Выставка INTERCHARM professional бьет рекорды еще до открытия
Выставочная экспозиция в очередной раз продемонстрирует зарубежные и российские разработки и инновации в области современной профессиональной косметики и косметологии, ногтевого сервиса, парикмахерского искусства, визажа, дерматологии, эстетической медицины, трихологии, подологии и перманентного макияжа. В этом году в экспозиции примут участие более 500 компаний, при этом около 200 ранее не были представлены, среди них Express-Косметология, Hair Expert, Medicalaser, Global Fashion, "Бозон", eCrystal, Medical Time, Nanophyto, "Кварц", Raganella Princess, "Арбат Лаб" и OPS!
Накануне старта выставки корреспондент газеты Dni.Ru, задал несколько вопросов Анне Дычева-Смирновой, эксперту косметического рынка, генеральному директору Reed Exhibitions Россия – организатору международных выставок InterCHARM в Москве и Санкт-Петербурге.
С чем вы связываете такой повышенный интерес к выставке в этом году
– Российская аудитория уже давно очень желанна для иностранных брендов, ведь по миру ходят легенды о красоте и щедрости россиянок, когда дело касается создания образа. Доля доходов среднестатистической россиянки, потраченных на косметическую продукцию, превосходит среднемировые показатели (причем, на порядок по сравнению с той же Европой), добавляет к этому интересу экономическую составляющую. Кроме того, в количественном выражении – более 60 млн. россиянок в возрасте от 16 до 55 лет – это огромная потребительская аудитория.
Что касается внимания непосредственно к проекту, стоит отметить, что обе INTERCHARM в Москве – и весенняя, и осенняя, – и даже наша, казалось бы, региональная в Петербурге, переживают рост иностранного участия. Все-таки мировая экономика оправилась от спада и вернулась к развитию, а наша выставки – по-сути единственный правильный "портал" для выхода на рынок. Справедливости ради надо отметить, что развитие рынка парфюмерии и косметики, не прекращалось ни в один из кризисов – ни этот, ни предыдущие. Это был скорее период "наблюдения" для крупных игроков – каждый искал верные бизнес-модели в непростых условиях, и к текущему моменту можно сказать, что поиск завершен, бизнес перешел в активную фазу.
Какое направление индустрии вы бы хотели выделить среди прочих и почему? Что обычно больше всего интересует посетителей
– Было бы неправильно выделять один конкретный сегмент – каждый несет в себе свою специфику, динамику и тенденции – они все развиваются параллельно. Традиционно на весенней выставке особо широко представлена косметология всех видов, но это никак не говорит о том, что остальные направления попали в тень. На INTERCHARM Professional наши гости увидят десятки брендов косметических средств для маникюра и педикюра, ухода за волосами и окрашивания, декоративной косметики. В этом году мы видим рост интереса в сегменте дизайна бровей. Этот тренд, конечно, далеко не новый, но сейчас достиг по-настоящему промышленных размахов.
Многие компании являются постоянными участниками INTERCHARM professional, включая основных лидеров рынка: Martinex, ICG, "НикОль", "СпортМедИмпорт", "Валлекс М", "Корпорация Rhana", Phitogen, Maruga, Doctor Filler, Mesopharm, EGIA, Sesderma, NMTC, KLAPP Cosmetics, ARAVIA Professional, Janssen Cosmetics, DMK, Holy Land, "Мелис", Manly PRO, Roubloff, Magruss, De Klie, "Арт-Визаж", Alex Beauty Concept, EMI, TNL Professional, Alessandro Nails, "ОлеХаус", Planet Nails, Nano Professional, KAPOUS, Brarus Cosmetics, "Гинко", Trilogic и другие.
Стоит обратить внимание и на таких участников, как "Единая Европа" (AHAVA, Rene Furterer), Batiste, "Аспен Хэлс", Limoni, "Академия эстетики", ГК "СЕЛДИС", Librederm, "САГИТТА косметикс", Kinetics и KTGroup.
Примечательно, что каждый десятый стенд на апрельской выставке – это иностранная компания, которые все вместе представят 20 стран. В Москве весной никогда прежде не выступали: Кипр, Финляндия, Норвегия, Бразилия, Сингапур и ЮАР, у последней, кстати, планируется свой полноценный национальный павильон с преимущественно натуральной косметикой.
Экспозицию выставки INTERCHARM professional традиционно дополнит деловая программа, в рамках которой участники и гости мероприятия познакомятся с основными трендами и тенденциями развития индустрии красоты. Программа включает в себя практические конференции, симпозиумы, мастер-классы и чемпионаты, а именно:
Параллельно с деловой программой выставки посетителям также будут доступны сотни полезных и увлекательных мастер-классов, семинаров и презентаций на стендах участников.
Долгожданная выставка INTERCHARM professional 2017 уже совсем скоро, а значит нужно успеть приобрести билет, чтобы провести время с ведущими профессионалами индустрии в окружении мира здоровья и красоты.
Подробная программа мероприятий и каталог участников: www.intercharm.ru
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