Выставка INTERCHARM professional бьет рекорды еще до открытия

В экспозиции примут участие более 500 компаний из 20 стран – такого еще никогда не было на весенней выставке. До ее открытия остается совсем немного времени, но пока есть возможность приобрести билет со скидкой на сайте www.intercharm.ru. INTERCHARM professional вновь объединит на одной площадке тысячи специалистов, где каждый из гостей и участников сможет не только оценить идеи для развития бизнеса и профессионального мастерства, но и принять активное участие в мероприятиях.

Выставочная экспозиция в очередной раз продемонстрирует зарубежные и российские разработки и инновации в области современной профессиональной косметики и косметологии, ногтевого сервиса, парикмахерского искусства, визажа, дерматологии, эстетической медицины, трихологии, подологии и перманентного макияжа. В этом году в экспозиции примут участие более 500 компаний, при этом около 200 ранее не были представлены, среди них Express-Косметология, Hair Expert, Medicalaser, Global Fashion, "Бозон", eCrystal, Medical Time, Nanophyto, "Кварц", Raganella Princess, "Арбат Лаб" и OPS!

Накануне старта выставки корреспондент газеты Dni.Ru, задал несколько вопросов Анне Дычева-Смирновой, эксперту косметического рынка, генеральному директору Reed Exhibitions Россия – организатору международных выставок InterCHARM в Москве и Санкт-Петербурге.

С чем вы связываете такой повышенный интерес к выставке в этом году

– Российская аудитория уже давно очень желанна для иностранных брендов, ведь по миру ходят легенды о красоте и щедрости россиянок, когда дело касается создания образа. Доля доходов среднестатистической россиянки, потраченных на косметическую продукцию, превосходит среднемировые показатели (причем, на порядок по сравнению с той же Европой), добавляет к этому интересу экономическую составляющую. Кроме того, в количественном выражении – более 60 млн. россиянок в возрасте от 16 до 55 лет – это огромная потребительская аудитория.

Что касается внимания непосредственно к проекту, стоит отметить, что обе INTERCHARM в Москве – и весенняя, и осенняя, – и даже наша, казалось бы, региональная в Петербурге, переживают рост иностранного участия. Все-таки мировая экономика оправилась от спада и вернулась к развитию, а наша выставки – по-сути единственный правильный "портал" для выхода на рынок. Справедливости ради надо отметить, что развитие рынка парфюмерии и косметики, не прекращалось ни в один из кризисов – ни этот, ни предыдущие. Это был скорее период "наблюдения" для крупных игроков – каждый искал верные бизнес-модели в непростых условиях, и к текущему моменту можно сказать, что поиск завершен, бизнес перешел в активную фазу.

Какое направление индустрии вы бы хотели выделить среди прочих и почему? Что обычно больше всего интересует посетителей

– Было бы неправильно выделять один конкретный сегмент – каждый несет в себе свою специфику, динамику и тенденции – они все развиваются параллельно. Традиционно на весенней выставке особо широко представлена косметология всех видов, но это никак не говорит о том, что остальные направления попали в тень. На INTERCHARM Professional наши гости увидят десятки брендов косметических средств для маникюра и педикюра, ухода за волосами и окрашивания, декоративной косметики. В этом году мы видим рост интереса в сегменте дизайна бровей. Этот тренд, конечно, далеко не новый, но сейчас достиг по-настоящему промышленных размахов.

Многие компании являются постоянными участниками INTERCHARM professional, включая основных лидеров рынка: Martinex, ICG, "НикОль", "СпортМедИмпорт", "Валлекс М", "Корпорация Rhana", Phitogen, Maruga, Doctor Filler, Mesopharm, EGIA, Sesderma, NMTC, KLAPP Cosmetics, ARAVIA Professional, Janssen Cosmetics, DMK, Holy Land, "Мелис", Manly PRO, Roubloff, Magruss, De Klie, "Арт-Визаж", Alex Beauty Concept, EMI, TNL Professional, Alessandro Nails, "ОлеХаус", Planet Nails, Nano Professional, KAPOUS, Brarus Cosmetics, "Гинко", Trilogic и другие.

Стоит обратить внимание и на таких участников, как "Единая Европа" (AHAVA, Rene Furterer), Batiste, "Аспен Хэлс", Limoni, "Академия эстетики", ГК "СЕЛДИС", Librederm, "САГИТТА косметикс", Kinetics и KTGroup.

Примечательно, что каждый десятый стенд на апрельской выставке – это иностранная компания, которые все вместе представят 20 стран. В Москве весной никогда прежде не выступали: Кипр, Финляндия, Норвегия, Бразилия, Сингапур и ЮАР, у последней, кстати, планируется свой полноценный национальный павильон с преимущественно натуральной косметикой.

Экспозицию выставки INTERCHARM professional традиционно дополнит деловая программа, в рамках которой участники и гости мероприятия познакомятся с основными трендами и тенденциями развития индустрии красоты. Программа включает в себя практические конференции, симпозиумы, мастер-классы и чемпионаты, а именно:

III Международный конгресс по перманентному макияжу (20 апреля)

Симпозиум "Трихология для косметологов" (20 апреля)

ХХ Юбилейный международный конгресс по прикладной эстетике (20-21 апреля)

Школа Ногтевого Сервиса (20-21 апреля)

XVI Конференция "Менеджмент салонов красоты" (20-21 апреля)

Симпозиум "Дерматология для косметологов" (21 апреля)

III Международный конкурс по перманентному макияжу New Style (21 апреля)

XX Чемпионат Москвы по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей (22 апреля)

Параллельно с деловой программой выставки посетителям также будут доступны сотни полезных и увлекательных мастер-классов, семинаров и презентаций на стендах участников.

Долгожданная выставка INTERCHARM professional 2017 уже совсем скоро, а значит нужно успеть приобрести билет, чтобы провести время с ведущими профессионалами индустрии в окружении мира здоровья и красоты.

Подробная программа мероприятий и каталог участников: www.intercharm.ru