч, который нельзя отбить "jazz ball". Вскоре это американское слово закрепилось за жанром музыки, объединившим африканскую и европейскую музыкальные традиции.

За годы существования на Усадьбе Jazz выступили более 1000 музыкантов, фестиваль стал важным явлением в музыкальной культуре страны. В этом году, после московского открытия музыкального сезона, 15 июля эстафету подхватит Екатеринбург. Место проведения уральской Усадьбы Jazz остается неизменным – это знаменитая усадьба Расторгуевых-Харитоновых XIX века. В Воронеже 22 июля фестиваль примет гостей в поселке Рамонь у дворца Ольденбургских – уникального памятника неоготики. А 29 июля фестиваль вернется в культурную столицу России – в Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова, на территорию Елагинского дворца, построенного архитектором Карло Росси.

Программа фестиваля Усадьба Jazz подготовлена при поддержке посольств Израиля, США и Норвегии.

Билет на фестиваль – 3 500 рублей, VIP зона – от 10 000 рублей

